一級嘴砲》JA全農的改革三箭

改革不是請客吃飯，面臨沉痾許久、盤根錯節的農協，就算是國家機器，在短時間內也討不到便宜，至今四年多以來，顏值頗高的小泉進次郎、擁有資金與工業技術的Softbank集團都曾在農協手上吃過鱉。不過，農協也不是等著被改革的笨蛋，組織內的「明白人」正積極思考活路，讓農協在劇烈變動的時代裡找到新的生存空間。

一級嘴砲技術士

2013年7月，日本自民黨國會選舉席次過半，再度掌握執政大權，自此開始，以安倍晉三為首的自民黨便開始動手「整頓」農協，農業協同組合，也就是台灣所說的農會系統。對於自民黨來說，雖然農協是守舊勢力也是政敵，加上當時的日本即將面對FTA、TPP、RCEP、日歐EPA等貿易開放談判，為了避免日後引發更大的政治波瀾，日本政府開始了一系列的動作來迫使農協改革。

但是，改革不是請客吃飯，面臨沉痾許久、盤根錯節的農協，就算是國家機器，在短時間內也討不到便宜，至今四年多以來，顏值頗高的小泉進次郎、擁有資金與工業技術的Softbank集團都曾在農協手上吃過鱉。不過，農協也不是等著被改革的笨蛋，組織內的「明白人」正積極思考活路，讓農協在劇烈變動的時代裡找到新的生存空間。這群人當中，帶頭的就是全國農業協同組合連合會（JA全農）的「神出元一」。

專剋高顏值政治家的JA全農理事長「神出元一」。（來源：農協新聞網）

神出元一（67歲），熊本大學法律系畢業，現為JA全農的理事長（意即全國農會總會長）。神出的職責是與政黨斡旋，起草「農業競爭力強化支援法」和相關的農業修法，在他心裡非常清楚，日本農業的生產力正以非常快的速度在崩壞，農協的改革已經是擋不住的趨勢。神出認為，既然要改革，那就要比政府跑的更前面，他在最近的一次新聞專訪中提出了農協改革的三大方向：

（１）轉守為攻，從「被動式的推銷」走向「訂單的客製化」。

以往的農產品銷售都是由產地運到拍賣市場，等著盤商、零售業者前來購買，未來將會轉變為針對不同需求而客製化的型態，市場需要什麼，生產端才供應什麼。雖然這項轉型會對現有的通路商帶來陣痛，但未來的市場樣態將會更加細膩，截切的、生菜的、加工用的、熟食用的，通路商勢必要對不同的市場需求做出回應。

例如在稻米方面，JA全農與連鎖餐飲的巨頭「AKINDO SUSHIRO」結盟，針對連鎖居酒屋和迴轉壽司店的需求作供應，JA全農以仲介的角色串接起農民和餐飲業，由餐飲業提供長年的契約收購，由農民來提供穩定的稻米供應。相同的模式也將會複製到蔬菜和水果的契作上，未來的農協可以承接民間企業的訂單，由農協來整合農作物的產量、品管和包裝等事宜，讓農民獲得穩定的收入，企業也不用煩惱這些他們不擅長的物流事宜。

（２）農機和資材集約化，以量制價。

JA全農將會在肥料與農機上採取大量採購的方式來降低成本。在肥料方面，目前JA全農共有400種不同的肥料品項，未來將會減少到17種。每一個肥料的採購數量可以從原先的2、300公噸增加到5、6000公噸，不但肥料的處理成本能大幅縮減，由於大量採購的緣故，肥料售價預估可以調降10到30％不等。

農機方面也是一樣的模式，不論收穫機還是曳引機，大型的農業機具都是季節性使用，運轉率不高也形同成本支出，往後JA全農將採用「農機中心」的模式，由農協來統一採購，農民只需要負擔租金即可使用，免去購置新機和後續維護的成本。在採購的機款方面，不同以往都是徵詢農協的老幹部，JA全農將會彙整旗下一萬多名2、30歲的青農族群的意見，針對機型、功能等方面來要求農機製造商調整。

目前光是曳引機就有400種不同的款式，未來將會縮減到2款，JA全農可以在大量採購上取得議價空間，維護資材和零件的共通也能降低維護成本，農機製造商也能依據現場使用者的意見來改善相關功能。例如，農機大廠久保田就表示，若是透過這種農機具集約管理的方式，新機的售價可以下降15到20％左右。

此外，JA全農和農林中央金庫共同買下了英國的食品零售商SFG HOLDINGS，藉以強化稻米和肉品的物流儲運能力。透過肥料和農機的集約，降低成本以取得價格的優勢，再藉由零售業的整併來強化運輸能力，JA全農一步一步在建構它自己的外銷產線。

（３）引入創投資金，加速農業的智慧化。

為了因應勞動力的不足，JA全農打算引入ICT技術來輔助農業生產，用更少的人力，管理更大面積的農田，JA全農也與創投、機械製造業結合來開發自動化的周邊系統，現階段有兩個目標，一是牛乳的自動擠乳機，二是農業噴藥無人機的大規模運用。

對農協虎視眈眈的政壇明星－小泉進次郎。 （圖：小泉進次郎臉書）

神出元一身為JA全農的理事長，他知道現在的農協立場也很尷尬，與其等著「被改革」，還不如自己動手來的有顏面，而且危機也可能是轉機，讓農業能賺錢，讓農家子弟願意留下來，如此一來農協才有說話的份量。他也很清楚，未來是集團作戰的時代，在這個趨勢之下，不論是全國性的JA全農或是地方的農協，都應該利用現有的優勢來創造機會。雖然一把年紀了，神出還是很務實，不會跟你功德來著。