自由開講》陳副市長 此行可說一舉兩得跑一趟「兩人」補

◎邱風





有意投入新北市長選戰的台北市副市長陳景峻，南下高雄探視前總統陳水扁，並且代表柯文哲為日前的「裝病說」引發的風波表達歉意。陳景峻此行的意義可謂重大，他是肩負著重大使命去拜訪、探視前總統陳水扁。

有意投入新北市長選戰的台北市副市長陳景峻（左），南下高雄探視前總統陳水扁，並且代表柯文哲（右）為日前的「裝病說」引發的風波表達歉意。（資料照，記者廖振輝攝）

柯文哲市長是很聰明的，他對政治氣氛、對民意走向，有蠻靈敏的嗅覺或感應。他感覺得到民進黨人已不愛他不寵他了；至少是不怎麼愛他寵他了。他常炮打民進黨或批蔡英文。他也批各縣市發敬老金，他輕視南部人民的素質，他批陳菊，他把扶論社人士當肥羊：諸如這些讓民進黨綠營人士越來越不喜歡他。他嗅出了那種不喜歡他，那種排他的氣息、氣氛。他感受到、感覺到了。於是他見風轉舵、隨機應變。政治人物的特質特長之一，就是能隨機應變，知道哪種情況應當見風轉舵。柯就是具有這種特質、特長的，所以他是可以搞政治從事政治的。但是否能把政治搞好，政事處理好？那還很難難說。因為轉舵要轉對方向，要應變得宜。

有人說他從綠轉向藍轉向紅，想要藍綠紅通吃，這個轉變就是個轉舵太早，方向搞錯的失敗例子。他的隨機太隨便了一點。因此種應變無方給自己帶來麻煩，讓自己陷入困境危境。如果民進黨推出人選選台北市長，那麼他的連任是穩死的。他想靠藍攀紅贏得勝選，那是作夢。他只能靠綠靠民進黨挺他，否則他必玩完。所以他派副市長陳景峻出使高雄，想化解危機。

這招算是高招。因為一、他信口說扁裝病結果弄假成真病。二、他批南部民眾素質批陳菊。三、扁近日對民進黨的來年選舉提出看法，指出哪些縣市選情不樂觀、有問題。顯然感覺到自身危機重重的、嗅出不利於他選況氣氛的柯，把扁當作選舉導師、選戰大師；於是就讓陳景峻銜命前往就教於扁師，請其救救柯，也表示對南部對高雄的親善，修好裂痕。不然怎麼這麼久才想要去道歉、賠不是？

陳副市長自己也有參選（新北市）的問題。所以他此行可說一舉兩得，跑一趟兩人補，柯補陳（景峻）也補。所以他可說樂在此行，樂於此行。問題是柯是醫生，扁是病人，此行等於醫生向病人求醫，冀病人治療醫生、醫治醫師。這倒也是很有趣。而且陳大師（選戰大師）是否醫術高明，也還很難說，柯搞不好是病急亂投醫 。

（退休教師）

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