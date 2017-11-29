自由開講》票證整合回歸商業 政府勿再干涉介入

田式

悠遊卡能不能進高雄捷運？純為商業談判的事，被鬧上了政治版面。這讓人有點不解，畢竟當年一卡通花九千萬進北捷就沒有這麼沸沸揚揚，摸摸鼻子繳了北捷要求的權利金；而悠遊卡公司前董事長戴季全當年所簽署的的條件，換了董事長就當作文件不存在，無視於其他票證公司都已經付款，商業談判已被落實，高捷有何義務要跟出爾反爾的悠遊卡繼續玩下去？

近日，悠遊卡公司董事長林向愷再度對外放話，說中央交通部開會決議支持悠遊卡公司。這可嚇壞了高捷公司跟交通部，因為據了解，根本沒有此決議，交通部協調時還特別提醒兩家公司：尚在研議中，會後勿對外陳述。於是，悠遊卡改口是「提出意見」而非決議，但更正又何差呢？ 已經賺了一票媒體曝光，再更正也沒人要寫了。

對此，筆者認為交通部真是冤大頭，公親變事主，建議台灣的政府在面對票證整合問題時，應回歸商業機制，不應再介入悠遊卡與高捷公司的商業糾紛，日本的票證整合經驗可供參考。

籲請公部門，尤其是交通部，不應介入悠遊卡公司與高捷公司的商業糾紛，回歸商業機制，讓各家票證公司公平競爭。（記者葛祐豪攝）

日本的國有鐵道因經營不善嚴重虧損，1987年進行公司化、民營化，改制分割為七家JR公司，並各自發展出不同的票證公司。目前日本各大交通業者都有推出不同的電子票證，票證多達數十種，其中以JR東日本的SUICA和JR西日本的ICOCA最有名，各家票證初期使用都有地域限制，但後續的票證整合，都能在尊重商業機制的狀況下談判，不會外露談判細節。當然也就很少看見，哪家票證公司談判不成，要求政府介入的相關新聞出現。日本的票證整合過程，完全回歸市場機制，由商業力量來主導，政府也會尊重企業的決定，以多卡互通的方式為目標來進行整合。

根據金管會統計，國內目前的電子票證已突破8千萬張關卡，全年消費額更高達745億元。國內的四大電子票證，分別是悠遊卡（市佔率約65%）、一卡通（市佔率約14%）、愛金卡（市佔率約18%）、有錢卡（市佔率約1%）。其中，悠遊卡是台灣最早成立的票證公司，也是目前發卡量最多的票證。然而，每次悠遊卡公司有問題，就要請交通部、北市府出面處理。未來桃園捷運、台中捷運，甚至台南捷運，也可能會推出其他電子票證，如遭逢票證整合問題，談判結果又不如悠遊卡公司的預期，交通部與北市府，是否又要出來擦屁股？

再者，過去中央政府為了推動多卡通電子票證系統，也花費了許多的建置成本，鼓勵大眾使用電子票證。例如台鐵至少花了三億元建置多卡通設備，甚至使用電子票證還能有相關票價補貼的折扣。另外，交通部在過去也花費至少5.5億，補助公車客運業者建置多卡通讀卡機。上開種種做法，等同政府花錢買設備，請大家來使用電子票證，然後錢給票證公司賺，試問政府做的還不夠多嗎？現在連票證整合，也要政府來出手相助，豈不是荒唐至極。

以消費者的立場來說，多卡通是多數人所樂見的，因為使用便利，可在交通、小額消費等多種地方來使用。而悠遊卡與高捷公司的大戰，大家真的興趣缺缺。希望兩家公司，應以使用者權益為優先考量，雙方也無需再對外放話。最後，籲請公部門，尤其是交通部，不應介入悠遊卡公司與高捷公司的商業糾紛，回歸商業機制，讓各家票證公司公平競爭。政府無須繼續幫悠遊卡擦屁股，如此下去，等同讓悠遊卡繼續一卡獨大，讓大鯨魚繼續欺負票證市場上的小蝦米。

（高雄市民 ）

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