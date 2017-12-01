一級嘴砲》色情雜誌與高齡少子

日本18到34歲的女性和男性，都有40％左右不曾有過性經驗。四成的人啊，你能想像這是風俗業合法、成人影視極度發達的日本嗎？

一級嘴砲技術士

去過日本的朋友，應該都會對便利商店書報架上的成人雜誌很有印象。就拿我來說，當年第一次去日本時，看得我都直挺挺，我是說「目光」。

以往在台灣必須要到特殊通路才有辦法看到的色情雜誌，人家居然就大喇喇擺在陳列架上，任君翻頁，隨你挑選。那種臉紅心跳和清純羞澀，嗯，你懂的。

憑良心說，這些色情雜誌可說是我日文能力的推手，當年為了看懂裡頭的內容，短短兩年之內我從一個字都看不懂到二級檢定過關，你看看，色情雜誌是不是對頑劣學生的外語學習扮演著重要的關鍵？

不過，好景不常，就在本月中旬，日本的通路龍頭－永旺（AEON）旗下的便利商店「Mini Stop」宣布，今年12月1日起，千葉縣內的43間Mini Stop停止販售成人雜誌。2018年1月1日起，成人雜誌停售的規模擴及全日本2,245間門市。超商的高層說，Mini Stop未來將轉型以女性和兒童為主的便利商店，這些成人雜誌會讓地方的媽媽不知道怎麼教小朋友；其次，為了迎接2020東京奧運，Mini Stop為了維護本國的形象，因此決定把成人類別的雜誌下架。

去過日本的朋友，應該都會對便利商店書報架上的成人雜誌很有印象。（圖：作者提供）

此舉一出，立即引發網路熱議，其中反彈最大的當然是這些雜誌的出版業者。出版社認為，Mini Stop對於成人雜誌的定義，除了寫真類，還包含八卦、賽馬、柏青哥等博奕類書刊，超商片面性地全面下架，這對慘澹經營的平面出版來說更是雪上加霜。雖說超商三大龍頭的7-11、全家、Lawson紛紛表示不會跟進，但多家出版業者已經在思索相關的因應之道，例如紙本雜誌加裝封套，或是朝著網路電子化發展。

平心而論，Mini Stop拿東京奧運根本就是騙人的幌子，真正的用意是超商轉型，為了迎合他們預設目標客群的喜好而做出的取捨。這是「選擇」，無關「對錯」，只是用的理由實在很牽強。

根據Mini Stop的說詞，許多女性消費者都曾向門市客訴，超商架上的成人雜誌不但傷風敗俗，還會對青少年有不良的影響。但是，事實真的是如此嗎？

根據日本厚生省的研究，日本18到34歲的女性和男性，都有40％左右不曾有過性經驗。四成的人啊，你能想像這是風俗業合法、成人影視極度發達的日本嗎？我之前也認為日本人在「性」的觀念上應該很開放，深入了解後才發現剛好相反，情色相關產業的發達，是因為長年的經濟蕭條，以及社會壓力過大所造成的結果。正因為很多人看不到未來，因此這些成人影視、雜誌就成為娛樂調劑的出口。

別說荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區，日本東京有鶯谷、吉原、池袋和新宿，大阪有飛田新地，各大都會區都有特定的風俗產業集中區，如果這些紙本的成人雜誌就會對青少年有不良影響，這個不就代表日本的教育裡，在「性教育」方面是徹底的失敗嗎？

再說，如果這些成人雜誌會對青少年有不良的影響，那又怎麼解釋日本的「高齡少子化」呢？高齡，每四個日本人就有一個65歲以上；少子，出生率低到連便利商店都招不到年輕員工，如果真要說這些雜誌有什麼不良影響，那麼，大概是把三上悠亞、波多野結衣等人修圖修得太夢幻，讓現在的年輕人對真實的女性失去性趣，這些成人雜誌是該對日本的高齡少子化負起最大的社會責任。