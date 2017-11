Medpartner》生髮藥物「新髮靈」Dutasteride 與「柔沛」Finasteride 功效完整評比

雄性禿的藥物,無論是新髮靈(Dutasteride)還是柔沛(Finasteride)基本上都是都是針對 5α 還原酶(5α-reductase)這種酵素去做抑制,因此就會降低 DHT 的濃度,進而避免雄性禿的惡化,進而有機會達到生髮效果。但這兩個藥物還是有點差別的,你不得不知道喔!

◎Medpartner

雄性禿是許多民眾深深困擾的問題,但在生髮領域近期最夯的消息就是近日衛福部核准雄性禿新藥新髮靈(Dutasteride)終於上市了。希望生髮的族群為什麼會對新髮靈(Dutasteride)引頸企盼呢?因為在這之前,治療雄性禿的方法中,實證有明顯生髮效益的只有口服雄性禿藥物 Finasteride 1mg(常見商品名:柔沛或波斯卡),或早晚使用含有藥用成份 Minoxidil 5%(常見商品名:落健)的生髮水。如果想真的大幅改善外觀,植髮手術則是最明確有效的方式。雖然柔沛(Finasteride 1mg)已經被廣泛使用很長的時間,但有些雄性禿患者仍無法透過這種藥物得到改善,因此對於新藥的期待也就越來越高。

MedPartner 團隊藥師與醫師將結合藥學專業與臨床經驗,一起回顧文獻,完整為大家比較新髮靈(Dutasteride)與柔沛(Finasteride)治療雄性禿的效益以及副作用。

新髮靈(Dutasteride)跟柔沛(Finasteride)為什麼可以治療雄性禿?

想了解藥物如何達到生髮作用前前,首先要搞懂雄性禿的成因。雄性賀爾蒙的代謝產物,會攻擊毛囊,影響毛髮蛋白質合成,讓頭髮不健康或落髮。怕大家覺得我們講得太簡單,大家搭配下面的圖看,我們講複雜點好了。雄性荷爾蒙睪固酮(Testosterone)會被 5α 還原酶(5α-reductase)這種酵素,代謝為二氫睪固酮(Dihydroxytestosterone (DHT)) ,然後 DHT 會再與毛囊乳突上的雄性荷爾蒙接受器(Androgen receptor)結合,進而改變 DNA 表現,影響蛋白質的合成。毛髮就是一種蛋白質產物,如果蛋白質合成被影響了,那就會越來越細、越來越長不出頭髮囉。

而雄性禿的藥物,無論是新髮靈(Dutasteride)還是柔沛(Finasteride)基本上都是都是針對 5α 還原酶(5α-reductase)這種酵素去做抑制,因此就會降低 DHT 的濃度,進而避免雄性禿的惡化,進而有機會達到生髮效果。

但這兩個藥物還是有點差別。因為 5α 還原酶(5α-reductase)這種酵素主要可分為兩型。在毛囊上存在的主要是「第二型」的 5α 還原酶,而柔沛主要就是抑制了第二型的 5α 還原酶,而產生抑制落髮的效果。但新髮靈(Dutasteride)則是全面抑制了第一型與第二型的 5α 還原酶,因此理論上生髮的療效及副作用應該都比柔沛更強。

理論上如此,實際上到底是不是這樣呢,這就需要進行大量的動物及人體試驗啦!我們下面就幫大家回顧相關試驗的研究結果重點。

新髮靈(Dutasteride)跟柔沛(Finasteride)的療效與副作用實證評比

以下幫大家回顧 7 篇兩種藥物的生髮效果相關研究文獻,將研究文獻與結果整理如下。我們先講結論。

1.雄性禿改善程度比較:目前研究指出,新髮靈在使用三個月或六個月後,觀察患者的頭髮密度與毛髮粗細,改善程度都比都柔沛好,甚至發現比五倍劑量的柔沛還好。(但柔沛服用超過 1mg 的正常劑量後,改善程度本來就不會隨著劑量增加而線性增加)

2.性慾減低、勃起功能降低、精子品質降低副作用比較:目前研究發現使用新法靈與柔沛皆可能會造成上述的副作用,但性功能方面的影響上,兩者並沒有顯著的差異。

3.柔沛治療效果不佳轉換到新髮靈的結果:若對於柔沛治療效果不佳,轉換使用新髮靈的話,平均髮量和厚度分別增加 10.3% 和 18.9%,皆顯著高於觀察起點。

以下的研究摘要,提供給醫藥界的同業與有興趣的民眾參閱。看不懂的朋友可以直接跳到下一段了解新髮靈(Dutasteride)跟柔沛(Finasteride)自己到底該吃哪一個?

