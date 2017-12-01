日本自由行》《哈日解癮雜貨店》推薦序：瀏覽此書如泡澡堂賞富士山壁畫

是的，我們又來打書了！還記得【日本自由行】專欄裡，錢湯壁畫博士女繪師、拿破崙之村的本尊、把家畫回來的賑災療癒計畫...等有趣又感人的故事嗎？如果你未曾與它們相遇，現在是個好機會，如果你曾經為這些故事感動，現在則是重溫的時機。總之，看完專家的推薦，12月5日，《哈日解癮雜貨店》開幕，記得去買書。

楊明珠／中央通訊社記者、前東京支局長

還沒認識翠儀之前，我都是人在東京透過網路看到她在《自由時報》的報導，除了一般的時事編譯之外，「日本自由行」的專欄相當吸引我，從內容可看出她很努力、負責地選題材、撰寫，文章是那麼的原汁原味，完全不同於很多媒體從他處找文貼文的作法。

很佩服也很恭喜翠儀撰寫此書《哈日解癮雜貨店》，相信這本書可以讓喜愛日本的人更加喜愛或想更深究日本。目前，國人一年約有四百萬人次訪問日本，很多人是一遊再遊者，不只是想去血拼買神藥、電器品或吃碗知名的拉麵，而是追求深度日本之旅，這本書能吸引旅居東京「通算十五年」的我，相信也能吸引許多對日本有探知欲的人。

是的，我們又來打書了。你，預購了嗎？（圖：印刻文化）

翠儀有時下筆犀利、善用比喻，有時語帶詼諧、語感「很台」，讓我在閱讀時不禁莞爾。像是〈為了當錢湯壁畫學徒而去讀博士的女繪師〉一文，她寫到「芳齡二十的田中瑞希生平第一次泡錢湯（澡堂），內心的小宇宙像發生超新星爆發一般，湧出了一股強大的能量」、「澡堂搭上富士山，就像燒仙草搭花生一樣的絕配」，這樣的描寫就很夠味，讓人對於錢湯文化、錢湯藝術的興衰多了一份關懷。 許多國人喜歡觀賞「搶救貧窮大作戰」、「Before & After」、「料理東西軍」等日本的電視節目，這本書也具有這些元素，讓人閱讀時感覺很勵志、受到療癒。像是描寫演歌女王小林幸子的鹹魚翻身術、破產小島海士町的重生傳奇、日劇《拿破崙之村》的本尊既是和尚也是超級公務員等篇章，就像告訴讀者如何自立脫貧，內容精采，引人入勝。

「澡堂搭上富士山，就像燒仙草搭花生一樣的絕配」，其實哥吉拉也很配，大概就像燒仙草裡頭的芋圓。（http://goo.gl/3gY5XE）

「下流老人」、「無緣社會」、「老老照護」等語詞，都是反映出面臨嚴重少子高齡化的日本的現實。幾年來，身為東京特派員的我到日本鄉村採訪時，目睹過農村凋蔽的慘況，深知日本首相安倍晉三的「三支箭」經濟政策並未讓地方雨露均霑，但也曾驚訝於農村阿嬤的「搶錢欲」。

〈山村阿婆賣樹葉年賺千萬圓〉是德島縣上勝町的真實事蹟，不僅被拍成電影，也吸引了許多海內外媒體採訪。兩年前，我和派駐東京的一群外籍記者前往採訪時，有位阿婆一手拿樹枝剪、一手拿平板，爬上枝頭，大顯身手剪下楓樹枝，還雙眼炯炯有神地問記者說：「能不能教我如何才能按平板按得快一點」。原來，靠網路賣葉子，就很像魚市場競價一般，須眼明手快才行。

我認識翠儀是兩年前，她參加一個到三一一東日本大震災災區的採訪行程回到東京時，這本書可看出她還還心繫三一一災後重建。我在閱讀書中的〈把家「畫」回來——日本女建築師的震災療癒計畫〉這篇文章之後，深受感動。

〈把家畫回來〉一文中若林區荒濱案例之一，79歲海苔養殖戶佐藤先生記憶中的家。（https://goo.gl/5hrhGc）

文中一開始所提到的女建築師西條由紀子造訪宮城縣仙台市若林區的荒濱，後來協助災民「把家畫回來」。荒濱正是我三一一大地震發生的三天後採訪之地，原本有七百五十多戶人家、有水田、有海邊的綠色防風林，但一切被三一一大地震後隨之而來的海嘯無情摧殘。即便已時隔六年，有時看到電視螢幕或報導觸及當年我所採訪過的災區，仍不禁潸然淚下，但看到有人持續關懷災區，內心感到很欣慰。

這本書提供了許多感人肺腑及鮮為人知的事蹟。我去年曾到過三一一重災區宮城縣南三陸町，看到海岸有兩尊來自智利復活島的摩埃（Moai）像，只知是智利捐給三一一災區的摩埃像，並未深究其中原由，讀完本書之後，才知復活島為何要對日人報恩、摩埃又代表著什麼。

閱讀豐富人的心靈，知識讓人學會謙卑。多年來，每逢十一、十二月就採訪耶誕彩燈，有的璀璨如浩瀚宇宙、有的浪漫如蔚藍大海，但從未想過日本人是何時開始過耶誕節、日本第一位本土耶誕老人長什麼樣？以前常有人稱讚我是「日本通」，但在我閱讀此書後，長了知識，內心也多了幾分謙卑，絕不敢以「日本通」自居。