魔幻拉美》 頌：古巴最魅惑的音樂

「頌」堪稱古巴的「民歌」及「國樂」，不需要貴重樂器的助陣，也不必惺惺作態，只要絃樂的一個音符響起、或鼓聲隆隆作響時，不論白人、抑或黑人，立即展現音樂天賦，隨興譜出扣人心弦的曲調，而其魅力之一在於千變萬化！

陳小雀

談到加勒比海、或古巴音樂，大家應該會首推「莎爾莎」（salsa）。「莎爾莎」乃醬汁之意，在台灣有人譯為「騷莎」，但其西班牙文發音較接近「莎爾莎」。事實上，提到「莎爾莎」之前，必需先了解「頌」（son）。質言之，古巴音樂的魅力在於頌。頌，千變萬化、承先啟後，提供源源不絕的創作靈感，不僅是古巴民族音樂之本，也是現代加勒比海流行音樂之源，被公認為最能舞動心靈，最足以代表古巴混血文化的曲種，係古巴的「民歌」及「國樂」。

據信，一個名為蒂歐朵拉．希內斯（Teodora Ginés）的曼陀林琴樂手，於1562年以自己的名字創作出《瑪蒂歐朵拉頌樂》（Son de la Ma’Teodora），流行於古巴東邊城市聖地牙哥（Santiago），從此展開頌的傳奇。《瑪蒂歐朵拉頌樂》以生動活潑的應答方式描寫人物工作情形，因而引起迴響，例如歌詞寫道：

「瑪蒂歐朵拉在何處？在劈材啊！」

雖然學者對這個起源存疑，但一般還是認為這首歌就是頌的濫觴。

另外，亦有研究認為頌起源於十八世紀末、或十九世紀末，流行於聖地牙哥、馬艾斯特拉（Maestra）山區、關塔那摩（Guantánamo）等東部地方。東部地方是西班牙帝國最早征服之處，是古巴最富庶之地，是古巴黑人最多的地方，也是古巴最早發出獨立呼聲的地方；因此，頌成為市井小民追求自由、抒發情緒的心聲。在山區裡，為姆拉多（mulato，註：黑白混血人種）農人所唱的山歌；在城市中，則為貧民窟自娛的曲式。頌的曲調富有西班牙音樂元素與非洲旋律，節奏輕鬆悠揚，並以日常生活隨手可得的器具作為伴奏樂器，爾後被廣泛運用於聯歡節慶裡。

1892年，樂師曼甫加斯（Nené Manfugás）以「特列斯」（el tres，註：古巴特有吉他）伴奏演唱頌，在聖地牙哥的嘉年華會出盡風頭，同時奠定頌的地位。二十世紀初，許多東部樂手加入兵團，同時將頌引入軍中，頌因此隨軍隊駐防而傳播至哈瓦那，進而傳遍全古巴，樂團於是陸續組成，並發展出區域色彩。

頌既是歌曲，亦是舞曲，又是演奏曲。在歌唱部分，歌詞係採西班牙四行詩、或十行詩的韻法，搭配副歌，唱法則以非洲合唱與獨唱的應答方式交替；由於副歌歌詞簡短，容易朗朗上口，聽眾即使對歌詞不熟悉，只要聽過一遍，即可引起共鳴，隨著樂團哼唱，非常適合團體聯歡。換言之，頌能成功席捲各地，關鍵之一在於歌詞，這也是頌迷人之處。歌詞主題包羅萬象，輕鬆戲謔無傷大雅，風花雪月又何妨。用字遣詞無比生動，內容富有想像空間，容易令人留下深刻印象。至於舞蹈，頌為男女對舞，本是貧民窟的自娛舞蹈，卻遐登舞榭歌臺，成為資產階級的寵兒，在節奏迷媚輕柔的氛圍下，舞影婆娑，映出繁華風情。

頌既是歌曲，亦是舞曲，又是演奏曲。頌為男女對舞，本是貧民窟的自娛舞蹈，卻遐登舞榭歌臺，成為資產階級的寵兒，在節奏迷媚輕柔的氛圍下，舞影婆娑，映出繁華風情。（consentido.nl）

初期，「特列斯」為頌的最基本演奏樂器，樂團隨意加入吉他、沙鈴、木梆子、邦哥鼓（bongó）、瑪林布拉琴（marímbula）等樂器，在鄉村地區甚至拍打裝水用的大陶甕，藉之增加低沉音色。的確，不需要貴重樂器的助陣，也不必惺惺作態，只要絃樂的一個音符響起、或鼓聲隆隆作響時，不論白人、抑或黑人，立即展現音樂天賦，隨興譜出扣人心弦的曲調，而這也是頌的魅力之一。隨著時光演進，作曲家亦加入鋼琴、小提琴、低音提琴、長笛、小號、薩克斯風等，刻意經營華麗的音樂饗宴，散發各種風情，有宛若歐洲經典的室內樂、或典型的鄉村四重奏、或哈瓦那風格的六重奏、或充滿民族意識的七重奏。只要吉他的主旋律浮現，小號吹出細膩感情，木梆子散發咚咚的節奏，即可讓人彷彿置身於搖曳椰林中、躺洋於慵懶陽光下、聆聽澎湃的海水。

初期，「特列斯」為頌的最基本演奏樂器，樂團隨意加入吉他、沙鈴、木梆子、邦哥鼓、瑪林布拉琴等樂器，隨著時光演進，作曲家亦加入鋼琴、小提琴、低音提琴、長笛、小號、薩克斯風等，刻意經營華麗的音樂饗宴。（Castlemaine State Festival）

自1920至1935年間，堪稱頌的蓬勃期，在作曲家和流行樂團的努力之下，頌風靡了歐美各地。1933年，由畢聶羅（Ignacio Piñeiro，1888-1969）所領軍的頌樂七重奏在芝加哥世界音樂節中大放異彩，其《香腸上加點醬汁》（Échale salsita）更贏得讚賞。 作曲家不斷為頌譜寫新曲風，然而，即便為頌加入更多的樂器、更豐富的旋律、更複雜的和聲，其影響程度遠不及畢聶羅的《香腸上加點醬汁》七重奏。就因為「醬汁」（alsa）這句歌詞，頌搖身一變，幻化成莎爾莎，重新粉墨登場，再次擄獲歌迷的心。

那麼，下回我們就來談莎爾莎。