韋恩的食．農．生活》以假新聞打擊蘇正德教授的廖婕妤主播，還有臉批評三立的假新聞嗎？

「三立新聞台女主播廖婕妤上月在臉書粉絲團上放話「拒播假新聞」，遭主管指責，卻引來多數支持者大讚。不過她2014年間報導中，質疑東海大學食品科學系教授蘇正德兼任政府標案評審委員，護航「餿水油」年撈600萬元，23日被士林地院認定未經合理查證，依加重誹謗罪判廖婕妤拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。事情的來龍去脈到底為何？而蘇教授本人於26日在臉書上道出當初所受的不公平待遇又是怎樣的經過呢？！

韋恩的食．農．生活

如果大家還對這段所謂蘇正德教授吃餿水豬油的新聞有印象的話，當時曾經惹起軒然大波，其實根本是節目設下的陷阱。我想當時在直播現場，不管蘇教授吃不吃都會被罵：

➤如果不吃： 應該會被攻擊為言行不一，嘴巴講安全，自己不敢吃。

➤如果吃了： 袒護黑心廠商，也就是現在的劇情。



蘇教授是食品科學界不可多得資深的學者，一向直率敢言，因為急公好義所以擔任多項國家委託的計畫審查委員。其實審查委員現在不好當，常淪為政府的擋箭牌，許多教授避之唯恐不及，像之前衛福部進行農藥審查，專家委員竟然多人缺席造成流會，可見一斑。我認為依專業立場講出真話這件事，其實是現在台灣社會非常需要的。譁眾取寵的假話當然好聽，聽多了對大眾卻是有害的。誠實的諍言，對大家有幫助，卻非常稀少，因為大家不愛聽，所以現在願意當黑烏鴉的中流砥柱非常少。媒體上只會見到見風轉舵的名嘴，或是好官我自為之、依違處世的專家。而媒體歪取事實，自己腦補編故事固然該受唾棄，受司法調查後還企圖以假像來圓謊，實在有辱媒體第四權的人格。

媒體未盡查證之責，反倒在受調查之後，還想用謊話來脫罪，實在可恥。所幸司法還是給了蘇教授一個遲來的公道（翻攝廖婕妤臉書粉絲頁）

事情的來龍去脈大約是這樣的

「三立新聞台女主播廖婕妤上月在臉書粉絲團上放話「拒播假新聞」，遭主管指責，卻引來多數支持者大讚。不過她2014年間報導中，質疑東海大學食品科學系教授蘇正德兼任政府標案評審委員，護航「餿水油」年撈600萬元，23日被士林地院認定未經合理查證，依加重誹謗罪判廖婕妤拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

廖婕妤在2014年製作一條關於「餿水油」的新聞，當時蘇正德教授在三立新聞的節目上表示「餿水油含量低不致對人體造成危害」，她製播報導「蘇正德大口吞餿水油 爆教授兼評委年撈600萬」

蘇正德不滿遭汙衊，憤而提告，強調廖婕妤在出版報導前從未和他聯繫，而他領的審查費、出席費每次最高2000元，8年所得根本就不是廖婕妤所報導的600萬元。

廖婕妤辯稱在截稿之前，有改向師大吳姓教授詢問審查費、出席費等細節，估評審委員每件約有10萬元，吳姓教授作證表示，新聞報導出版前都沒有接到廖婕妤的電話，也不記得廖婕妤在報導前詢問相關事宜，且廖婕妤也無法提出錄音等證據；調查指，廖婕妤在被檢察官傳喚後才聯繫上吳姓教授，塑造報導前有查證的假象，戳破廖婕妤的謊言。

廖婕妤事後向蘇正德道歉，並表示願意在臉書粉絲專頁、電視台旗下的《三立新聞網》網站上刊登道歉啟事，甚至邀請蘇正德擔任新聞台解說專家，希望能求和解；但相關和解內容皆被蘇正德拒絕。」

