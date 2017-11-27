法操》讓專家們告訴您：「限制出境」有什麼法律依據？

在本次座談會中，其實大家對於限制出境該立法這件事，並沒有爭執。但是該怎麼立法，才是重要的關鍵。 因為限制出境侵害人民自由甚鉅，究竟是檢察官就可以做成還是需要透過法院審理後做成，還需要討論。

◎法操司想傳媒

「限制出境」在司法實務上，經常作為「羈押」的替代手段。但每當有重大案件發生，限制出境就會變成熱門議題，最主要的原因在於「限制出境」並沒有任何法律規範。身為法治國家，這樣的狀況是非常的不合理的，因此財團法人台灣法治暨政策研究基金會，特別於2017年10月24日舉辦「法治主義下『限制出境法制化』研討會」，邀請專家學者，從學說面及實務面討論限制出境的相關議題。

座談會討論內容全面，涵蓋實務與學說

本次座談會，邀請了台灣法治暨政策研究基金會董事長城仲模作為主持人，並邀請柯建銘立委、蔡易餘立委針對未來立法的進程分享；邀請實務界錢建榮法官、陳志祥法官、謝協昌律師、行政院政務委員羅秉成律師、法務部陳明堂政務次長發表目前實務的對於限制出境的作法；學界則是邀請胡博硯副教授、張明偉教授、陳志龍教授、王乃彥副教授從法學理論出發，深入探討限制出境該如何修法等問題。

立法面：已由委員提議修正草案，進入院會討論。

本此座談會的隔天，就要進行限制出境有關的院會討論。柯建銘委員提到，雖然本次是委員個人的提案，但限制出境，是非常強的處分權。除了需要立法明文規定以外，是否需要絕對令狀也是需要討論的問題。立法院目前的審查，應該不是終極版本，司法院和法務部需要先有共識，最後法要如何形成，還是需要時間。

而本次也有提出修正草案的蔡易餘委員提到，本次修法的方向，期望偵查中檢察官、審理中法官，可以很明確地去裁示限制出境的時間，並立法明定限制出境有期間、次數的限制。另外針對防逃手段，應該要更詳細的規劃，否則就算限制出境，仍有許多人成功逃走。

實務面：限制出境什麼時候會解除？偵查？審理中？確定後？

檢察官在偵查中，就可以限制住居，所以實務上檢察官也會做出限制出境出海的處分。但檢察官這樣的處分會持續多久呢？答案是，持續到民眾出國發現自己被卡在國門內的時候。

錢建榮法官提到，過去檢察官起訴後，並不會處理限制出境的處分，而進入審理後，法官通常也不會去撤銷。這個限制出境的處分就會一直延續下去。曾經發生過有民眾到要出國的時候才發現自己被限制出境，但二審、一審、檢察官都沒有人要承認是自己做的。

錢法官提到，現在檢察官的作法會定起訴後一段時間，限制出境的效果就會消失。另外透過院部協調的方式，送執行的時候，司法機關電腦連線入出國移民署，解除限制出境。但當事人全部都沒有收到公文，他沒有辦法不服、不知道期限、不知道原因。

學說面：限制出境一定要法官作成嗎？

其實大家對於限制出境該立法這件事，並沒有爭執。但是該怎麼立法，才是重要的關鍵。 因為限制出境侵害人民自由甚鉅，究竟是檢察官就可以做成還是需要透過法院審理後做成，本次座談會似乎也沒有結論。

羅秉成律師提到，這是我國檢察官屬性之爭的問題，究竟我國是否要賦予檢察官強制處分的權利？目前我國檢察官所擁有的強制處分權，只剩拘傳權及限制出境的處分權。而羅律師認為，既然現在實務以限制出境作為羈押替代措施，現在檢察官已經沒有羈押權了，當然羈押的替代措施也應該要法官保留。

張明瑋教授，認為在制度上能夠有多一點的彈性。張教授提出，限制出境予羈押相比，仍有其程度上的差別。關於限制出境是否需要全面採取法官保留，是可以進一步思量的。我國應該具體就犯罪類型，做出不同的限制出境規制。一般案件可以採取較簡便的法官保留，而重大案件在轉變成嚴格的法官保留。

本次最談會涵蓋內容廣泛，每位專家也都提出了許多的建議，希望能作為日後修法的參考。從這次座談會，我們可以明確的知道，限制出境是沒又任何的法律依據的，而現在立法院也要進行相關的修法，就讓我們繼續關心此議案，讓我國的法治能夠更加完備。

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本文經授權轉載自法操：讓專家們告訴您：「限制出境」有什麼法律依據？