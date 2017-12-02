無以酩狀》Marigold Cocktail：《可可夜總會》如果有天我離開，請記得我

因為如此努力地活著，才會那麼害怕不被任何人記得。所以我們能做的是拿起一杯酒，敬生命裡無法忘懷的那個人；離開這件事於是不必然那麼傷感 ，至少還有人願意記得。

縮梭

皮克斯動畫將墨西哥傳統中重要的「亡靈節（Día de Muertos）」作為故事背景，《可可夜總 會（Coco）》描述一名小男孩米高如何在家族反對下，勇敢追求音樂人夢想與體認家人重要性。以迪士尼擅長的熱鬧歌舞融合劇情，穿插許多小趣味；包括串場的墨西哥女畫家芙烈達卡蘿、各種皮克斯自家動畫小彩蛋。

電影《可可夜總會》以墨西哥亡靈節作為故事背景。（圖：Pixar Animation Studios）

2003年被聯合國訂為世界文化遺產的「亡靈節」承襲自數千年來阿茲特克傳統；每年11月1日這天，人們把金盞花瓣鋪成一條路，桌上擺著相片，指引逝去的家人歸途。

1992年成立於美國賓州的生活風格品牌「人類學（Anthropologie）」，主打為女性提供衣飾、家居、行旅等各面向消費。2015年三月，該品牌網站推出花香星期五（Floral Fridays）單元，介紹一系列以花草為題的調酒分享；其中一款以琴酒結合香檳的「法式75（French 75 ）」經典調酒延伸發想，加上當月型錄設計概念的「金盞花（Marigold Cocktail）」，淡雅別緻的口感，淺黄色澤，花香草本滋味隨香檳氣泡竄昇。

以金盞花為元素，加上琴酒與香檳調製的Marigold Cocktail。（圖：Lauren Kelp）

首先用4盎司熱水、5盎砂糖加上1盎司乾燥金盞花製成金盞花糖漿，再以4盎司熱水與0.3盎司乾燥金盞花泡成金盞花茶，待兩者冷卻後備用。在雪克杯內加進1.5盎司琴酒（Gin）、0.75盎 司金盞花糖漿、4盎司金盞花茶、兩小段新鮮百里香、1盎司檸檬汁，冰鎮搖製後濾冰倒入淺碟香檳杯中，注入適量香檳或氣泡酒；最後再飾以新鮮金盞花瓣和百里香。

電影裡，米高的父親為了慶祝兒子準備學習家傳製鞋手藝，叫嚷著要開瓶上好的梅斯卡酒（Mezcal）來慶祝。可由多種龍舌蘭植物（Agave）釀造蒸餾製作的梅斯卡，因為遵循傳統需先讓龍舌蘭植物於土裡悶燒2至3天，然後再發酵蒸餾而帶有煙燻氣味。有些酒款會進行第二次蒸餾，拿原酒液去浸泡一些穀物或水果，於蒸餾器內部懸吊一塊雞胸肉（西班牙文：Pechuga ），讓再製的梅斯卡更柔順平衡，帶有絲毫鹹味；這樣的梅茲卡酒便被命名為「雞胸肉梅茲卡 （Pechuga Mezcal）」。

2017年11月，西倫敦市區的「波多貝羅路琴酒171號（Portobello Road Gin No.171）」品牌 也仿傚這樣的製程，在蒸餾琴酒時加上水果等原料，掛上一塊火雞胸肉，並將這款琴酒取名 「雞胸肉」。171號是這間琴酒公司的門牌號碼；電影中的死後世界，家庭團圓部辦公室的玻璃門上印著A113，是皮克斯與迪士尼動畫師們向曾經上課學習的加州藝術學院（California Institute of the Arts）裡待過的A113號教室致敬（皮克斯動畫系列中經常會出現）。旁人不解的一串數字，或許都是有心人不特別張揚的紀念。

Portobello Road Pechuga Gin。（圖：Ginstitute）

亡靈節時，人們喝著龍舌蘭發酵而成的「布爾給（Pulque）」，或蒸餾過後的特基拉酒（ Tequila）與梅斯卡歡慶。家家戶戶擺起的祭壇依照各地區而略有差異，共同點則是放上分別代表風土水火四大元素的剪紙、穀物或種子、淨水或特基拉與梅斯卡酒、蠟燭；在《可可夜總會》也都能發現這樣講究的供桌。

為了忠實呈現這些風俗，皮克斯團隊花了六年時間琢磨劇情，多次往返墨西哥，與當地人民生活，參與祭典，終於完成這部連墨西哥票房也相當買單的電影。

《可可夜總會》在亡靈節時，米高家中祭壇（擺了很多Mezcal與Tequila）。（圖：Pixar Animation Studios）

像皮克斯這樣由不同生活背景的創作者來詮釋另一種民情是件相當困難的事。以傳說化身龍舌蘭植物的女神瑪亞烏（Mayahuel）為形象，紐約布魯克林「捷克走路（JakeWalk）」酒吧調酒師布萊恩．張（Bryan Teoh）創作一款名為「玫瑰花下（Sub Rosa，這個字詞又有保密與不可言傳之意）」調酒。使用各1盎司梅斯卡酒與金巴利酒（Campari），各半盎司糖漿、不甜苦艾酒（Dry Vermouth）、新鮮萊姆汁，少量多香果利口酒（Allspice Dram）和橙花水，搖製濾冰再倒進雞尾酒杯中。呈色如同金盞花橘黄，入喉是像梅子酸甜又有絲毫苦韻與豐富的香味漸次。

用Mezcal調製的Sub Rosa。（圖：藏書票 Exlibris）

墨西哥「亡靈節」不是悲傷的氛圍，是與記憶依存的逝世親友們歡慶的日子。

《可可夜總會》 用如此歡愉的時節來表達他們對家人關愛與眷戀，闡述離別與遺忘；因為如此努力地活著，才會那麼害怕不被任何人記得。所以我們能做的是拿起一杯酒，敬生命裡無法忘懷的那個人；離開這件事於是不必然那麼傷感 ，至少還有人願意記得。

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