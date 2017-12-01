南亞觀察》風塵僕僕的「斯」路，沙丁魚列車

在斯里蘭卡，風沙很多、頭髮很亂、車上擁擠、沒有秩序，但卻有最純淨無汙染的天空、最單純善良的人們、最自然的野生動物天堂，每一個國家的文化與社會現象都值得細細品嘗。

陳瑩瑄

一般而言，斯里蘭卡的紅綠燈與行人專用號誌不多，只在都市、大十字路口設置，路人過斑馬線幾乎靠自己雙手阻擋車子示意要過馬路，駕駛通常會禮讓行人，不會橫衝直撞。斯國人民所得不高，可以擁有自己的轎車代表有一定社會地位、財力、教育水準，或可能投資嘟嘟車、小型車來成為生財工具，因此大眾運輸工具永遠不會有空蕩蕩的時候。

斯國與南亞常見的在地交通工具－嘟嘟車。

普通巴士

民營的白色公車，收錢攬客的小哥通常會站在車門處。

普通巴士是當地主要交通工具，沒有時刻表、路線圖、到達時間、幾分鐘一班等方便的詳細資訊，路是問出來、等出來的，也因此很少看到遊客搭乘。這種巴士不會開上高速公路，走的路線像是台灣的省道，所以到其他省都要４～５個小時起跳，雖然交通時間較長，但相對價錢很便宜。車裡沒有冷氣，窗戶會一直開著，涼爽但灰頭土臉。車上除了司機外，另外由一個小哥負責收錢、招攬乘客，上車後只要跟他說目的地，便會告訴你價錢，短路程幾乎不會給車票，但有付過錢的乘客他們都會記得。

有次遇到一位當地大學生，才瞭解原來暗紅色公車是由政府經營，注意看車身有國旗上一隻握有寶劍、向前行走的金色獅子；白色公車則是民營。他說民營公車比較危險，盡量搭紅色公車較安全。但在斯里蘭卡六周的時間，我幾乎各式車種都搭過，甚至還在車上過夜。其實只要不穿短褲、短裙或太過暴露的上衣，謹慎一點，當地人民個性多善良，不會有安全問題。

由政府經營的暗紅色公車。

當地人也常常在車上賣紅毛丹、一些炸物點心或是飲料，在一站上車叫賣後，過個一兩站再下車；有一次在長途公車上有一位賣唱歌手上車，自備麥克風、喇叭等簡單設備，就開始當起公車街頭藝人。在斯里蘭卡，沒有人人眼中的怪人，只有努力生活、利用各種方式賺錢生存的平民百姓。

（公車街頭藝人實錄）

在交通巔峰時段，車子客滿是家常便飯，擁擠的程度是人跟人之間沒有空隙可以活動、幾乎是貼在別人的身上，急煞會讓整群乘客往前衝撞的狀態，當地人甚至會吊在車門口放風，導致整個車身傾斜，他們也不覺得危險，司機跟乘客都是一副無所畏懼、習以為常的表情，殊不知旁觀的我們一直祈禱他們救命的手千萬別鬆開。

壅擠的車廂內，甚至有些許乘客吊在車門外。

火車

我認為坐普通巴士是貼近當地人民、融入生活最直接的方式，但不明的交通資訊也是讓遊客卻步的原因。相較之下，火車就比較親民，搭火車再轉乘嘟嘟車，幾乎都能到達著名的觀光景點。火車同樣也有擁擠的時候，幾乎都是上班時間往首都可倫坡的班次，斯里蘭卡正經歷都市化的階段。

圖片上火車已經滿出來了，說是沙丁魚列車一點也不為過，不要懷疑，火車還是照樣開。他們似乎有一套穩抓的訣竅，還沒有看過有人因為這樣出意外，記得那時我大概擠了好幾次才搭上第三班車。絕對不要猶豫，不然你就會被拋在後面，永遠擠不上搶手的車門。

乘客如同沙丁魚般的擠入和攀附在火車車廂。

（搭乘火車可望盡美景）

搭火車的好處是，它帶你上山下海，美景盡收眼底，似乎身處一幅畫中，最棒的是能坐在車門口吹風，近距離接觸山壁、芒草、大海，這是在台灣體會不到的風塵。但是，有火車、軌道經過的地方，就可以看到一撮一撮白色的異物，那不是甚麼美好的自然景象，而是垃圾、塑膠袋。當地人沒有環保、衛生、清潔等觀念，有垃圾或是多餘的東西就是打開窗戶往外丟，有一次搭火車看到一家三代輪流開窗戶丟衛生紙、塑膠袋，從老到小有樣學樣，看來要改正這樣的習慣，還得靠政府及他國的協助了。

沿途可見人們隨手丟棄的垃圾。

嘟嘟車

再來就是街上都能看到的嘟嘟車，不只是遊客，嘟嘟車也是當地人的計程車，雖方便但其實票價不便宜，有時候司機大哥連要去的地方都不知道就隨興開價。為了避免這些問題，少數先進的嘟嘟車是跳表的（Meter Taxi），有次幸運地坐到跳表嘟嘟車，免去了討價還價的功夫。

大部分的司機大哥辛辛苦苦地存了一筆錢，買一部嘟嘟車，打算用它來生財，卻可能需要十幾年才能回本，當地人的生活並不富裕，但他們卻很知足、任勞任怨。不要看嘟嘟車很簡單，其實它還有隱形的遮雨棚，下雨的時候會從兩邊拉起來，也挺方便。

跳表型嘟嘟車。

Uber

現在科技進步，到首都可倫坡嘗試坐了人生第一次的 Uber，可以看到駕駛不但有智慧型手機、還會導航，開車技術比起公車或嘟嘟車司機都還要穩健。或許有能力買一台小車載客，都有一定的教育水準或是家庭背景，因此選擇交通工具時，搭乘 Uber 是很不錯的選擇，就乘坐的經驗而言，除了有時候語言不通導致溝通上有障礙以外，幾乎沒有其他的缺點，而且絕不會比嘟嘟車貴，科技發展真的讓旅客享有更多的便利性。

具有導航功能的 Uber。

大象悲歌：觀光業背後的真相？

談到交通工具，剛好在路上拍到遊客乘坐大象，呼籲大家去南亞、東南亞時，不要為了新鮮、好奇而乘坐，一時的體驗可能是大象從小跟母象分開，挨鞭子、鎖鏈訓練起來的，沒有需求就沒有供給，希望大家在旅行的同時，是藉由觀察野生象去體會生命的喜悅，而不是乘坐被囚禁的動物感到興奮。

身上纏著鎖鍊、提供觀光乘坐的大象。

在斯里蘭卡，風沙很多、頭髮很亂、車上擁擠、沒有秩序，但卻有最純淨無汙染的天空、最單純善良的人們、最自然的野生動物天堂，每一個國家的文化與社會現象都值得細細品嘗。

本文經授權轉載自南亞觀察 風塵僕僕的「斯」路，沙丁魚列車