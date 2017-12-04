胡，怎麼說》從「沉沒成本」看獵雷艦案該解約嗎？

圖為獵雷艦原型艦。（慶富提供）

這裡講的「沉沒成本」，不是指獵雷艦觸雷沉沒啦，而是從「沉沒成本」看獵雷艦案該不該解約？答案是：該！但若決策者太過擔心社會「厭惡損失」心理，本案可能陷入兩難而採「拖」字下下策。

「沉沒成本」是指已花掉的錢，例如，買好了電影票，不能退，卻碰到颱風，你要選擇冒風雨去看？或乾脆放棄？

若考慮沉沒成本，你可能會去，以享受看電影的「效用」，但須冒狂風暴雨的大風險；就經濟學原理來看，沉沒成本既已沉沒收不回，決策時就不必考慮它，你只須以理性最佳化原則，考慮冒風雨出門的風險，選擇不出門的可能性就大大提高。

國防部長馮世寬（左）與海軍司令部參謀長李宗孝（右）出席立法院外交及國防委員會，針對獵雷艦預算等相關問題進行回應。（記者陳志曲攝）

從「沉沒成本」看獵雷艦案該解約嗎？由於一連串錯誤、疑涉貪腐、350億元造艦案落入奸商之手，花掉的錢看來是「沉沒」了，若以理性最佳化觀點做決策，就不必考慮那些被沉沒的錢，而會選擇解約停損，以免在慶富陳家父子搞的錢坑中愈陷愈深。

不過，幾百元的電影票，與上百億、甚至兩百億元的獵雷艦案，原則雖同，但沉沒成本的數字差很大，影響人的決策程度也會差很大。而且，被沉沒的幾百億元都是公帑，社會心理上「厭惡損失」的反應會更強，讓決策者必須承受所有責任，包括前朝的重大錯誤也可能算在現在政府的頭上，讓決策者擔心反彈而不易斷然處置。

獵雷艦案解約與否，應先排除考慮被慶富陳家父子沉沒掉的成本，而從最有利於政府財政及國防安全做決策。圖為陳慶富。（資料照）

獵雷艦案解約與否決策時應分兩部分，先排除考慮被慶富陳家父子沉沒掉的成本，從最有利於政府財政及國防安全做決策；同時加緊司法及行政調查，追討被A走的錢，並嚴究經手官商之責。拖字訣則是下下策，再拖下去，不只獵雷不成，甚至政府這艘巨艦可能觸雷下沉！