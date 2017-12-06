保庇NOW》艋舺青山王祭－行前愛注意

與霞海城隍出巡、大龍峒保安大帝遶境，並稱為台北三大祭典的艋舺青山王祭即將在12/7展開為期三天的遶境祭典，在參加之前讓我們來看看要注意什麼吧。

保庇NOW

距離台北市三大廟會之一的艋舺青山王祭不到一個月（按：2017年祭典日期為12/7-12/9），一年比一年盛大的艋舺青山王祭，今年以找回傳統以及環保二大訴求為主。期望扭轉大眾對於宮廟文化髒亂吵鬧的印象，並再次凝聚艋舺地區民眾的向心力，藉以推廣王爺信仰，讓艋舺恢復昔日榮景。

艋舺青山宮

為此我們特地訪問在青山王看顧下長大的青山宮總幹事吳克東先生，請他介紹今年艋舺青山王祭的要點，歡迎全台各地民眾一同共襄盛舉。若大家對於青山宮不太熟悉的朋友，請參閱在地人真心撰寫的艋舺人精神地標：青山宮便能了解青山宮如何成為當地信仰中心，並與地方發展的密切關係。一張白紙上有一個黑點，眾人注目的焦點總是在黑點上，忽略還有一大片空白的存在。以此來形容宮廟文化壟罩在烏雲之中，或許是最適切的。放眼世界，並沒有其他國家和台灣一樣擁有陣頭藝術。要在短時間內撕掉眾人對廟會陣頭的標籤相當困難，因此自律是絕對必要。無論是參贊宮廟，遶境途中會經過的大小宮廟，或是與會陣頭，皆發放垃圾袋要求維持環境整潔。鞭炮施放完畢，安排志工協助清掃，垃圾車隨時待命。

艋舺青山宮常委兼總幹事-吳克東先生



慶典連續舉行三天，頭二天的暗訪若依照過去傳統，持續至深夜是理所當然的，為了不打擾周遭民眾，刻意將時間提前至23點結束。引來研究學者感嘆原先驅逐邪崇的儀式性消退，這也點出傳統價值和現代碰撞時究竟該如何取捨的為難。

艋舺青山宮-中間上位者為陰陽司

為了要讓更多人能夠以不同形式參與艋舺青山王祭，也為了找回傳統，今年除了開放民眾報名隨香、將腳之外，還有真人扮演陰陽司。不過陰陽司名額只有一位，已由王爺決定人選，想要參加的朋友明年還有機會。在此要提醒大家，一旦決定擔任將腳，遶境當日一開臉就不能說話了，這代表你是隨侍王爺的兵將護法，得跟著走完全程，自然得守軍法。隨香就比較自由，若累了也能自行找地方休息。目前隨香、將腳仍接受報名中，無論是想要體驗廟會文化或者是感謝王爺保佑而想盡一份心力的朋友，速速手刀報名吧。

別以為艋舺青山王祭的介紹到此結束，還有更多消息即將公開，請密切鎖定保庇NOW，下一篇將要告訴大家青山宮的未來發展，以及遶境當日的第一手資訊。

資料來源

艋舺青山宮常委兼總幹事 吳克東

艋舺青山宮

本文經授權轉載自保庇NOW 艋舺青山王祭－行前愛注意