紐約地途》紐約假日市集

紐約是購物天堂，一年四季不論是百貨公司還是個性小店都可以找到每個人心目中理想的禮物。但是在歲末年終聖誕佳節來臨時，要選擇一份精緻獨特的禮物，大部分的紐約客就會轉向十一月底到聖誕前約一個月的假日市集。這些市集多以工藝手作物件為主，價格上的幅度也可以符合各種不同預算的購物者。

NYDECO

一直以來，都會有人問我紐約市有沒有什麼代表性的特產可以買來送人當紀念品的？紐約有食物特產如Katzs Delicatessen的煙燻肉三明治，Junior’s 的特濃紐約起司蛋糕和Kossar’s 的bagel等，不過，這些食物不像台灣的鳳梨酥，牛舌餅等攜帶方便又可以稍微放個幾天不用擔心變質變味，因此真的要帶著旅行還是很不方便。不幸的是，如果是物件方面還真的想不出有什麼是可以明確代表紐約的。當然要買帝國大廈，自由女神像的模型或馬克杯等觀光景點紀念品也是可以，但好像總是少了些真正代表紐約當地人文精神的氣息。不過也沒關係，不管什麼東西，只要冠上「紐約買的」，許多人的眼神可能就會為之一亮。因為「紐約」這個名字就是這個城市最大的特產！

除了食物外，紐約似乎沒有一個專屬「特產」可以當伴手禮，但是紐約許多手作工藝品卻都可以做為很棒的小禮物。（圖：作者提供）

紐約是購物天堂，一年四季不論是百貨公司還是個性小店都可以找到每個人心目中理想的禮物。但是在歲末年終聖誕佳節來臨時，要選擇一份精緻獨特的禮物，大部分的紐約客就會轉向十一月底到聖誕前約一個月的假日市集。這些市集多以工藝手作物件為主，價格上的幅度也可以符合各種不同預算的購物者。

就來介紹三個固定和三個臨時性的假日市集，保證可以讓人逛得開心，買得滿意！

固定市集

Winter Village at Bryant Park

提到紐約假日市集，現在最知名的就是在布萊恩公園（Braynt Park）的冬之村（Winter Village）了。這個模仿歐洲盛行最早在德國開始舉辦的Christkindlmarkt 聖誕村於2002年首度在布萊恩公園舉辦，到了2005年開始公園冬季時將原本中間草坪變裝成免費的滑冰場後整個市集跟著全面擴張，目前有超過150間各種飲食、服飾、珠寶、手工藝等店家分佈在圍饒著滑冰場特別搭建的小屋子裡，讓民眾可以一次逛得盡興。加上十二月初三層樓高的聖誕樹點燈之後，毫無疑問地這裡是紐約最具有過節氣氛的假日市集。

在曼哈頓中城的Winter Village at Bryant Park是紐約最受歡迎的假日市集，有濃厚的聖誕節慶氣息。（圖：作者提供）

Brooklyn Flea

Brooklyn Flea是一年四季都有的週末市集，夏天（Summer Flea）在布魯克林的DUMBO與Williamsburg靠近東河的戶外場地，冬天（Winter Flea）則是移師布魯克林新創產業新據點的Industry City的室內空間舉行。雖然稱為Flea Market（跳蚤市場），並不表示都只賣二手物件。許多在網路手作商業平台Etsy頗有名氣的店家都有在Brooklyn Flea設攤。而質感精細，布魯克林文青風（hipster）的工匠作品也可以在這個市集找到。來Brooklyn Flea逛街找禮品還有一個最大的好處是他們都會與同樣是Brooklyn Flea旗下的假日美食廣場Smorgasburg同時舉辦，紐約許多知名的街頭小食都會參與。因此努力逛街之餘，要擔心的是口袋會不會被掏空，而不是肚子是否也會跟著空空如也。

Brooklyn Flea冬天的假日市集提供紐約客一個室內選購獨特風格禮物的場合，可以找到許多文青風格的手作物件。（圖：作者提供）

Union Square Holiday Market

另一個和歐洲聖誕村類似的假日市集是每年十一月中到聖誕節前在聯合廣場公園（Union Square Park）的Union Square Holiday Market。和Bryant Park Winter Village一樣，這個假日市集是由Urbanspace集團籌辦經營。來這裡設攤的店家多數為紐約當地的藝術家和手作工藝者，許多物件都相當獨特不容易在一般店家發現。扇形的場地與曲折的走道人潮多時會有像是在逛迷宮的錯覺，雖然地方不大，但隨著現場假日音樂的演奏，來Union Square Holiday Market逛，會覺得特別有節日溫馨的感受。