新髮靈(Dutasteride)跟柔沛(Finasteride)相關研究摘要:

1.Dutasteride 與 placebo 比較的臨床試驗(以最早在韓國核准用於治療雄性禿之參採臨床試驗為例)Dutasteride 於 2009 年最先在韓國核准用於治療雄性禿的適應症,其所根據的為一篇為於韓國進行為期六個月的第三期隨機雙盲安慰劑對照組臨床試驗1(randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study)。此試驗將年齡介於 18-49 歲的受試者(頭頂禿頭嚴重度介於NWH IIIv–V)分為兩組:服用 dutasteride 0.5 mg 或服用安慰劑(皆每天一次),評估其效果和安全性,主要療效指標為六個月後頭髮數量的變化。研究結果顯示,使用 dutasteride 組於六個月後平均頭髮數量於每 1 平方公分目標區域內增加 12.2 根,顯著高於使用安慰劑組的 4.7 根(p=0.0319),在次要療效指標包含專家小組及主持人對照片的評估亦達顯著差異。此外,最常見的藥物不良反應為性功能障礙(sexual dysfunction),分別在 dutasteride 組和安慰劑組佔了約 4.1% 和 2.1%,兩者並未達到顯著差異。

2.Dutasteride, finasteride 及 placebo 比較的臨床試驗一篇第二期、隨機分配、雙盲的試驗2(N=416)比較使用0.05, 0.1, 0.5 或 2.5 mg dutasteride、5mg finasteride 及安慰劑(皆每天一次)用於治療雄性禿之效益風險。受試者為 21 至 45 歲男性(頭頂禿頭嚴重度介於NWH IIIv–V),為期 24 周,主要療效指標為相較於基準值的平均頭髮增生數量(半徑 1 吋目標區域;微距攝影)。結果顯示,使用 0.05-2.5mg dutasteride 及 5mg finasteride 組,於 12 周和 24 周的平均頭髮增生數量均顯著高於安慰劑。此外,比較使用不同劑量的 dutasteride 和 5 mg finasteride,發現使用 2.5mg dutasteride 於 12 周和 24 周的平均頭髮增生數量、專家小組及主持人對照片的評估(次要療效指標),均顯著優於使用 5mg finasteride 。有關藥物引起性功能方面的不良反應大多數為輕微或中度,其中最常見的為性慾降低,在安慰劑組觀察到 2 位(3%)、0.05mg dutasteride 有 2 位(3%)、0.1mg dutasteride 有 2 位(3%)、0.5mg dutasteride 有 1 位(1%)、2.5mg dutasteride 有 9 位(13%)及 5mg finasteride有 3 位(4%)。在 2.5mg dutasteride 的 9 位,有 4 位在治療過程中恢復、2 位分別在治療結束後 3 周內及 8 周內恢復、1 位狀況並未恢復及 2 位於療程結束後失去追蹤(loss of follow-up)。另一篇於 9 個國家(包含台灣)進行的第三期、隨機分配、雙盲的試驗3(N= 917)比較使用 0.02, 0.1 或 0.5mg dutasteride、1mg finasteride 及安慰劑(皆每天一次)用於治療雄性禿之效益風險。受試者為 20 至 50 歲男性(頭頂禿頭嚴重度介於NWH III–V;排除前額禿), 觀察期間為 24 周,主要療效指標為於 24 周時,相較於基準值的平均頭髮增生數量(半徑 2.54 公分於頭頂之目標區域;微距攝影)。結果顯示,於 24 周時,相較於基準值之平均頭髮增生數量,使用 0.1、0.5mg dutasteride 及 1mg finasteride 組,皆顯著高於於安慰劑組(all p<.001);而 0.02mg dutasteride 僅在 12 周時顯著優於安慰劑,24 周時則無顯著差異。 另比較不同劑量 dutasteride 和 1mg finasteride,只有使用 0.5mg dutasteride 於 12 周和 24 周時顯著優於 1mg finasteride。另在次要療效指標方面,0.5mg dutasteride 在相較於基準值的平均頭髮增生數量(半徑 2.54 公分)、頭髮寬度 (hair width) 變化量、專家小組及主持人對照片的評估,於 24 周時均顯著優於 1mg finasteride。此外,與性功能相關的不良反應,最常見的為亦為性慾改變/降低,在安慰劑組觀察到 3 位(1.7%)、0.02mg dutasteride 有 15 位(8.1%)、0.1mg dutasteride 有 13 位(6.9%)、0.5mg dutasteride 有 9 位(4.9%)、及 1mg finasteride 有 12 位(6.7%)。此研究並無觀察到 dutasteride 劑量和發生性功能方面不良反應之關係,整體亦無發現有關攝護腺癌、男性乳癌及心血管的不良反應。Amory 等人4進行隨機分配、雙盲試驗研究 5mg finasteride(n=34)、0.5mg dutasteride(n=33) 及安慰劑(n=32)每天一次,使用 1 年,對二氫睪酮(dihydrotestersterone)的濃度及精子生成(spermatogenesis)的影響。受試者為健康男性,研究結果顯示,finasteride 組和 dutasteride 組,相較於安慰劑組,於第 26 周及第 52 周時與基準值比較,皆顯著降低二氫睪酮(dihydrotestersterone)的濃度(finasteride:-70.3 及 -72.7%; dutasteride:-93.8 及 -93.3%),而在停藥之後,finasteride 組和 dutasteride 組中的二氫睪酮濃度皆回到觀察起點,然 finasteride 組恢復速度較 dutasteride 組快(停藥後 8 周 vs. 12 周)。在療程 24-28 周時,finasteride 和 dutasteride 組的精蟲數(sperm count),與基準值比較皆顯著低於安慰劑組(finasteride:-34.3%; dutasteride:-28.6%),但於 52 周(finasteride:-16.2%; dutasteride:-24.9%)及停藥後 24 周時(finasteride:-6.2%; dutasteride:-23.3%)並無顯著差異。此研究可以看出使用 0.5 mg dutasteride 或 5mg finasteride 會影響血清二氫睪酮的濃度及精子生成,但影響非不可逆,又以 5mg finasteride 恢復速度較 0.5mg dutasteide 更快,原因可能為 finasteride 半衰期為 6-8 小時,而dutasteride 的半衰期則為 4 周。

