故事》據說，成大光復校區的宿舍建築成「人字形」是為了鎮壓邪氣？

網路流言傳得沸沸揚揚，但大多不可信，但是校史資料對光復宿舍的紀錄也不大多，這就讓人心裡有點不安了，這麼巨大的建築，卻沒有太多紀錄，好像它突然就憑空出現、又好像是什麼人刻意把這一切的紀錄抹去似的……難道真的隱藏了不為人知的內幕嗎？

◎神奇海獅

成功大學光復一舍、二舍。分別建於1981年與1985年，為十層樓的「人字形」建築



闖入

2017 年 8 月 30 日，鬼月開始第九天，天氣：陰。

台南飄起了細雨，還未開學的光復校區第二學生宿舍（以下簡稱光二）一片死寂，電梯抵達十樓，一開門後才看見所有房門全部緊閉，電梯運轉的聲音大得嚇人，更顯示了這層樓空無一人。

「各路神仙莫怪，學術研究、學術研究而已……」

我想起大學老師曾說，當年半夜到墓仔埔拓印墓碑時，都會如此告知墓主，我也不由得如此自語，一邊向「事發現場」前進——

光復第二宿舍內部走廊，筆者自攝

故事

如果到 PTT 上搜尋成大鬼故事，就屬「穿牆人」跟「毛球」最有名。

穿牆人顧名思義是一道能夠穿牆的白影（也有一說是黑影）。而「毛球」的傳說則是這樣：傳說先前有位同學跳樓，不幸身首分離，頭部剛好掉到了樓下房間，房內學生親眼撞見這一幕，受到極大驚嚇。

據說那間寢室被關閉了一年之後重新開放，新搬入的同學卻發生了種種怪異的狀況。他們不知道從何認養一隻貓，偷偷將牠養在寢室裡。（生輔組表示：好孩子不可以亂學喔！）之後，那一寢的同學像著了魔一樣——他們不愛與其他人交際，一下課就全都回房間陪貓玩 。有人與他們聊起這事，其中一人笑著問對方：「你知道，貓最喜歡玩什麼嗎？」

對方表示不解，而他回答：「……是毛球噢！」

聽到學弟這樣一說，知情的學長們便立刻想到那顆頭，嚇得寒毛直立。傳言越滾越大，學校再度把房間封起並做了法事處理了，並在房門漆上紅漆、貼上符咒，以鎮住徘徊不去的魂魄。

成大校地圖。圈起處為光復校區兩棟學生宿舍



追蹤傳說

宿舍鬼影幢幢，肯定出了什麼問題吧？

當我們追查這些故事的起源，發現早有人認為，光復宿舍的鬼故事與風水有關，尤其是光復宿舍呈「人」字型的設計，跟其他宿舍比起來相當不正常，這是為什麼呢？有傳言說：這一塊地方就是當年的刑場，因此在上面蓋了兩棟人字形的男宿，利用風水和陽氣鎮住其下的冤魂。

另一傳說則宣稱，刑場不在光復宿舍、而是位於宿舍旁邊的光復操場。那時日軍為了填平刑場上的屍體，於是就從其他地方挖土過來，不知不覺挖成了一個人工湖，這也就是校內著名景點——成功湖的由來。

網路流言傳得沸沸揚揚，但大多不可信，但是校史資料對光復宿舍的紀錄也不大多，這就讓我心裡有點不安了，這麼巨大的建築，卻沒有太多紀錄，好像它突然就憑空出現、又好像是什麼人刻意把這一切的紀錄抹去似的……難道真的隱藏了不為人知的內幕嗎？

我靜下心查找資料，總結了幾個關鍵性的問題有：

1. 光二宿舍的「案發地點」真的被塗成紅漆嗎？

2. 光復操場與光復宿舍之前是刑場嗎？

3. 光復宿舍為什麼要被做成人字形？

問題一：紅漆門之謎

第一個問題最簡單，這也就是為什麼我會在空無一人的宿舍裡邊走邊拜拜的原因。

我的想法很簡單：如果真的有一扇門被塗了紅漆、上面貼著符咒，雖然說不一定就是毛球的原型，至少代表那裏一定有什麼事情。當我來到傳說中的案發現場，天啊！！！！

整修後的光二宿舍寢室門，非當事門。筆者自攝

根本什麼都沒有嘛！網路謠傳的幾個案發現場也沒有什麼異狀。

其實，光二宿舍已經經過幾次整修，目前的房門看起來也是新的。一切都很正常，既沒有紅漆也沒有符咒，若要說有什麼異狀，大概就是男生宿舍總揮之不去的汗水味吧？

問題二：刑場之謎

那麼，光復操場與光復宿舍之前是刑場嗎？

首先是光復操場的部分，根據《成大 60 年校史》，成功湖是 1965 到 1971 年羅雲平校長規劃的，那時日治時期都已經結束了 20 多年，自然也不會有「日軍刑場埋屍體」的事，所謂光復操場與宿舍是刑場的謠言並不可信。

