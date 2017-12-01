博硯說法》民進黨的敵人是自己

舉國689萬票期待其實非常高，如果民進黨不想要出現所謂的鐘擺效應，就該把對民眾的承諾給撿回來，否則選舉的承諾每每被當笑話流傳，這樣的負面效果，民進黨自己應該知道。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

過去這幾週大概可說是民進黨重返執政以來最難熬的一段時間。《勞基法》修正戰況激烈程度比去年更甚。這是因為此次的修法還必須向社會大眾交代「為何出爾反爾？」，一個實施未滿一年的法律，在還未能提出任何可信數據前，只單純以「企業生存需要」為由就急著修改，到底依據在哪裡？這是造成修法紛擾的最大問題。

事實上，這個法律備受爭議，即使執政黨委員也非全體同意，但賴院長卻要求不要拿極端案例進行討論，如同筆者曾說過的，鬆綁七休一的規定，就是把某些極端例外的狀況拿來當作原則使用，這又如何能說服於人？

也因此，上週的立法院審查過程中，在野黨或勞動團體幾乎是「一日一戰神」的出現，而執政黨每日也都有「幹話王」的狀況。尤其賴院長的「功德說」，全文內容講來平實，卻一樣落人笑柄。不同官員的解釋也都被網友拿來揶揄、大加羞辱，這種慘況，不知道院長推動修法之前有沒有設想過？這樣的遭遇不知道民進黨這幾年有無遇到過？

勞基法在立法院審查過程中，在野黨或勞動團體幾乎是「一日一戰神」的出現。（記者朱沛雄攝）

當然，民進黨備受批評的還不只《勞基法》修正，促轉條例遲遲未進入協商、同婚法案在大法官釋憲後石沉大海，這些都讓社會各界失望。許多人認為，未來時代力量會因此壯大，甚至國民黨也會因為蔣萬安在兩個小時內的表現而歸隊。說真的，在台上講演兩個小時對很多大學教授來說，根本不值得一書，但是蔣萬安在這兩個小時的表現的確給國民黨支持者帶來無限希望。國民黨自從2016年大敗後，在諸多法案與政策態度的處理上缺乏方向，但擺脫了上周拿勞基法與執政黨交換的傳言後，國民黨確實在此役打了一場勝仗。

不管如何，與其說別人強，不如說，過去擅長議事規則以小搏大的民進黨，以及長期以來以和基層民眾同一陣線自居的民進黨，這一年多來的表現可說是荒腔走板，每下愈況。

舉國689萬票期待其實非常高，如果民進黨不想要所謂的鐘擺效應出現，就該把對民眾的承諾給撿回來，否則選舉的承諾每每被當笑話流傳，我相信這樣的負面效果，民進黨自己應該知道。

至於說哪個小黨會因此壯大，其實都言之過早，因為民進黨的敵人不是別人，而是自己。