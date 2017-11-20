自由開講》這就是所謂「新時代的政治」？

范石岱

近日立法院衛環委員會，勞動部進行專題報告時，儘管主席蔣萬安委員一再提醒其他委員，體恤前些日子才因癌症開刀的林美珠部長的身體狀況，留意質詢時間，然而，時代力量黨團總召徐永明委員，卻依然以林部長的身體狀況，來質疑部長對《勞基法》修法內容的了解程度，以及繼續擔任部長的適格性，引起林美珠部長的強烈不滿，認為這是一種汙辱與歧視。

事實上，綜觀時代力量成立至今，類似的偏激與失卻人性的發言，並不讓人陌生。2014年的立委選舉，時代力量的成員，對於媒體報導民進黨總召柯建銘為了太陽花學運成員，多次與當局折衝協調，保護當時佔領立法院的學生的狀況，說出「我們不欠柯建銘恩情」。稍微對當時立法院狀況有點了解的人都知道，以當時的內外政治情勢，以及馬英九總統與王金平院長之間的矛盾，若沒有民進黨立委的輪班守護，警察早就衝入院內強行驅離了，哪還有後面所謂的「光榮退場，出關播種」可言？

徐永明以林美珠的身體狀況，來質疑她對《勞基法》修法內容的了解程度，以及繼續擔任部長的適格性。（記者劉信德攝）

而去年同樣是《勞基法》修法的當下，民進黨總召柯建銘被立法院外圍抗議的勞工團體毆打掐脖，差一點釀出人命的重大事件，當媒體訪問徐永明委員對於此事的看法，徐總召回了句：「祝他身體安好，但我想最痛的應該是勞工吧？」，幸災樂禍似的回應，既無身為一黨總召的高度，也無替立院同仁感到難過的同僚之情，著實令人對於他們所謂的「新政治」，打上了一個巨大的問號。

坦白說，行政立法間的對抗，不同黨派之間的競爭，雖然不時迸出激烈的火花，但大部分時間，依然保持著一個對於基本人性尊嚴的尊重，因為政治不外乎人性，人性才是一切的根本，除卻人性之後的政治，剩下的只有飄浮在空中的過激言論，就像炫目的煙火一樣，當下充滿激情，然而消散之後卻什麼也不剩，近日來時代力量的支持度較之去年的高檔，已有顯著下跌的趨勢，便是證明此一觀點的最佳事實。

但更人膽戰心驚的是，徐永明委員的這一番發言，不僅僅是充滿對疾病歧視，同時也正代表著時代力量對於特定議題的立場，經常是「口惠而實不至」，因為，如果真的是站在勞工這一方，為勞工發聲，則時代力量不可能不知道，「疾病歧視」一向是勞工在職場難以承受的痛，尤其是「癌症歧視」這一點，更是世界各國在就業平等概念上的重大議題。如此口口聲聲為勞工發聲，結果發言卻處處刺向往勞工心中最痛的那一塊，像這樣說一套做一套，思想與行為南轅北轍的政黨，難道就是所謂「新時代政治」的楷模？

若真是如此，也只能寄望台灣社會的民主價值與純良風氣，還能有足夠強大的自我修正與療癒的能力了。

（國會助理）

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