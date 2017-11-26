漫遊藝術史》臥遊水中山色

對於現代的水族愛好者來說，水族缸中的生態平衡固然重要，但是更重要的是打造一個可以欣賞的自然景觀，換言之，這裡的「師法自然」除了指涉生態系統的維持，更重視自然景觀的重塑，甚至是創造一個符合自然之理的想像世界。

◎黃靖軒





在幽暗的水族館裡，大小尺寸的水族缸交錯排列，在缸上獨立的燈光照耀下，每一座魚缸都如畫般引人注目。而以枯木、岩石、水草所營造出的景觀，更是讓觀賞者感受到一種出神的靜謐。

南朝宗炳（375-443）說道：「老疾俱至，名山恐難遍睹，唯當澄懷觀道，臥以游之。」作〈畫山水序〉的宗炳，是最早將玄學思想與山水畫論結合的人，他認為人生有限，肉體脆弱，若能透過山水畫，將自然景物融縮於一圖之中，在觀覽的過程裡，使自己的心神進入畫境裡，藉此「臥遊」自然天地之間，以達「暢神」之目的。

近來水族造景以「自然風格」為大宗，所謂的自然風格就是試圖模擬形形色色的自然景觀，使之充滿生機。在2015年離世的日本水草造景大師天野尚先生 （1954-2015），是追求自然風格水族造景的先驅，也是一位傑出的風景攝影師，其所創立的水族品牌，明確地傳達出「學習自然，創造自然」的概念，近於中國文人山水畫的追求，而他的ADA自然水族展覽館，也如同美術館般展示各式各樣的水草造景。

推崇自然風造景的愛好者，在玻璃盒子裡以各種自然素材進行創作，如同作畫般講求構圖，經營位置。先擺設砂石、再堆疊岩塊、枯木等硬素材，接著慢慢種植合適的水草，並如畫山水的點苔法，在岩石、枯木等硬景觀上鋪上苔蘚，這裡之所以強調「合適的」，是因為自然風造景通常是模擬自然環境的水草生存狀態，所以不以某種特殊的奇花異木作為造景的視覺焦點。

天野尚，《在水立方的大自然》，台北：展新，2010，頁118。

這一類以自然為師的水草造景，已經逐漸脫離以單一對象物（枯木、怪石、異草）作為觀賞目標，試圖創造出一個完整的、均衡的模擬自然法則的微型世界，並達成「可望、可遊」詩意情境。當人們望著一座有著明確主題、風格、結構的水草造景缸，彷彿在欣賞一幅自然風景畫，而小魚生機蓬勃的悠遊其中，又像是山水畫中的點景人物般，引領觀覽者進入「遊」的情境中。

宋‧米友仁，《瀟湘奇觀圖》，北京故宮博物院藏品

宗炳《畫山水序》中說道：「賢者澄懷味象。」樂山水者必須要有空明澄淨的胸懷才得以味象，「味象」並非單純的指涉為眼耳鼻舌的享用，乃是一種從觀覽山川萬物而得到的一種精神上的美好體驗，即如美學家葉朗先生所說的「是一種精神上的愉悅，精神的享受」。宗炳認為「今張絹素以遠暎，則昆、閬之形，可圍於方寸之內。豎劃三寸，當千仞之高；橫墨數尺，體百里之迥。」即山水畫可以包容自然美景，數筆畫出高山之巔，且能一眼望盡。然而，模擬自然的水草造景與山水畫的藝術表現性質接近，同樣能將千仞高山圍於方寸之內，以數尺空間展現自然的形勢之美，符合宗炳所說「類之成巧，則目亦同應，心亦俱會，應會感神」。

水族缸作一種賞玩活動並非西方世界所獨有，晚明文震亨（1585-1645）《長物志》裡便說道養魚、觀魚之事：

盆中換水一兩日，即底積垢膩，宜用湘竹一段，作吸水筒吸去之。倘過時不吸，色便不鮮美。故佳魚，池中斷不可蓄。

這一段是關於養魚的重點提示。因為盆中的水並非源源不絕的活水，所以魚的排泄物，以及水中微生物的代謝作用，會使得盆水持續累積毒素，若不換水和吸底泥，魚便會活得不健康，甚至因此死亡。時至今日，為了保持新鮮活水，現代的基礎水族管理原則和操作方法，仍然與生活在晚明文震亨無別，只是把帶著點點斑紋的湘竹筒換成橡膠軟管。

Shirley Hibberd, The Book of the Aquarium and Water Cabinet. London: Groombridge & Sons. 1856, page 11.

