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法律白話文》尋找不用上班的方法──你應該知道的特休算法

身為勞工的我們一定要知道自己的假是用什麼樣的算法計算，這樣才能夠確實掌握自己能有多少天特休，搭配國定假日來個連續放假好好的讓自己輕鬆一下！
作者： 法律白話文
2017-11-26 11:28
 | 2017-11-26 11:28

◎劉時宇

特休休什麼？休你身心健康永保安康

我們常說的特休，是特別休假的簡稱，依照《勞動基準法》第38條的規定，當勞工為同一個雇主或是在同一個事業單位工作持續一定期間後，雇主依法應該給予的休假。而特別休假制度是為了幫助勞工恢復工作後所產生的疲勞，進而維護勞動力，以落實勞工的休息權。依據國際勞工組織（International Labour Organization） 第 132 號有薪休假公約（Holidays with Pay Convention）明定有薪休假之最低服務年限資格不得超過6個月，因此2016年的新修法也把特別休假的門檻降低，只要工作滿6個月，就可以有3天的特別休假。

那、那、那我有幾天特休？

依照第38條的規定，工作滿6個月以上但未滿1年，有3天特休；工作滿1年後有7天；滿2年有10天；3年以上但沒有滿5年，每年有14天；5年以上但沒有滿10年，每年有15天；10年以上的話，每滿1年加1天假，最多可以加到30天，舉例而言，如果今天工作了20年，特休會有25天（滿10年有16天，又過了10年可以加10天），但工作滿24年以後，就固定每年有30天的特休了。

你的一年跟我的一年是不是一樣的一年？

對特休而言，最重要的是「1年」要怎麼算，是從每年的1月1日開始到12月31日結束嗎？其實在2017年的6月16日，勞動部即針對休假的計算修訂了《勞動基準法施行細則》，其中第24條就對「1年」怎麼算，規定了五種不同的計算方法，除了常見的周年制、曆年制與會計年度外，更新增了學校常用的學年度的算法，以及雇主與勞工自行約定的的模式，勞工與雇主可以依自己的需求五選一，至於各個算法有什麼差別呢？接下來就來一探究竟。

1. 周年制
以到職日為起始做計算。若勞工於2017年7月1日到職，計算的週期則為每年的7月1日到隔年的6月30日，到2018年1月1日即有3天的特別休假，需要在2018年6月30日前休完，因為到了2018年的7月1日就是到職滿1 年，在2019年6月30日以前可以有7天的特休，之後就是以每年的7月1日為基準點類推計算。

2. 曆年制
曆年制顧名思義就是以一般曆法做為計算基準。若勞工於2017年7月1日到職，到2018年1 月1日即到職滿6個月，與周年制一樣有3天特別休假，不同的地方在於從2018年1月1日到6月30日間，因為到職滿1年會有7天休假，但到2018年7月1日才會正式滿一年，因此僅得享有一半（即3.5天）的假期。等到滿一年後，就可以再享有剩下的3.5天，整體來說天數並未增加或減少，但計算較為彈性，同時也更為複雜。

3. 會計年度
通常是會計事務所等事業單位才會使用的計算基準，其計算方式與曆年制相同，依照年資分段予以特別休假，而不同的地方則在於放假的區間。

4. 學年制
為教育事業單位使用之基準，計算方式也和曆年制相同，按照年資分段給予休假。

5. 勞雇雙方自行約定
這次的修法特別新增的「勞雇雙方約定年度之期間」，計算方式也和曆年制相同，只是由勞雇雙方自行約定計算週期。

舉例而言，如果勞工於2017年7月1日到職，而勞雇雙方約定以1月1日到12月31日為計算週期，除原自2018年1月1日起至同年6月30日止因工作滿6個月應給予之3日特別休假外，得約定自2018年7月1日至2019年6月30日止之7日特別休假，其部分日數（按比例約為3.5日），併前開3日特別休假，合計為6.5日於2018年間給假；餘3.5日，於2019年間併原應自2019年7月1日起之10日特別休假之一部（按比例為5日），合計為8.5日，於2019年間給假；並依此類推。

不過因為勞工的到職日通常不一定，如果勞雇雙方為了避免出現0.5日的情況，也可以約定以完整的1日計算，但給假的總時數，不可以低於《勞動基準法》規定的基準。

總的來說呢，不管是用什麼樣的算法計算，最後的放假天數是一天都不會少的，所以大家也不需要太過於糾結雇主適用哪一個算法，但是身為勞工的我們一定要知道自己的假是用什麼樣的算法計算，這樣才能夠確實掌握自己能有多少天特休，搭配國定假日來個連續放假好好的讓自己輕鬆一下！

本文經授權轉載自法律白話文　尋找不用上班的方法──你應該知道的特休算法

法律白話文運動 Plain Law Movement

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