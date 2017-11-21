這是假消息》10秒鐘清理你的血管？血栓最怕這個動作？謠言別再害人了，練習擡腳無用！

害人不淺的謠言別再亂傳！醫學上「踝泵練習」踝泵練習的功用是針對手術後只能臥床、無法下床移動之病患設計的，或是搭乘飛機，長時間坐在位置上無法起身移動的朋友，讓他們躺在床上以及在狹小空間也可以促進血液流動，充其量只能說預防下肢靜脈血栓的形成，但絕對沒有「10秒鐘『清理』你的血管」這種功效！

◎這是假消息

LINE 最近常收到「10秒鐘清理你的血管，血栓最怕這個動作」這樣的謠言訊息，事實上真的沒辦法這樣快速清理你的血管的啦！做這樣的運動並不是預防血栓形成的最好方式，醫生表示只做訊息內容說的踝泵練習是不夠的唷！

【10秒鐘清理你的血管的謠言】

原始謠傳版本：



10秒鐘“清理”你的血管，<血栓>最怕這個動作，躺著就能做...這個動作就是擡腳。



醫學上有個專門的名詞：

《踝泵練習》 :

通過踝關節的運動，起到像泵一樣的作用，增強下肢的血液循環，預防血栓的形成。

具體方法：

雙膝自然伸展，"用盡全力"勾腳10秒鐘後再"用盡全力"繃腳，反覆進行，在不引起疼痛的前提下不限次數，越多越好。每次勾腳、繃腳要儘量達到最大幅度，動作要儘可能緩慢柔和，雙腳同時做效果更佳。

血栓是隱蔽殺手，99%的血栓沒有任何徵兆。專家推薦十秒防栓法，簡單實用，躺著就能做，一定要告訴關心的人哦。

※謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，平常我們要預防或清理下肢靜脈血栓的話，並不是花個 10 秒鐘做個簡單的踝泵練習就可以的，根據醫生的說法，這主要是針對特殊狀況的人做設計的，像是只能臥床的病患或是搭飛機不方便起身的朋友，最多只能說預防下肢靜脈血栓的形成，要清理你的血管根本不管用的，血栓也不會因此消失的。

※正確闢謠解釋：

根據 Rumtoast 的採訪，博仁綜合醫院心臟血管外科主任醫師蘇上豪表示：踝泵練習的功用是針對手術後只能臥床、無法下床移動之病患設計的，或是搭乘飛機，長時間坐在位置上無法起身移動的朋友，讓他們躺在床上以及在狹小空間也可以促進血液流動，充其量只能說預防下肢靜脈血栓的形成，但絕對沒有「10秒鐘『清理』你的血管」這種功效，已經出現的下肢靜脈血栓不會因此消失，也不是做了踝泵練習就不會有下肢靜脈血栓，網路謠言誤導的可嚴重了！



蘇醫師建議：多補充水分，避免體內血液過於濃稠；針對因手術無法起身活動、必須臥床的病患，除了補充水分之外，醫院通常也會以點滴、注射抗凝血劑等等方式，或是按摩幫助下肢靜脈血液回流等等方式幫助病患預防血栓的形成。



一般來說想要預防下肢靜脈血栓出現，還是會看不同的體質和狀況進行調整，簡單來說最好的方式就是多活動，踝泵練習只是其中一種方式而已，只要多做些讓肌肉活動的運動就能幫助靜脈血液回到心臟，醫師表示如走路、用腳後跟踢屁股、起立蹲下...等活動，都能有效利用肌肉的力量幫助靜脈血液循環，光是做 10 秒鐘勾腳這樣的動作效果有限的，更別說清理你的血管了。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：Rumtoast - 網路瘋傳：「 10秒鐘清理你的血管 ，血栓最怕這個動作…」又是一則害人不淺的謠言啊！

本文經授權轉載自 這是假消息 :【假知識】10秒鐘清理你的血管？血栓最怕這個動作？謠言別再害人了，練習擡腳無用！