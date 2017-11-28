神楽坂週記》推特鄉民的十一月，並不只有購物節

因為「11」與日文中「いい」（好）這個字諧音的關係，日本人的 11 月就充滿了各種約定俗成或是由廠商、組織，甚至地方政府制定的「好〇〇日」（いい〇〇の日）。充滿到什麼程度呢？根據日本紀念日協會的統計，光是在 11 月一個月裡，就有大約 30 個「好〇〇日」存在著。

神楽坂雯麗

雖然在台灣，推特（Twitter）一直不是主流的社群網站，但反過來說，只要對日本的娛樂資訊或阿宅訊息稍有關注的人，對它也一定不陌生。而在推特出現後的這十年，熱愛它的匿名與即時特性的日本人，簡直把 Retweet 或 Hashtag 這些推特功能活用到極致的地步。

而在每年的 11 月，因為「11」與日文中「いい」（好）這個字諧音的關係，即使在推特出現之前，日本人的 11 月就充滿了各種約定俗成或是由廠商、組織，甚至地方政府制定的「好〇〇日」（いい〇〇の日）。充滿到什麼程度呢？根據日本紀念日協會的統計，光是在 11 月一個月裡，就有大約 30 個「好〇〇日」存在著。這些日子雖也往往有著某種行銷或宣傳上的意味，但都還不到某個光棍購物節那種暴發戶式瘋狂購物，產生詭異經濟效果（與社會問題）的地步。

這些紀念日並不是日本的國定假日，只是由上述的各種團體或組織向該協會提出登錄的紀念日。例如 11 月 5 日是「好男人日」、11 月 9 日是「好鞋子日」，還有 11 月 8 日的「好包包日」這類雖稱不上正經八百，但也是多少可以理解提案者想取諧音以推廣某些業種、產品的用心。儘管如此，其中也還是有許多即使從日文來解讀都顯得牽強，明顯只是想搶搭 11 月好諧音便車的紀念日，近年甚至有一部分意見，覺得 11 月的「好〇〇日」都已經過於浮濫了。

最喜歡起鬨湊熱鬧的日本推特鄉民是毫不在意這種事的，除了這些社會共識有高有低的「公認」紀念日之外，他們非常樂意在 11 月已經被塞得滿滿的行事曆中，多湊上幾個熱門 Hashtag。既然不需要特意向社團法人申請登錄，這些「鄉民紀念日」也就多少有點難登大雅之堂但又非常歡樂的味道。以下就是幾個簡單又已經相當知名的例子：

11 月 8 日：好歐拜（胸部）日

一般認為由來自「11（いい）08（おっぱい）」的諧音，另外有一種說法是「8」這個字就像橫臥著的女性胸部；無論如何，每年 11 月 8 日，推特上就會出現「#いいおっぱいの日」這個標籤，而許多泳裝偶像、藝人、AV 女優，乃至於勇於表現自己身體的年輕女孩，都會上傳大量以胸部為焦點的自拍照片，也讓推特鄉民們眼睛大吃冰淇淋。

11 月 11 日：Pockey 日

來自江崎固力果知名的棒狀餅乾零食，由於其形似數字「1」，從 1999 年 11 月 11 日被制定起，每年這一天不管是江崎固力果公司本身，各種日本公司或機構的官方帳號，都會以此發揮，上傳各種精心準備的哏圖湊熱鬧。另一方面，由於「十一月十一日」又能跟電池的正負極有所聯想，這一天電池相關的業者也會強調「電池之日」。

11 月 22 日：好雙馬尾日

假如把「22」想像成是雙馬尾的話⋯⋯雖然有點牽強，但基於「有祭典就一定要湊熱鬧」的日本人天性，這天就被認定為「好雙馬尾日」。隨著許多雙馬尾照片被上傳，眼睛在 8 日已經吃過一次冰淇淋的推特鄉民們，這天也就有了各種口味相對清淡的「小菜」可以配。但要注意的是，擁有一對健康的好雙馬尾的，並不一定是女孩子⋯⋯。附帶一提，日本紀念日協會所認定的好雙馬尾日是 2 月 2 日——理由大致與本段開頭所述相同。

11 月 28 日：好膝上襪日

一般又被稱為「絕對領域日」，同樣來自膝上襪（ニーハイ）的諧音，對於各種腿控跟膝上襪控來說，這或許是一年當中最值得紀念的一天；推特上充滿了美女們的絕對領域，讓這天在辦公室用大螢幕上 Twitter 成了一件需要警戒周圍的工作，而且由於這個標籤太過熱門，也有許多人會趁機發布些恐怕「不那麼賞心悅目」的推文，使用前請多加留心⋯⋯。

11 月 29 日：好肉日（帶有雙重意味）

原本因為諧音的關係， 11 月 29 日很久以前就由宮崎縣的牛肉業者及業界團體制定為「好肉日」；但在推特上，比起超高級的宮崎和牛肉，眾人關心的焦點更傾向於另一種意義上的「好肉」；也就是富有肉感的少女——如果要具體一點的話，各位讀者大概就想像《我的朋友很少》中的柏崎星奈就可以了。跟雙馬尾日相比，這又是一個口味略重的紀念日，推特鄉民的時間軸上往往會交互出現高檔牛排肉與充滿健康美的肉感少女。 除了這幾個較為知名的例子之外，其他還存在著「好網襪日」或「好胖次日」⋯⋯這類鼓吹者已經完全不考慮暴露自己特殊性癖的「好〇〇日」。即使如此，上述的每個紀念日，也都看得出制定者熱烈地想推廣、分享某種愛好的心思。

十一月行將結束，「好〇〇日」的高峰期也即將過去。既然今（28）日正值好膝上襪日，那麼筆者也就按照往例共襄盛舉一番，請多多指教。（注意：圖中人物為 38 歲男性。）