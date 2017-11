紐約地途》點亮聖誕樹，也點亮紐約客的愛心

假日季節會隨著聖誕節與新年的過去而結束,許多較不幸的民眾卻還有漫長的寒冬要度過。不少人都認為紐約客有著獨善其身,充滿自我的個性,不過只要在這段時間稍微細心點觀察,會發現不論是街頭募捐,點燈活動還是公司派對上,紐約客對弱勢族群的愛心是無所不在的。

每年的「假日季節(Holiday Season)」許多紐約客都在做一樣的事,那就是參加城市裡的聖誕樹點燈儀式(tree lighting)。

先前的文章介紹過紐約幾個值得前往觀賞拍照的著名聖誕樹景點,這些地方都會各自選擇一天舉辦聖誕樹點燈儀式活動,邀請名人致詞,樂團表演應景的節日音樂然後在倒數聲中將佈置燦爛奪目的聖誕樹燈飾點亮。最著名的莫過於洛克斐勒中心前紐約最高的聖誕樹的亮燈儀式,除了有國家廣播公司(NBC)晨間新聞主播的主持陣容外,也會請來多位影視歌星,並且在電視上現場轉播。南街海港的聖誕樹點燈活動,雖然規模較小,但依舊可以感受到假日溫馨氣氛。而在曼哈頓上西城林肯廣場的「冬季前夕(Winter’s Eve)」點燈活動,除了有音樂表演外,還結合了林肯中心附近的商家舉辦多項親子活動,同時也號招這一地區的知名餐廳在街頭擺攤,以親民的價格販售自家餐廳拿手的料理,並將部分收入捐給慈善機構,非常有意義。

Winter’s Eve聖誕樹亮燈儀式是曼哈頓上西城在假日季節重要的活動,除了音樂表演,還有附近知名餐廳參與募款義賣。(圖:作者提供)

如果是觀光客來紐約,參加了聖誕樹點燈儀式,逛了聖誕假日市集,看到華麗的百貨公司假日櫥窗,大概都會認為紐約的一切真的太美好,太有fu了!但是在一片歌舞昇平,節慶歡樂的氛圍下,更需要關切的不是期待白色聖誕的美景,也不是盼望收到嚮往已久的耶誕禮物,而是這個季節中,城市裡有另外較為不幸的族群卻因為這樣的歡樂節慶氣氛,反而帶來更大的壓力或是更強烈的沮喪。這些人可能連下一餐著落在哪都不知道,面對寒冬的到來卻沒有能力添購禦寒衣物,小朋友們只能羨慕其他較幸福家庭的小孩又有各式各樣新的玩具。而這個時候,在許多地方就可以看到紐約客慷慨熱情的一面。

假日季節的紐約充滿著歡樂的節慶氣氛,但往往在街頭轉角就可以看到處境比較不幸的街友需要幫助。(圖:作者提供)

感恩節過後的「黑色星期五(Black Friday)」,「支持小店家星期六(Small Business Saturday)」和「網路星期一(Cyber Monday)」都會聽到銷售紀錄又創下高點之類的消息,六年前以紐約為基地的Belfer Center for Innovation & Social Impact這個組織發起了「回饋星期二(Giving Tuesday)」這項運動,呼籲民眾在「網路星期一」為自己和家人朋友購買過節禮物之後的星期二,懷著施予的心,以各種形式付出到個人想要幫助的單位機構來回饋社會,幫助有需要的人。光在2015年就獲得全世界95個國家的響應,一億七千多萬美金的捐款。參與這項「回饋星期二」運動的各界單位越來越多,受到的關注程度已經和「黑色星期五」與「網路星期一」不相上下。

Giving Tuesday活動呼籲民眾在感恩節後的幾個重要消費日之後,也別忘了發揮愛心,回饋付出給那些有需要的弱勢族群,近年受到全世界越來越多國家響應。(圖:Giving Tuesday)

除了Giving Tuesday這個運動外,許多紐約的大型企業公司和公家機關與學校都會在年終假日派對時也進行食物,外套和玩具的募捐活動,將募到的物資捐給合作的慈善機構,再發放給有需要的人。其中三個在紐約市的主要非營利慈善組織,分別是City Harvest,New York Cares以及Coalition for The Homeless,在這假日季節也是他們最忙碌的時候。

City Harvest:Food Drive

每年紐約市有一百三十萬人左右會面臨飢餓的危機,不知道下一餐從何而來。City Harvest每年十月底到一月中都會和紐約當地媒體「每日新聞(Daily News)」共同舉辦「不易腐壞食物」募集活動,在紐約市許多地方設點收集,其中保存期限長的罐頭是大宗。這些食物募集之後會再分送的City Harvest所屬的慈善廚房用來烹煮食物給面臨飢餓困境的紐約客。同時間的CANStruction展示活動則是有多組參加競賽團隊將各種食物罐頭當作樂高積木一樣設計堆置成一個雕像藝術作品,除了讓民眾參觀並鼓勵捐贈罐頭食品外,活動結束後所有組成雕像的罐頭,也都一併捐給City Harvest運用。

CANStruction罐頭雕塑競賽展覽活動與City Harvest合作,希望民眾能捐贈不易腐壞食品讓該組織運用,幫助舒緩弱勢族群的飢餓問題。(圖:作者提供)

New York Cares:Coat Drive

New York Cares是今年成立第三十年的慈善志工組織,同樣是針對紐約市裡較弱勢的民眾提供生活上所需要的援助。每年New York Cares都會在假日季節舉辦全紐約最大的外套募集活動,過去二十九年來累積募集到的冬季外套已經超過一百八十萬件,讓無數需要幫助的紐約客能夠度過嚴寒的冬天。除了與紐約市裡的企業或機構如大都會棒球隊和藍瓶子咖啡店合作舉辦募捐外套的活動外,不僅希望紐約客能捐贈全新或是維護良好的外套,New York Cares也歡迎個人與中小型店家主動跟他們聯繫舉辦個別的外套募集活動,讓民眾的愛心有更大發揮的空間。

每年冬天都可以看見New York Cares以經典的自由女神蜷縮畏寒的照片海報,呼籲紐約客捐贈冬季外套給城市裡的弱勢族群,幫助他們過冬。(圖:New York Cares)

Coalition for The Homeless:Toy Drive

每天紐約市裡有一萬五千個家庭,約兩萬三千個未成年的小朋友住在市府營運的臨時庇護中心。Coalition for The Homeless正是紐約一個專為這些無家可歸的民眾提供安排臨時住宿,用餐和就業輔導的非營利組織。每年假日季節玩具募集活動是Coalition for The Homeless的重點項目,民眾可以購買全新未做禮品包裝的玩具送至他們紐約的收集地點,讓這些居無定所的小朋友在聖誕佳節期間也能夠感受到節慶的歡樂。

假日季節的玩具勸募是Coalition for The Homeless重要的活動項目之一,目的是讓無家可歸的小朋友也可以過一個歡樂的聖誕節。(圖:Coalition for The Homeless)