而蘇教授本人今日（26日）也出來道出當初所受的不公平待遇（資料來源：蘇正德臉書）

「事件發生時，正是103/9/7中秋節前夕，我參加了食藥署的一項“餿水油事件仍屬綠燈的記者會”，基於學理依據，估算添加餿水油製成的豬油產品，因添加量不高，吃的時間又短，對全民健康不致造成太大傷害，最主要的目的想安定中秋前後，全台消費大眾對於不小心攝取到餿水油產品時引發的食安恐慌！之後連續兩天上了5個談話節目，其中以上了陳斐娟小姐主持的“五四新觀點”，感覺最惡劣，讓我極為不舒服！聽說她知道我要上節目後，馬上規劃一連串的羞辱我的橋段！？設計4，5位名嘴輪番，集體霸凌生平第一次上談話節目的“素人”一介平民教授，名嘴們從我讀日本名校博士身家開始一路進行人身攻擊？我要答辯時，講不到兩句，馬上被主持人打斷，不讓我有清楚解釋清楚的機會！甚至端出餿水油製成的豬油及肉鬆產品考驗我吃不吃？為了證實我講的話有道理的，當然吃了下去（結果到現在還不是活得好好的！），雖然當場馬上被名嘴冷諷潮痛罵一頓！（在台灣從來沒有看過這麼惡質的整人談話節目！？）隔天陳斐娟還打電話問，說我不是答應今天要再上節目嗎？怎麼黃牛了？我冷冷回了一句“不值得”，就掛掉電話！所以三立才會有“大口吃餿水油，年撈600萬”為標題加重誹謗新聞，經過一連串的網路消息蔓延，當時有多少網友傳來多少酸言酸語的謾罵文字，系辦接不完的抗議電話，連我走在路上或搭捷運，當時都會遭受陌生人到異樣挑釁的眼光看待！美國東海校友連署也認為我嚴重毀損校譽，要求當時的湯校長將我解聘，湯校長還煞有其事打電話給教育部，問這構得成構成解聘要件？教育部回說“學術論述”構不成，才發表“完全跟我切割”的公開聲明！我個人神經大條，還熬得過去，可是居然影響到家人，兒子們為我辯護，跟同學大吵幾場，內人因而斷絕跟外界聯絡，整天宅在家裡，鬱鬱不歡，得了憂鬱症，導致原先的宿疾惡化，去年8/17入院，再也沒有醒來過，不幸於今年1/11逝世！只因為立場跟媒體主張不同，三立電視臺就利用鋪天蓋地的第四權，對於手無寸鐵的一介平民，硬生生無中生有，極盡誣衊毀謗之能事，讓我個人幾乎家破人亡，身敗名裂！三立新聞台視‘’公理正義，平實報導‘’為何物？我的刑事附帶賠償及三立電視臺的民事連帶賠償條件如下：1.賠償588.2萬，2.在6大報頭版頭以名片大小，刊登三立電視臺及廖主播的共同道歉函，3.在三立晚間新聞及網路新聞連播6天的道歉函！三立電視臺對我個人及全家的傷害之巨大根本無法以言語敘述，再多的道歉及再高的賠償金，也已經無法恢復我遭受嚴重傷害的萬分之一，可是您可看到廖主播開出的和解條件有多欺負人，有多瞧不起人哪！？可見得財大氣粗的三立電視臺是如此的傲慢！？雖然三立電視臺的委任律師，在刑事庭時曾告知，民事訴訟可是曠時廢日，最好和解了事！我當場答說：沒關係！我明年7月退休，有生之年就陪三立玩這檔事吧！我覺得所有三立女主播判刑報導中，這篇最完整，提供各位親朋好友看看外，也順便帶出一直以來的心路歷程！」

如此媒體刻意操作，名嘴鳴鼓而攻，不明就理的群眾也以民粹言論攻擊，就連東海大學也不明是非，只想切割了事，怎不讓所有專家心寒。之後再發生食安事件，哪個專家敢再出來說公道話？所謂專業就是撇除立場，只對理性的證據負責。容不得理性與公道話的台灣，將會是一個被理盲之業火吞噬的未來。媒體未盡查證之責，反倒在受調查之後，還想用謊話來脫罪，實在可恥。所幸司法還是給了蘇教授一個遲來的公道，而本專頁的成立目的，也是希望以正確的知識提供給大家，讓大眾免於被媒體、網路歪曲言論所誤導，所以欣見這一結果，也與各位朋友分享，希望大家對此來龍去脈有所了解。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 以假新聞打擊蘇正德教授的廖婕妤主播，還有臉批評三立的假新聞嗎？