自由開講》只准我轉彎 不准你修法？

黃豐仁

去年的勞基法修法所造成的高度社會對立，至今仍叫人餘悸猶存。而當時囿於在野黨與勞團的強烈杯葛與抗爭，導致在委員會審查的時候，淪為立委互相爭先加碼的拍賣場，因而出現了幾條「超現實」的法規，導致新法雖然公布，實際上勞動主管機關卻不敢真正執行的窘境。

如今，新上任的賴清德院長鑑於這一年來，新法所造成的社會亂象，再度由行政院提出院版的修正條文，欲將法規與現實的距離盡可能地拉近。果不其然，這個議題再度成為在野黨的表演舞台，尤其是時代力量黨團，更是在黨團官方臉書，每日一篇質疑行政院的版本，對於修法如此用心，這態度著實令人讚嘆，但，若與去年修法時的狀況一同比較，則這樣美好的表象，恐怕要打個折扣了。

從兩例到一例一假，這樣的轉彎，算不算是一種與「資方」妥協呢？（記者簡榮豐攝）

事實上，時代力量在去年的時候，與國民黨一樣，一開始都是堅持「兩例」，也就是勞工一週有兩天例假，除非有天災、事變或突發事件等特別因素，否則雇主不可要求勞工加班，如此缺乏彈性的設計，當然遭到許多企業，尤其是中小企業的反對。

不知道是不是接到了許多抗議的聲音，在106年十一月十七日的衛環委員會審查的當下，時代力量的立場突然大轉彎，由黃國昌委員提出了「一例一假」的修正動議，與先前堅持兩例的不同在於，除了一天例假外，另外一天則為「休假日」，勞工要出勤只需勞資雙方同意即可，但工資必須加倍，且給予補休一天。

但其實這個版本，與當時勞動部提出的「一例一休」相比，可說是相當類似的，差別只在於在休息日的加班費給予上，勞動部的版本，出勤2小時內，工資按平日每小時的工資額，再加給1.33倍，2小時以上，則按每小時工資額，另再加給1.66倍，但未有補假。至於時代力量提出的「一例一假」，勞工可於休假日出勤，且工資加倍，並給予補休一天。

由此可見，其實時代力量自己也了解「二例」有多麼脫離現實，然而從去年勞動部於七月端出修正條文開始，時代力量不僅大力開記者會宣揚自己為了「落實勞工全面週休二日，所以堅持二天例假」的立場，甚至還演出搶占委員會主席台的戲碼，正當外界紛紛認為，時代力量是來真的的同時，立場突然就變了，「二例」就再也不提了，改成「一例一假」才是正途，這突然的轉折，彷彿前面的動作全都是一場戲，實在令人驚訝不已。

但，若按照時代力量指控民進黨的邏輯，這樣的轉彎，算不算是一種與「資方」妥協呢？就留待社會公評吧！

（智庫研究員）

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