兩岸與國際》「一帶一路」在泰國的前途多囧

《十九大報告》主張實施共建「一帶一路」的倡議，以營造中國良好的外部條件，但中國在泰國發展的案例卻告訴我們：往前看，中國要面對的挑戰將遠多於機遇。

顏建發／健行科技大學企管系教授

「一帶一路」是習近平於2013年秋所提的倡議，今（2017）年10月被寫進中共《十九大報告》，其重要性可想而知。其中，泰國是極重要的試驗場；曼谷是泛亞鐵路從雲南或廣西到新加坡必經的交會點。這幾年為增加在東南亞、南海局勢上的優勢，中國積極拉攏泰國以平衡美日，並欲打開美軍圍堵的缺口。

泰國本是美國的盟友，兩國軍事關係緊密，每年軍隊的訓練活動就達到40次左右。泰國最大的官方發展援助項目多數來自日、美、英、德，然2014年泰國軍事政變，美、英、澳、日同聲譴責，中國卻聲明泰國應和平解決國內衝突，深獲泰國喜愛，再加上中國靈活的外交手段，這幾年泰國的外交天平明顯向中方傾斜。泰中除了已簽署潛艇、坦克訂單，雙方也在考慮合作耗資數十億美元的泰國灣梭桃邑海軍基地的現代化項目。中國海軍在泰國灣的軍事存在將使中國在南海獲得南部側翼保護，並在印度洋與印度的競爭上，獲得支點。

泰中除了已簽署潛艇、坦克訂單，雙方也在考慮合作耗資數十億美元的泰國灣梭桃邑海軍基地的現代化項目。中國海軍在泰國灣的軍事存在將使中國在南海獲得南部側翼保護，並在印度洋與印度的競爭上，獲得支點。圖左為中國外長王毅，右為泰國總理帕拉育。（Reuters）

經濟合作方面，近兩年泰中雙邊關係也有了長足的發展。2016年泰中的貿易額約比泰日貿易額高出2%；中國遊客占曼谷遊客總量的30％以上。中國因握有為數眾多的國營企業，政府很容易增加在泰投資，甚至帶動私人投資參與。今年3月28日泰國工業部部長Uttama Savanayana曾公開說，阿里巴巴計劃在泰國投資，並以之做為輻射東協的電商基地。過去十年，中國在泰國的投資大幅增加，2006-2016由1%增加到15%。 不過，中國固努力經營與泰國的關係，嚴峻的挑戰卻來自四面八方：

（一）美國

2014年泰國軍事政變後，美國撤回對泰國軍政府的支持，兩國關係急速降溫；川普上台撤出TPP，讓泰國在經濟與戰略上靠向中國。不過，今年10月，川普和泰總理帕拉育在白宮的會面，重貿易與戰略利益而輕民主與人權的基調，使得泰美恢復了戰略與軍事的互動，雙方承諾更進一步強化防衛合作。

（二）日本

日本是泰國最大的外來投資者，2016年底日資累計占外資總數的36.2%。不過，眼下其投資的增長速度卻無法與中國相比。泰國缺少技術勞力，日本在泰國的汽車投資趨下，紛紛轉赴越、菲、馬等國，面對來勢洶洶的中資流入，為維持經濟影響力，日本正透過引進自動化、機器人技術和物聯網，來達到生產基地的升級。

（三）印度

印度認為「一帶一路」沿線國家包含巴基斯坦、孟加拉、緬甸等國，中國將之串聯起形成「珍珠鏈」戰略，是想圍堵印度，因而十分不滿而不願參與「一帶一路」計畫，轉而和日本聯手，以為反制。過去兩年中，印度政府已簽署價值47億美元的邊境道路建設契約，包括從印東北部曼尼普爾邦的莫雷經緬甸的達木，最終到達泰國眉索的高速公路。今年7月莫迪政府通過撥款2.56億美元升級邊境道路，針對連接印度東北部、泰國及其他地區的三邊高速公路計畫，以和中國在中南半島較勁。中國的「一帶一路」南北走向，印度則要建起與其東部鄰邦的連接。在中南半島，日本對基礎設施的投資也走東西向。

今年10月，川普和泰總理帕拉育在白宮的會面，重貿易與戰略利益而輕民主與人權的基調，使得泰美恢復了戰略與軍事的互動，雙方承諾更進一步強化防衛合作。（AP）

中國在今年5月14日高調舉辦「一帶一路」國際高峰論壇後，印度與日本隨即推出「自由走廊」（Freedom Corridor）倡議，在非洲、伊朗及東南亞投資多項基礎建設。9月13-15日安倍訪印會莫迪，兩國發表倡議實現「自由、開放、繁榮的印度洋太平洋」的聯合聲明，確認將加強與美國的安全保障合作，鋪墊川普十一月訪問亞洲時所提的「印太戰略」。未來在中南半島的地盤爭奪中，日本與印度應會靠在一塊來對付中國。而美國既在意泰中日趨緊密的關係，川普在出訪亞洲之前邀訪帕拉育到白宮，應非偶然。

泰國不是南海聲索國，也未曾對中國的軍事擴張表達強烈立場。泰國想在美中之間採相對中立的立場，這種精妙的平衡術能否長期維持，在在考驗泰國領導人的智慧。但不管如何，各國爭先搶進，泰國必坐收漁利，而這也是經濟結構處衰退中的泰國所亟需者。

世界銀行的統計顯示，泰國勞動力從2013年開始往下走，2016年勞動人口佔總體的70.9%；2040預計將再縮減11%。泰國已步上「未富先老」的後塵，也就是還未成為高收入國，就將面臨先進國家的困境。2016年泰國政府出了「泰國4.0」戰略，將包含北柳府、羅勇府、春武里府的「東部經濟走廊」作為泰國最大的工業、製造業聚集地，其目標是想在2036年將泰國從中等收入國轉進成一個以高科技、高附價值與高創造力為主的已開發國家。

2016年泰國政府出了「泰國4.0」戰略，將包含北柳府、羅勇府、春武里府的「東部經濟走廊」作為泰國最大的工業、製造業聚集地，其目標是想在2036年將泰國從中等收入國轉進成一個以高科技、高附價值與高創造力為主的已開發國家。（estatecoin.fund）

從這角度看，來自中國不斷上升的投資自然是泰國官方所樂見的。只不過與此同時，泰國民間社會和輿論界卻出現了一股厭中情緒，且有愈演愈烈的趨勢，一些流言包括：泰國簡直是中國的一省；中國人不擇手段留居泰國，搶奪泰國人的工作機會；中國人來泰國越來越多，難以控制；中資旅遊集團透過承包、壟斷，排擠泰國商家；個別中國遊客缺乏公德，損害泰國旅遊形象。自去年9月起泰國為了控管旅遊品質、防止中資壟斷及中國人逃漏稅，也出狠招打擊零團費旅行社。有報導說，中國旅客不文明的行為不僅破壞泰國的旅遊形象和秩序，也導致西方遊客減少，政府應限制中國旅客來泰數量。

《十九大報告》主張實施共建「一帶一路」的倡議，以營造中國良好的外部條件，但中國在泰國發展的案例卻告訴我們：往前看，中國要面對的挑戰將遠多於機遇。