自由開講》低薪族何其多

◎展昭

行政院主計總處下午公布最新調查，今年5月全體受僱就業者（ 含全時及部分工時）共898.5萬人，平均月薪3萬7703元， 較去年增加609元；其中，仍有305.1萬人月薪不到3萬元、 占33.96%，但人數及占比略有改善， 低於去年的327萬人及36.72%。



新貧族這麼多，上班薪資都不如軍公教退休之「樓地板」， 後者有些人卻呱呱叫，令人不解。為何新貧族這麼多？ 還不是國民黨一手造成的嗎？馬在總統任內，兩岸已全面三通， 非軍公教之民眾平均薪資卻有如王老二，一年不如一年， 馬英九就任之初，還打包票若達不成「六三三」諾言，將自動減薪， 結果減個大頭鬼，反倒是自己與公務員經常調薪， 連退休族也雨露均霑，包括國民黨那些家財萬貫的高官， 也能跟著調薪，以致公務員與非公務員薪資之差距越來越大， 退休金差距更大，難道這就是國民黨的「德政」？

馬英九就任之初，還打包票若達不成「六三三」諾言，將自動減薪，結果減個大頭鬼，反倒是自己與公務員經常調薪，連退休族也雨露均霑。（資料照，記者叢昌瑾攝）





馬八年總統內，民眾的薪資比扁擔任總統時期為低。 勞退等四大基金的投資，馬執政時期，平均年年虧損達兩三百億元， 扁執政時期則剛好相反。此外，扁執政時期， 陸續完成數項偉大建設，如員山仔疏洪道、高鐵、雪山隧道， 以及一零一大樓，許多人蒙受其利益，而馬執政時期， 國家負債遠多於扁，政績卻乏善可陳，唯一「政績」 就是不斷幫公務員加薪，使國家財務迅速惡化，遺禍下一代。 對國家有功的扁，卸任後卻受到馬政府殘酷的政治迫害。反觀馬， 卸任內到處趴趴走，享受一切禮遇。公平嗎？



低薪族何其多，國民黨民代還假仁假義假慈悲，畢竟既得利益者中， 最大族群就是國民黨人，裡面有涉嫌叛國、貪污、 虐殺小兵或性騷擾部屬等違法犯紀的軍人，有「能撈就撈， 能混就混」的公務員，也有許多不敬業，甚至一年請「病」 假超過三百天的校長，這些人大都能爽退，將低薪族當提款機， 可說不公不義，莫此為甚，對其他奉公守法、敬業者很不公平。

（教師）

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