3.Finasteride switch to dutasterideJung 等人5收納輕度至中度雄性禿使用 finasteride 1 mg/d 至少 6 個月但療效不佳者當受試者(N=35),給予 0.5mg/d dutasteride 24 周,觀察其療效和風險。療效指標為專家對照片整體評估結果及利用自動數位影像計數評估的髮量和厚度(hair density and thickness)。結果顯示,在所有 31 位受試者完成試驗中,有 24 位(77.4%)髮禿狀況優於觀察起點,7 位(22.6%)則無顯著差別;平均髮量和厚度分別增加 10.3% 和 18.9%,皆顯著高於觀察起點。此研究觀察到 6 位受試者(17.1%)有性功能方面(性慾降低、勃起障礙和射精障礙)的不良反應。此篇研究結論使用 finasteride 治療雄性禿 6 個月但無療效的患者可換成使用 dutasteride,然而因為觀察到 dutasteride 發生性功能不良反應比率高於 finasteride,建議 dutasteride 為治療雄性禿為第一線療法,於目前恐還言之過早。另外,此研究的限制(limitation)之一為無繼續使用 finasteride 的對照組,觀察到療效可能部分為 finasteride 的效果,因此仍需要研究去探討當使用 finasteride 多久沒有觀察到療效時適合換成 dutasteride。

4.系統性文獻回顧及統合分析(systematic review and meta-analysis)一篇統合分析6收集了 16 篇有關 0.5 mg dutasteride、1mg finasteride 或 5mg finasteride 用於治療雄性禿的臨床試驗,進行效益風險評估。其結論為 0.5 mg dutasteride、1mg finasteride 和 5mg finasteride 組別之間療效和發生性功能障礙之副作用並無差異, 與安慰劑相比,產生性功能障礙之副作用亦無差異。Liu 等人7收集了 17 篇 5α-reductase inhibitors 用於治療雄性禿(AGA)及攝護腺肥大(BPH)的臨床試驗,進行有關性功能不良反應之統合分析。其研究結果顯示,相較於安慰劑,5α-reductase inhibitors 用於治療 BPH 時發生性功能障礙、勃起障礙或性慾降低的風險(pooled RR)分別顯著高於安慰劑;然而用於治療 AGA 時則皆無顯著差異。此外,次群組分析中(subgroup analysis)發現,治療 BPH 時,相較於安慰劑,dutasteride 發生性功能不良反應的風險高於使用 finasteride (RR=4.09, 95%CI=1.03-16.31 vs. RR=1.54, 95%CI=1.02-2.32);而治療 AGA 時,相較於安慰劑,使用 finasteride 或 dutasteride 皆無顯著差異,且不同劑量的 finasteridec 或 dutasteride、療程長短發生相關風險亦無顯著差異。

新髮靈(Dutasteride)跟柔沛(Finasteride)我到底該吃哪一個?