不過，光復操場與成功湖的確是同時誕生的，但原因卻純粹出自於校長的理念。1966 年成大剛從軍方手中接收光復校區，當時的羅雲平校長說：

「大學裡需要有一個湖，湖畔有寧靜的小徑，讓學生在這裡踱來踱去，為人生而思考」

羅校長對湖的執著，也顯示在他後來任職的中興大學，比成功湖更大的中興湖，讓羅校長被人稱為「最愛挖湖的校長」。

除了理念之外，也有地形上的考量。因為今日光復操場一帶地勢較低，挖成功湖時的土也被運到操場進行整平工作。

成功湖

至於光復宿舍的部分，我則透過中研院地理資訊科學研究專題中心的「臺南市百年歷史地圖」上可以看出，光復宿舍那塊地區隸屬於過去的台灣步兵第二聯隊營區。從 1911 年台南市區改正計畫圖（台灣總督府公文類纂000029290119002001M）中可以看見，台南步兵聯隊在永久兵營計畫第一期中於此地建造了兩棟一字型的將官宿舍。1966 年成功大學接收光復校區之後，便將這兩棟房舍編列為學生第 14、15 宿舍。換言之，這塊地方從日治時期就一直是官兵宿舍，除非日本軍官變態到在自己宿舍裡槍殺犯人，要不然所謂「刑場說」是不可能成立的。

1911年台南市區改正計畫圖，圖上兩棟「將官宿舍」便是光復宿舍的舊址。

問題三：人字型的宿舍？

那麼，光復宿舍為什麼要建成人字型呢？

後來我總算找出了光復宿舍的建成於 1981 年，一切的調查也才開始有了著力點。而建成人字型的考量，也與此前成大學生宿舍的狀況有關。原來，在光一建造之前，學生的宿舍生活可一點都不輕鬆。

根據校友回憶，光一之前的宿舍狀況各異，有的房間是八塊榻榻米，一個房間住四個人。因為隔板簡陋，「所以傳聲效果特佳，若有人大聲喊叫，則全樓震耳。」甚至連書桌都沒有，當時的學生要看書就得去找個木板、支著木棍做成克難書桌。晚上睡覺時，大家就在四坪大小的榻榻米上打地鋪、擠得滿滿的。如果有人晚上起來上廁所，就要跨過每個人、走到樓房盡頭，所以整層樓都聽得到腳步聲……

只有部分較高級的宿舍裡，學生才有自己的床。校友吳讓治表示，他們的宿舍早期是 12 人一間（想想 12 個宅宅共住一間房間！屋裡那味道……）連自己的書桌都沒有，大家想看書就得到教室看。後來改成 8 人一間，剩下的空間就改成桌子，但是沒有衣櫃，衣服洗完後摺好塞到床下，但那個時代，有床有桌似乎就已經是一件很幸福的事了。

1976 年開始，台灣經濟慢慢復甦，建設也是重要的施政方針，幾乎每所學校都有大興土木的現象。成大在同一時期也興建了許多重要的校舍建築，光復宿舍雖是其中之一，但受到的注目也相形較少了。

至於學生宿舍為什麼要做成「人」字形呢？在 1980 年第 65 期的《國立成功大學校刊》裡一篇名為〈配合校務快速發展、各項工程積極進行〉的文章裡，我找到一段小小的文字：「學生宿舍大樓：地上十層、地下一層約 3400 坪，建於光復校區內， 由三大建築師事務所所設計 。」

所謂的三大到底是哪三大？台灣三大還台南三大？都不是，而是建築師事務所的名字就叫「三大」。對於光復宿舍的設計理念，三大提供了解釋：

「……宿舍採用 Y 字形配置，以最小接觸面面臨嘈雜的馬路及縱貫鐵道。 宿舍單元採中央走道方式沿著 Y 字形排列，垂直動線位於中央交叉點，十層樓的超高設計，可保留最大的戶外空間，以分散的三翼將彼此間的干擾化解於無形。 」

光復宿舍平面圖。筆者翻攝

看到這裡，我才恍然大悟，原來要鎮壓的不是鬼、是太過吵鬧的噪音嘛！根本就是為了要改正之前大家彼此互相干擾的問題，才把光復宿舍設計成所謂的「人字形」。在建成之初，也沒有那麼多鬼故事，反而受到學生的歡迎，當大家從 8 人房、12 人房突然間轉為 4 人一間的十層樓光復宿舍時，那心情簡直就像免費升等商務艙一樣歡喜。

不過，光復宿舍的設計雖然解決了比鬧鬼還令人崩潰的噪音問題，隨著時間過去，當年的設計已然顯得老舊，甚至以訛傳訛出現了風水鎮陰氣的說法。我不禁想，若是當年的建築師要是聽到了，不曉得會作何反應呢？

當我結束了光復宿舍探查後，我走入電梯，將這些疑問的答案留在光復宿舍中。

那些曾經聽聞、傳說過光復鬼故事的大學生涯，雖是荒誕不經，卻一本正經，電梯關起的瞬間，我想我也留下了我的青春。

本文經由國立成功大學贊助發表。 希望從校園角落出發，一窺這所南國學府的古老故事，與它和在地之間剪不斷的關係。 想知道更多成大的生活點滴，請點：國立成功大學 National Cheng Kung University

本文經授權轉載自故事 據說，成大光復校區的宿舍建築成「人字形」是為了鎮壓邪氣？