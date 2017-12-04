法律白話文》悔婚不夠，連訂婚戒指都要還回去？

訂了婚約並不會使對方變成老公老婆的關係，也並不代表當事人一定要結婚，婚約只是讓雙方負有結婚的義務而已。根據據民法第975條「婚約，不得強迫履行」。因此，當事人如果反悔不履行婚約，並不須要任何理由，相對的另一方也不能請求強迫履行婚約。結婚本來就要你情我願，勉強來的愛情是不會幸福的。

（報社資料照）

◎陳怡伶

民間常說的訂婚，在法律上究竟有什麼意涵呢？在法律上阿，所謂訂婚就是「訂定婚約」，是男女雙方當事人簽訂以將來結婚為目的的契約，訂立婚約的行為，也就是俗稱的訂婚。但需要注意的是婚約只是男女雙方預約將來結婚，雙方並不發生任何法律上的身分關係。簡言之，訂了婚約並不會使對方變成老公老婆的關係，也並不代表當事人一定要結婚，婚約只是讓雙方負有結婚的義務而已。

小綠是20歲的有為青年，小紅是14歲的少女。這天是浪漫的七夕，他們到淡水河畔旁散步…小綠掏出鑽戒突然說道：

「小紅，小紅，妳願意跟我結婚嗎？」

「好浪漫喔，好啊！」

咦？這個婚約有效嗎？如果小紅今天是14歲的少女，根據法律的規定，小紅未達最低的法定訂婚年齡15歲，所以這個婚約是無效的。

那我們再換個情境。小綠是24歲的有為青年，小紅是18歲的少女。這天是浪漫的七夕，他們到淡水河畔旁散步…小綠掏出鑽戒突然說道：

「小紅，小紅，妳願意跟我結婚嗎？」

「好浪漫喔，好啊！」

咦？這個婚約有效嗎？如果小紅今天是18歲的少女，雖然達到最低法定訂婚年齡15歲，但卻沒有得到紅爸紅媽的同意，就私自接受小綠的求婚，如果事後紅爸紅媽不同意婚約，這個婚約還是無效。

假設今天小紅終於滿20歲，不需要紅爸紅媽同意，就可以和小綠訂婚，小紅終於能開開心心的收下鑽戒了。但是，人算不如天算，小紅愛上了富商阿錢，於是要求和小綠分手，聽到要分手的小綠，臉變得比花椰菜還綠，但小綠決定尊重小紅，同時要求小紅返還當初求婚的婚戒。

登愣！這時候問題來了，小綠可以要求小紅返還婚戒嗎？

答案是可以喔！根據民法的規定，只要是因訂定婚約而為的贈與，在婚約無效、撤銷、解除時都可以無條件取回。像是小綠因為求婚送小紅的求婚戒指，在婚約無效（小紅14歲沒辦法訂婚時）或是解除婚約（小綠小紅協議分手時）的情況下，小綠都可以向小紅要求拿回戒指。但如果是在交往時期，小綠送的名牌包、iphone 8等等禮物，就沒辦法拿回來囉！因為這些情況不是因為訂定婚約的贈與，而是屬於小綠無條件的自願贈與，因此就沒法拿回來啦！

除了要求返還因為訂婚的贈與物（戒指）外，小綠也可以向小紅要求因為解除或是違反婚約的損害賠償喔！在解除婚約的情況下，除了在雙方同意而解除婚約外，法律也有規定幾種法定解除的情況，只要有這些情況發生，依照法律規定，就可以解除婚約，例如訂婚後，小綠才發現小紅和公司男同事發生性關係；訂婚後，小綠才發現小紅早就已經和第三人訂有婚約；訂婚後，小紅因車禍變成殘廢等情況；在違反婚約的情況下，例如訂婚後，小紅就是單純的不想和小綠結婚，認為雙方個性不合。在上述情況下，小綠除了要回戒指外，還能再向小紅要求解除或是違反婚約的賠償，像是小綠因準備結婚而租賃房屋、購置嫁妝或是辭去工作準備結婚等造成的積極損害，可以向小紅請求財產上的損害賠償，或者是小綠實在是太難過了，也能向小紅請求精神上的損害賠償喔。

咦？如果今天小綠就是堅持非娶小紅不可，可以強迫小紅履行婚約嗎？這當然是不行！結婚本來就要你情我願，勉強來的愛情是不會幸福的，而且法律也明白規定，根據據民法第975條「婚約，不得強迫履行」。因此，小紅如果反悔不履行婚約，並不須要任何理由，小綠也不能請求強迫履行婚約。

哀，愛情就是如此殘酷，有時可能賠了夫人（錢）又折兵（女友），但感情就是個深深深深深的問題呢。（菸）

民法第972條

婚約，應由男女當事人自行訂之。

民法第973條

男未滿十七歲，女未滿十五歲者，不得訂定婚約。

民法第974條

未成年人訂定婚約，應得法定代理人之同意。

民法第975條

婚約，不得請求強迫履行。

民法第976條

婚約當事人之一方，有下列情形之一者，他方得解除婚約：

一、婚約訂定後，再與他人訂定婚約，或結婚者。

二、故違結婚期約者。

三、生死不明已滿一年者。

四、有重大不治之病者。

五、有花柳病或其他惡疾者。

六、婚約訂定後成為殘廢者。

七、婚約訂定後與人通姦者。

八、婚約訂定後徒刑之宣告者。

九、有其他重大事由者。

依前項規定解除婚約者，如事實上不能向他方為解除之意思表示時，無須為意思表示，自得為解除時起，不受婚約之約束。

民法第977條

依前條之規定，婚約解除時，無過失之一方，得向有過失之他方，請求賠償其因此所受之損害。

前項情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額。

前項請求權不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

民法第978條

婚約當事人之一方，無第九百七十六條之理由而違反婚約者，對於他方因此所受之損害，應負賠償之責。

民法第979條

前條情形，雖非財產上之損害，受害人亦得請求賠償相當之金額，但以受害人無過失者為限。

前項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

民法第979條之1

因訂定婚約而為贈與者，婚約無效、解除或撤銷時，當事人之一方，得請求他方返還贈與物。





本文經授權轉載自法律白話文 悔婚不夠，連訂婚戒指都要還回去？