統合上述的文獻,新髮靈(Dutasteride)比起柔沛(Finasteride),用於治療雄性禿的生髮效果相當或更好,而發生性功能方面的不良反應並沒有顯著差異。 但新髮靈對二氫睪酮和精蟲數影響大於柔沛,且從副作用恢復的時間也比柔沛久。且目前有關新髮靈與柔沛比較的研究實驗期間都比較短(24周),因此要做出更精確的結論,尚待更多試驗證實其效益與風險。

到目前為止,我們能做出的相對合理推論是:

1.如果你是雄性禿患者,希望生髮,可以先吃柔沛。

2.如果吃了柔沛半年以上,但生髮效果不佳,可考慮改吃新髮靈。

3.如果目前吃柔沛的生髮效果符合預期,不必改吃新髮靈。柔沛半衰期較短 6-8 小時;新髮靈需要可長達 4-8 週的半衰期。因此萬一發生副作用,柔沛可以比較快回復。

4.請注意,以上兩種藥物都是醫師處方用藥,請看過醫師後,持處方籤才能購買喔。

新髮靈(Dutasteride 0.5mg)跟柔沛(Finasteride 1mg)的使用方式都是一天一次,一次一顆。通常可在治療三個月起觀察到落髮狀態改善,治療半年後比較能看到明顯的生髮效益,且都必須持續服用才能維持療效。但這兩種藥物對於頂部毛髮的生髮改善都比較好,但對前額髮際線的生髮改善比較差。雖然新髮靈臨床上對前額的改善也比柔沛好一點,但如果你是前額髮際線很高的患者,還是不要抱持太大的期望才是。

另外因為使用新髮靈(Dutasteride 0.5mg)跟柔沛(Finasteride 1mg)這類藥物會降低體內的攝護腺抗原(PSA, prostate-specific antigen)的濃度,可能影響攝護腺癌的發現。因此患有攝護腺肥大的患者在開始使用 Dutasteride 或 Finasteride 治療之前,應進行肛門指診檢驗及其他評估攝護腺癌之檢驗;開始治療後應定期追蹤。懷孕婦女必須遠離這兩種藥物,因為吸入或接觸藥物粉末可能導致胎兒性器官發育異常。各位好爸爸、好男友們請把藥物儲放好,千萬不要為了生髮,讓自己最愛的女人不小心暴露在風險中喔!

另外新髮靈其實不是什麼生髮新藥,原本在治療攝護腺肥大的藥物適尿通(Dutasteride 0.5mg)是一樣的成分與劑量。這跟柔沛( Finasteride 1mg )和治療攝護腺肥大的波絲卡(Finasteride 5 mg)是相同成分但是劑量不同是類似的道理。因為藥價差異的關係,有些人會將原本用來治療攝護腺肥大的藥物進行藥品仿單標示外使用(Off-Label Use),請務必和你的醫師或藥師討論,以完整理解相關的風險喔!

如果覺得這篇文章對你有幫助,還請幫我們留下一個讚,並把文章分享給更多需要的人吧!

References

1.Eun, H. C. et al. Efficacy, safety, and tolerability of dutasteride 0.5 mg once daily in male patients with male pattern hair loss: A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study. J. Am. Acad. Dermatol. 63, 252–258 (2010).

2.Olsen, E. A. et al. The importance of dual 5α-reductase inhibition in the treatment of male pattern hair loss: Results of a randomized placebo-controlled study of dutasteride versus finasteride. J. Am. Acad. Dermatol. 55, 1014–1023 (2006).

3.Gubelin Harcha, W. et al. A randomized, active- and placebo-controlled study of the efficacy and safety of different doses of dutasteride versus placebo and finasteride in the treatment of male subjects with androgenetic alopecia. J. Am. Acad. Dermatol. 70, 489–498 (2014).

4.Amory, J. K. et al. The effect of 5α-reductase inhibition with dutasteride and finasteride on semen parameters and serum hormones in healthy men. J. Clin. Endocrinol. Metab. 92, 1659–1665 (2007).

5.Jung, J. Y. et al. Effect of dutasteride 0.5 mg/d in men with androgenetic alopecia recalcitrant to finasteride. Int. J. Dermatol. 53, 1351–1357 (2014).

6.Gupta, A. K. & Charrette, A. The efficacy and safety of 5α-reductase inhibitors in androgenetic alopecia: a network meta-analysis and benefit-risk assessment of finasteride and dutasteride. J. Dermatolog. Treat. 25, 156–61 (2014).

7.Liu, L. et al. Effect of 5α-Reductase Inhibitors on Sexual Function: A Meta-Analysis and Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J. Sex. Med. 13, 1297–1310 (2016).

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友: 生髮藥物「新髮靈」Dutasteride 與「柔沛」Finasteride 功效完整評比



MedPartner 美的好朋友