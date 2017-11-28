Outside》伊斯蘭世界外的宗教褻瀆罪

其實宗教褻瀆罪，並不單單存在於伊斯蘭世界，在西方的基督文明國家，其實也存在有關宗教褻瀆罪的法律條文。根據皮尤研究中心調查，接近五分一的歐洲國家，和三分一的美洲國家都設有宗教褻瀆罪，例如意大利、丹麥、加拿大。歐美國家和伊斯蘭國度的宗教文化、法律制度不同，她們的宗教褻瀆法在執行上，自然也很不同，但各地的宗教褻瀆法其實都存在共同特徵。

◎BILLY TONG

今年5月，印尼雅加達華裔省長鍾萬學，被控褻瀆《可蘭經》 罪名，判監2年；到今年6月，巴基斯坦一名男子，被控在面書發布褻瀆先知穆罕默德的言論，被判死刑。

鍾萬學被控褻瀆《可蘭經》

以上種種案例，令人不期然把褻瀆罪直接與伊斯蘭教，甚至伊斯蘭原教旨主義扣連。

其實宗教褻瀆罪，並不單單存在於伊斯蘭世界。凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University ）講師平克頓（ Steve Pinkerton ）便在學術網站The Conversation撰文提醒我們，在西方的基督文明國家，其實也存在有關宗教褻瀆罪的法律條文。

費亞 （Stephen Fry）

英國知名喜劇演員費亞 （Stephen Fry），早前因涉嫌宗教褻瀆，而被愛爾蘭警方調查。

費亞在2015年一個愛爾蘭電視訪問中，以反覆無常、自私、愚蠢、瘋子來形容上帝。愛爾蘭的2009年誹謗法 （Defamation Act of 2009） 明文禁止出版及表達具褻瀆性的言語。到今年5月8日，警方撤銷控罪，指費亞的言論未見做成公憤。

皮尤研究中心 （Pew Research Center） 的調查

費亞的案件，正好提醒我們，褻瀆罪並不只是伊斯蘭世界的產物。

根據皮尤研究中心 （Pew Research Center） 的調查，接近五分一的歐洲國家，和三分一的美洲國家都設有宗教褻瀆罪，例如意大利、丹麥、加拿大。歐美國家和伊斯蘭國度的宗教文化、法律制度不同，她們的宗教褻瀆法在執行上，自然也很不同，但各地的宗教褻瀆法其實都存在共同特徵。

首先，歐美和伊斯蘭國家，都會視宗教褻瀆為一種對個人或群體的「傷害」。以費亞案為例，愛爾蘭警方之所以撤控，是因為他們發現連報案人自身也不覺得受冒犯，他們根本找不到受害者（injured party）。

《日德蘭郵報》穆罕默德漫畫事件

可是，在伊斯蘭國度，會較容易找到宗教褻瀆的受害人。在2005年，丹麥發生了《日德蘭郵報》穆罕默德漫畫事件。加州大學柏克萊分校的文化人類學家馬哈茂德（Saba Mahmood），在事件發生後訪問了一些穆斯林。她指出，很多虔誠穆斯林認為，宗教褻瀆傷害了整個社群，傷害了上主，嚴重程度堪比人身傷害，不能饒恕。有穆斯林甚至表示，真主阿拉被侮辱對他所帶來的傷害，更甚於自己父母被侮辱。



歐美國家的宗教褻瀆罪，大部分源於十二世紀至十八世紀初，設立目的就像今天伊斯蘭世界的宗教褻瀆罪一樣，要捍衛基督宗教的信仰，以免他們的宗教信仰受傷害。隨著西方國家世俗化，人們不在感受到「宗教傷害」，自二十世紀中，歐美國家的宗教褻瀆罪基本上也只是紙上條文。以美國為例，現時有六個州份保留宗教褻瀆罪，但自七十年代初，便沒有啟動過，而這些法例皆被《美國憲法第一修正案》 （First Amendment）有關宗教自由和言論自由的條文所凌駕。

《美國憲法第一修正案》 （First Amendment）

然而，近來，宗教褻瀆罪彷彿被賦予新的意義，愈來愈多歐美國家再次使用有關法律。在今年二月，丹麥一名男子因上載自己焚燒可蘭經的影片，而被警方控以宗教褻瀆罪。丹麥自1946年起，沒有啟動過宗教褻瀆罪，而且過往有關法律僅用於反基督教行為。

平克頓博士認為，隨著歐美國家愈來愈擁抱文化多元主義，宗教褻瀆罪可以變成處理文化衝突的工具。宗教褻瀆罪由捍衛神權，變成保護各個社群的宗教信仰，使他們免受因信仰而起的言語和情感傷害。其中一個例子是愛爾蘭的2009年誹謗法，它並不只限保護基督宗教信仰，它適用於任何任何侮辱宗教，兼且引起公憤的行為。

有不少學者、世俗主義者，會對有關趨勢感到憂慮，認為宗教褻瀆罪威脅言論自由、思想自由，是文化落後的象徵，並不屬於現代社會。但平克頓博士認為過於歐洲中心的觀點，他指討論重點不應放於宗教褻瀆是否罪行，而是宗教褻瀆罪究竟捍衛什麼，是神明、國家、宗教，抑或是多元主義。

來源：The Conversation、Economist、NY Times

本文經授權轉載自Outside：伊斯蘭世界外的宗教褻瀆罪