在聯合廣場公園的假日市集是許多紐約當地人選購禮物的熱門市集。（圖：作者提供）

臨時市集

除了上面提到的常態性假日市集外，每年在接近聖誕節時紐約市也都會有幾個只有一個週末的臨時性假日市集。不但不會因為時間短暫而倉促舉辦，反而因為事前有足夠時間準備，而且選擇的攤商多屬高檔層次，所以更吸引人潮前往。

Pop-Up Flea

Pop-Up Flea特別之處是在於主要針對男性消費市場所規劃招募的服飾和物件製造商的市集，強調所有商品都是精工（craftsmanship）、美國製（local）、耐久（sustainable）。

“Get Handsome”是市集的標語（slogan），清楚地告知男士們，該是好好為自己治裝、整理儀容、添購配件的時候了。每年Pop Up Flea會招募五十家左右未進主流市場的新進設計師和小眾的手作品牌，選定曼哈頓一個舉辦商業活動的空間，讓參與店家們依照自家產品屬性自行設計自己的攤位空間。商品內容除了服飾外還包括了有「男性陽剛氣息」代表性的器物，如刀具，皮製配件與家飾，文具，男士儀容保養品，甚至是手工高檔定速腳踏車等。不少商品是屬於奢華層級的價位，這是攤商們對自家產品高度自信的一個表現。所針對的消費對象也是能夠理解並且珍惜這些工藝精細手作精神的紐約客。許多店家甚至會在市集現場架起機器設備，當場為顧客客製商品，或進行修改。同時來逛市集的人不論男女，個個打扮標緻有型，因此Pop-Up Flea也是一個people watching絕佳場合。

每年十二月中只有一個週末的Pop-Up Flea是屬於比較高檔，以男性工匠物件為主的市集，吸引眾多紐約俊男美女來消費。（圖：作者提供）

Holiday Handmade Cavalcade

這個已經有九年歷史的假日市集是由原先Etsy New York團隊出來另外成立的New York Handmade Collective所籌畫，所以招來的攤位許多都是Etsy NY上很受歡迎來自當地相當有質感的手作物件製作者。這裡的商品也更為獨特少見，是來尋找要送給特別的人所需要特別禮物的好市集。往年都於十二月中的一個週末在也是歷史建築的Brooklyn Historical Society舉辦，因為很受歡迎，今年增加了一個週末在曼哈頓另找一個場地，有更多的攤商參與。是手作物件愛好者必逛的假日市集。

Holiday Handmade Cavalcade是一個集合紐約當地手作工藝業者展示銷售他們產品的一個臨時假日市集，民眾可以在這裡找到非常獨特風格的小物件。（圖：作者提供）

Finnish Christmas Bazaar and Carols

每年十一月底到十二月初在紐約市的北歐移民社群（丹麥，瑞典，挪威和芬蘭）會選擇他們常去的教堂或類似僑民活動中心的場所舉辦聖誕市集，除了是一個移民聚會的活動外也開放給一般大眾參加。雖然不像其他假日市集的規模大，但是卻可以找到代表這些北歐國家當地文化的商品和美食。大家應該知道聖誕老公公（Santa Claus）是來自芬蘭，或許是這個原因在林威治村的芬蘭聖誕市集又是其中最受歡迎的一個。除了傳統芬蘭美食外，也有紐約芬蘭學校唱聖誕節聖歌的表演。來這邊選購禮物不是重點，而是在紐約依舊可以體驗到一點北國過節的氣氛。

在紐約的北歐移民社群不大，但是每年聖誕節前都會各自舉辦聖誕市集，除了僑民聚會也是讓紐約客接觸北國文化很棒的機會。（圖：作者提供）

其實美國所謂的假日季節（holiday season）完全就是購物季節（shopping season），如果剛好這段期間在紐約，想帶點小禮物，小紀念品。找個holiday market去逛逛就對了！