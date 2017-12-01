瞭望之窗》北朝鮮飛彈試射的目的與風險

金正恩和川普一樣，都是熱衷於「交易」的領導人。金正恩深刻了解川普的談判哲學，那就是要不斷累積籌碼，搭配適時的處虛張聲勢或言行恫嚇，目的都只是為談成一筆對自己最公平、最有利的交易。

托克維爾

沈寂了兩個多月，北朝鮮領導人金正恩終究還是不甘寂寞出了手，於11月29日凌晨進行今年第三次的洲際彈道飛彈試射。習近平10月底必須處理十九大政治議程，金正恩暫時休兵，算是給老大哥面子。緊接著11月初川普又要到亞洲進行訪問，三個航母戰鬥群隨侍在側，金小胖也懂得自制。但29日的最新試射，再次攪動一池春水。

氣急敗壞的美國總統川普立即展開「熱線外交」，其中最關鍵的對話人物，就是11月初才在北京用「升級版國是訪問」層級接待川普的中國家主席習近平。川普要求習近平竭盡所能説服北朝鮮終止挑釁行為與核武發展。

在29日北韓進行洲際彈道飛彈試射後，川普要求習近平竭盡所能説服北朝鮮終止挑釁行為與核武發展。（AFP）

還記得川普在北京和習近平商討朝鮮半島情勢後，曾經透露「即將有事情發生」。事後證明，川普又被習近平擺了一道。的確，北京「川習會」後，習近平派遣特使宋濤前往平壤斡旋，也暫時關閉中、朝邊境鴨綠江的橋樑以及北京飛平壤的中國民航班機。但據了解，金正恩給宋濤吃了閉門羹，也不在乎北京做做樣子給川普看的舉動。

情報傳到川普耳中當然憤怒，進而再次宣布將北朝鮮列入資助恐佈組織的國家名單。金正恩則順勢進行洲際彈道的發射，而且選在冬季較少試射的時機點，更是逼近二月將在韓國平昌冬季奧運舉行日期，再加上外界炒作這次成功試射，提升平壤可以用洲際飛彈攻擊美國本土的能力，難怪美國駐聯合國大使海莉語帶威脅，不惜摧毀北朝鮮。一時之間，美國會否更為傾向對北朝鮮採取軍事攻擊的揣測又甚囂塵上。

北韓於11月29日凌晨進行今年第三次的洲際彈道飛彈試射。（AFP）

但川普是否對金正恩動武，需考量的還是一連串老問題：能否一次完整斬首金正恩、摧毀所有核武與飛彈軍事設施？一旦平壤報復，韓國人民的死傷、乃至日本要付出的代價要如何估算？更遑論，北朝鮮垮台或遭美國擊敗、繼而佔領，又豈是中國所能容忍和接受？甚而朝鮮半島戰火開啓，對區域和全球政、經、安全情勢的衝擊該如何承受？

川普政府之所以依然強調要以更嚴厲、全面制裁措施來報復平壤的飛彈挑釁，除了開戰的代價太高、變數太多，另一層重要考量就是北朝鮮對美國本土的安全威脅有多嚴重？歸納多數軍事和情報專家的研判結果，北朝鮮的洲際彈道發展能力確實有所快速提升，但仍屬測試改良階段，縱使攜帶小型核武彈頭，能否順利通過重返大氣層的考驗仍有待觀察。

「理論上」其射程可達美國東岸的華府，但仍過度危言聳聽，因為「運作上」還有許多關卡需克服，更別說還要考慮美國的飛彈攔截系統。因此，如果美國本土國家安全尚未面臨立即而直接威脅，單憑美國為了保護其亞太盟邦就逕行對平壤先發制人動武，恐怕只會讓情勢更加一發不可收拾。在此思維下，現行仍維持經濟制裁施壓、軍事實力嚇阻，以及外交結盟制衡誠屬自然。唯一的變數就是川普本人對情勢的認知是否清楚，以及他的國安團隊能否理性、務實提出政策建議。否則這就可能造成誤判。

川普政府之所以依然強調要以更嚴厲、全面制裁措施來報復平壤的飛彈挑釁，除了開戰的代價太高、變數太多，另一層重要考量就是北朝鮮對美國本土的安全威脅有多嚴重？（EPA）

但另一方面，如此發展正中金正恩下懷。因為「維繫政權存活」是其首要戰略目標，爭取時間精進其核武和飛彈技術為戰術手法，對外營造相關各造危機感，離開各造的團結，對內又可深化民族主義、鞏固金氏領導。即使最終仍是走上談判桌，金正恩籌碼更加充足，可以要求美國承認北朝鮮為核武國家，也可以暫時承諾不用洲際彈道飛彈挑釁。金正恩的殺手鐧還可以退出談判，再爭取時間。對金正恩而言，逼美國對其開戰絶對是下下策，因為它危害到「維繫政權存活」的最高目標。

或許到頭來，川普會發現，原來金正恩和他自己一樣，都是熱衷於「交易」的領導人。金正恩深刻了解川普的談判哲學，那就是要不斷累積籌碼，搭配適時的處虛張聲勢或言行恫嚇，目的都只是為談成一筆對自己最公平、最有利的交易。