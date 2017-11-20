一級嘴砲》你真的懂「基改」？

「基因改造」和「育種選別」都是專業術語，並非文字遊戲而任人解釋，也不是製造對立來挑毛病，專業術語的存在意義恰好相反。專業術語除了是提高各個領域內人員的溝通效率，更是將複雜事物簡化的「語言濃縮」。

一級嘴砲技術士

昨天出現了一篇報導：「你接受基改作物嗎？其實農民數千年來都在幫作物基改」，雖然一眼就知道又是一篇外行充內行的鬼怪文學，但該文章出現在四十多萬人追蹤的粉絲頁上，誤人子弟的成分就遠大於搞笑娛樂。縱使後來在網友的抗議下更改了標題，不過這件事也告訴我們，搞懂「專業術語」是一件多麼重要的事情。

人人談基改，雖然你根本不懂什麼是基改。 （圖：網路）

基改作物（Genetically Modified）在這幾年來常常引發熱烈的討論，基改作物吃了會不會致癌？豆漿用的是不是非基改黃豆？玉米是不是有基因改造？明明他們根本不知道什麼是「基改」，消費者購買東西前都會注意一下。而這種「拿香對拜」的跟風行為就給了很多造謠的機會，網路上的內容農場、LINE上的長輩群組，垃圾般的無腦資訊多到滿出來。我可以理解現代人生活苦悶，總會找到出路讓自己去見祖先，但對我們的產業來說，這些鬼怪傳說可真是不堪其擾。

許多民眾常把「基因改造」和「育種選別」混為一談，前者以人為的方式，針對細胞內的基因序列做出調整，讓作物具有其他種類性徵，例如抗除草劑的黃豆。後者則是透過生育遺傳，淘汰弱勢，留下優勢的下一代，現在我們所看見的農漁牧產品都是因此而來。譬如稻米或是小麥，農民在收成之後都會撥出一部分來保存，當作下一季播種的種子之用，但在播種之前會把種子投入水桶內來選別，沉底的種子表示飽滿、植株強勢，浮在水面上則為不良品，透過這樣的選別來挑選強勢的植株來確保下一次的收成，人類就是這樣，從開天的盤古一路存活到今天的川普。

在日常生活中，我們常常會看到以下幾個問題：

「現在的雞養了45天就很大隻，是不是有生長激素或是基因改造？」

首先，45天的雞是所謂的白肉雞，這是由育種專家們從各種不同的雞隻互相交配出來的結果，換肉率加、肉質肥大，這些都是從眾多的小雞當中所挑選出來的結果。而生長激素更是一個笑話，一針劑量的生長激素要價400元左右，但一隻雞的出場價格只有100元上下，如果真如謠言所說的施打生長激素，那麼雞農們每賣掉一隻雞就會倒賠300元，如果你知道有誰會這樣做生意的也請介紹一下，我一定推選他為好人好事代表。

「我自己種的玉米又小又不甜，農民種的又大又香甜，農民的玉米是不是基改？」

雖然說很多植物只要澆水就能發芽長大，但要長的好還需要許多專業的栽培技術，唯有後續的水份、肥料和病蟲害控管，讓植物的營養充分累積在果實上，這樣的果實才可能香甜。如同每一個小朋友天生都很聰慧靈敏，但如果想要進入科技業領百萬年薪，還是取決於你有沒有辦法讓小朋友處在一個較好的學習環境。你一個月領22K，人家一個禮拜領22K，不代表人家就是「基改」。

「青椒的外表翠綠，黃色或是紅色的甜椒是不是基改出來的？」

這問題已經不是專業問題，而是邏輯的問題，你是以青椒當作基礎來對比甜椒，但你怎麼不以甜椒當作基礎來對比青椒哩？你說其他顏色的甜椒是基改的，但你又怎麼知道青椒不是基改出來的哩？在日常生活中，我們都能接受吉娃娃和挪威拿這兩種狗在體型上的差異，這個品種的不同；也都能清楚咱們的長度和黑人之間的差距，這個叫做人種的不同，但卻對於農作物的不同無法接受，這並非專業學養的不足，而是不用腦。

有些（蠢）問題已經不是專業問題，而是邏輯的問題。（圖：網路）

「基因改造」和「育種選別」都是專業術語，並非文字遊戲而任人解釋，也不是製造對立來挑毛病，專業術語的存在意義恰好相反。專業術語除了是提高各個領域內人員的溝通效率，更是將複雜事物簡化的「語言濃縮」。像是棒球中的「Hit and Run」打帶跑戰術，其意思是為了掩護壘上跑者的提前起跑，打者不論好壞內外都必須揮棒擊球，打亂對手的防守節奏，進而產生推進、搶占壘包的效果。如此一長串的行為描述，用簡單的三個英文Hit and Run來表達，甚至日文ヒッドラン只用三個音節來呈現。用簡短的字詞來表述一長串的內容，這就是專業術語的存在意義。

懂不懂專業術語，在現代社會也被當成個人能力的評斷標準之一，就說我打魔獸世界就好，想要和人家組隊挑戰高級副本之前，你要知道「副本」兩字是什麼意思。再來是要搞懂各種縮寫的意涵，像是DPS（damage per second）、DOT（damage over time）、AE、OT、Buff、DeBuff…等縮寫。話說12年前剛接觸這款遊戲時，我一度以為Buff（增效）是Buffet（吃到飽）的縮寫而鬧出很多笑話，就算是今天網路頻寬夠大，很多玩家都使用語音溝通的今天，大家還是用這些術語來溝通。

有些人認為，搞這些專業術語分明是在提高進入門檻（entry barrier），製造外行人與內行人之間的對立。其實這話也真的沒錯，但我們更深一層去想，今天你打個遊戲要組隊，你願意和一個聽不懂人話的隊友組隊嗎？你我都心知肚明，這種連語都聽不懂的人，出包的風險有多麼地高。現代人生活忙碌，好不容易騰出時間來放鬆，你會想要因為這種腦包搞到大家滅團而上火嗎？

同樣的狀況，「基改」和「育種」在專業領域是完全不同的兩回事，如果連這個都能混為一談，那麼我也懷疑該作者是不是用相同的輕蔑態度在撰寫其他文章。