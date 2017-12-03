自由開講》婦聯會的錢是否也被分食掉了？

◎鄧鴻源

行政院長賴清德日前勉勵照服員「做功德」，引發各界討論，衛福部規劃明年替照服單位加薪2成，將增加不少支出，婦聯會今年初承諾要捐贈160億元作為長照基金，但衛福部1日表示，婦聯會這筆錢「還在天上飄」，尚未滙入長照基金帳戶。

婦聯會今年初承諾要捐贈160億元作為長照基金，但衛福部1日表示，婦聯會這筆錢「還在天上飄」，尚未滙入長照基金帳戶。（資料照，記者陳志曲攝）



婦聯會今年2月時發表聲明，將從總資產新台幣約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出新台幣60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心。



2月時發表聲明至現在已經快一年，卻連一個鬼影子也沒有，莫非大概被國民黨高官分食掉？否則效率怎麼這麼差？總資產是否只有新台幣約381億元，本就值得存疑，如今原先的承諾呢？是否如同馬英九的「六三三」諾言一樣變成泡影？



平心而論，國民黨連十八趴都捨不得丟，何況這麼一筆龐大的錢？如果不用硬一點的手段，婦聯會可能主動吐出來嗎？慶富獵雷艦案也是如此，只是將幾位負責採購的將官記過，有用嗎？其中的錢是否如同婦聯會一樣都被某些高官中飽私囊？



據說黨產會與內政部意見不同，沒有共識，以致婦聯會至今沒有主動還給政府的意願，若是如此，賴院長或小英總統為何不出面協調？否則難保這麼一大筆錢被國民黨高官以五鬼搬運法分食掉。如果有這麼一大筆錢挹注，賴清德何必請照服員「做功德」？



（大學教授）

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