文震亨並非僅僅在傳授養魚技巧而已，《長物志》更非只是一本紀錄「物」的百科全書。文氏提倡「雅賞」的審美態度，才是著述此書的宗旨，他說道：

宜早起，日未出時，不論陂池、盆盎，魚皆蕩漾於清泉碧沼之間。又宜涼天夜月、倒影挿波，時時驚鱗潑刺，耳目為醒。至如微風披拂，琮琮成韻。雨過新漲，縠紋皺緑，皆觀魚之佳境也。

所以觀魚有時，尤其是以清涼之境為上。例如，應選擇在清晨天將破曉之際，觀賞魚兒優游蕩漾在清澈的碧綠的水中。或是涼天月夜，月色倒映在水波上，魚兒時時驚躍而起。又宜在微風吹拂，水聲琮琮成韻之時。以上這些都是觀魚的最佳時機。

顯然，文震亨設置一缸水，養幾隻魚，絕非為了觀察自然生態，或者作為糧食儲備，而是透過養魚、觀魚來建構一個人與自然連結的環境。猶如蘇軾在〈記承天寺夜遊〉所記述的「夜，解衣欲睡，月色入戶，欣然起行。念無與樂者，遂至承天寺，尋張懷民。懷民亦未寢，相與步於中庭。庭中如積水空明，水中藻荇交橫，蓋竹柏影也。何夜無月，何處無竹柏，但少閒人如吾兩人耳。」亦即情境能使人感染空靈閑雅的情緒。我們可以藉此來理解，為何文震亨特別要說明賞魚的最佳時刻，因為唯有在那寧靜的時刻中，人們才能透過玩物、賞物來進行一種對自我的觀照，進一步從「澄懷味象」到「澄懷觀道」，喚醒人與自然的連結，藉由感受自然之美、自然之理，使人從世間的紛擾吵雜中超脫出來。

傳 宋．劉寀，《群魚戲荇》，國立故宮博物院藏品

對於現代的水族愛好者來說，水族缸中的生態平衡固然重要，但是更重要的是打造一個可以欣賞的自然景觀，換言之，這裡的「師法自然」除了指涉生態系統的維持，更重視自然景觀的重塑，甚至是創造一個符合自然之理的想像世界。所以玻璃水族缸的透視效果和方框形式，正好便利造景者描繪出各式各樣的自然風景。除了水底世界以外，更有大膽的玩家創作出丘陵、草原，或是深谷、密林等豐富擬陸景觀。

現代社會隨著舊文人體系的崩解，新知識分子的重構，逐漸造成文人山水畫的式微。魏晉南北朝時的宗炳以畫山水來臥遊天地的哲學思考，似乎已離我們太遙遠。假若我們試著從晚明的賞玩文化中進入，或許能提供我們新的思考路徑，使我們重新與自然之美產生聯結。正所謂一花一世界，一葉一如來，從每日、每週的換水、吸底沙開始，到逐步修剪水草、調整砂石的過程中，創作一個供自我游目騁懷的水光山色，一個胸中之丘壑，感受宗炳所說的「類之成巧，則目亦同應，心亦俱會。應會感神，神超理得。」達到暢神的目的，無非是當今聲色滿盈之世的一帖清涼藥。「水聲無古今」，相信於靜夜時分，開放心靈，沉浸其中，將如同古人畫山水一般，達到物我交融的審美愉悅之境。

參考資料

1.沈約，《宋書》，台北：鼎文，1975。

2.文震亨，《長物志》，北京：中華，2012。

3.陳傳席，《中國繪畫理論史》，台北：三民，2014。

4.葉朗，《中國美學史》，台北，文津，1996。

5.王熙元、郭預衡主纂，《古文觀止續編》，台北：百川，1994。

本文經授權轉載自漫遊藝術史：臥遊水中山色



