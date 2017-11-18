無以酩狀》Hurricane：《閨蜜假期》情比姐妹深

隨著聲望而改變的美好事物實在太多，好好一杯「颶風」亦如是。

縮梭

電影《閨蜜假期（Girls Trip）》描述四個大學時期相當要好的姐妹，進入社會後因為各自忙碌於工作、家庭而逐漸疏離；當中最負名望的萊安決定藉工作機會，將四個人一起帶到紐奧良狂歡。四人的個性南轅北轍，經歷事端的反應也不同，唯一共同之處便是始終愛惜著彼此這份情誼。

電影《閨蜜假期》場景中女孩們（？）手上拿的是紐奧良 Tropical Isle酒吧招牌Hand Grenade調酒。（圖：Universal Pictures）

連串的笑鬧與脫序，讓四個人重新審視自己的經歷改變，面對自己的脆弱膽怯。閨蜜不僅是八卦閒話的伴（當然也是喝酒狂歡的伴），更能在失意低潮時給予力量堅強。

電影場景中的紐奧良是調酒歷史大本營，也是現在少數能光明正大在美國境內邊走邊喝酒（需要以塑膠容器裝盛）的地方。從十九世紀的法屬殖民地割讓給西班牙，重回法國又再賣給美國；也因此其中最古老的街區便被稱作法語區（French Quarter）。四個人下塌的蒙特萊昂酒店 （Hotel Monteleone）就位於法語區內；1938年，這間酒店首席調酒師沃爾特．貝吉隆（ Walter Bergeron）以等份量的白蘭地（Brandy）、裸麥威士忌（Rye Whiskey）、甜苦艾酒 （Sweet Vermouth），加上少許班尼狄克汀藥草酒（Bénédictine）、裴喬氏苦精（ Peychaud Bitter）和安格仕苦精（Angostura Bitter）冰鎮攪拌，創作出「老廣場（Vieux Carré）」這款經典調酒。

Carousel Bar酒吧與Vieux Carré。（圖：wiki）

姐妹們在紐奧良第一間進去的酒吧，就是蒙特萊昂酒店著名的旋轉木馬酒吧（Carousel Bar）；著有《慾望街車（A Streetcar Named Desire，背景也在紐奧良）》的劇作家田納西．威廉斯（Tennessee Williams）經常光臨此處買醉。

電影裡出現滿街醉漢遊客的波旁街（Bourbon Street）也在法語區內，是酒吧密集度最高的一條街。迪娜獨自外出找酒喝時，路邊攤販叫賣著色彩鮮紅的「颶風（Hurricane）」調酒；雖然最後她帶回房間的是向來被汙名化，喝了其實沒有那麼誇張到會產生嚴重幻覺的艾碧斯（ Absinthe），但是「颶風」這杯酒仍舊成了貫串整部電影的指標酒精飲品；此外，置入行銷的詩珞珂伏特加（Ciroc Vodka）也在電影後半段不時出現。

電影裡正在替姐妹淘用Absinthe調酒的迪娜，背後便是 Ciroc Vodka。（圖：Universal Pictures）

創設於禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年）結束前2天，1933年12月3日，波旁街附近的傳奇酒吧「Pat O'Brien's」以私密酒吧（Speakeasy）形式開張。營業到1940年左右二戰爆發後，許多美國境內酒廠因為被限制不得用穀類製酒（為了貯存戰備食糧），使得酒吧不得不改自鄰近的加勒比海地區購入以甘蔗或糖蜜製成的蘭姆酒（Rum）。加上當初禁酒令走私囤積的蘭姆酒過剩，許多批發酒商極欲脫手變現；「Pat O'Brien's」酒吧的兩位老闆為了購得數量稀少的威士忌而被半強迫進貨近五十箱蘭姆酒，卻毫無概念該怎麼販賣。

Pat O\'Brien\'s酒吧。（圖：Fine Art America）

「Pat O'Brien's」調酒師路易斯．康利根（Louis Culligan）於是將120毫升深色牙買加蘭姆酒 （Dark Jamaican Rum）加上各60毫升檸檬汁與百香果糖漿，稍加搖製後就成為普世醉漢最喜歡的酸酸甜甜濃一點調酒，並將之命名為「颶風」。由於一開始這款調酒被裝盛於防風燈罩（Hurricane Lamp Shade）造型玻璃容器內，方便直接讓水手們直接帶走，於是取名「颶風 （Hurricane）」；後來發展出專門給這杯調酒使用的杯具便稱為颶風杯（Hurricane Glass ）。

Pat O\'Brien\'s酒吧的Hurricane內用與外帶杯。（圖：New Orleans Online）

因此聲名大噪的「Pat O'Brien's」至今幾乎是每位造訪紐奧良法語區醉漢遊客必定朝聖的景點 ，到店內點用「颶風」再加購兩塊美金，就可以把印有店名的颶風杯帶回家當紀念品。現下「 Pat O'Brien's」店內販售鮮紅的「颶風」，並不單純添加百香果糖漿；依據調酒師路易斯在 1956年《Cabaret》雜誌提供的酒譜，說明「颶風」使用的是一種包含百香果、芒果、鳯梨等 熱帶水果，並以朱槿花染色的「法西歐羅娜糖漿（Fassionola）」而非一開始只用百香果風味。

法西歐羅娜糖漿後來也成為許多飲料商爭相複刻生產的傳奇；只是「Pat O'Brien's」現在 的「颶風」不過是等量的蘭姆酒與颶風預調汁（人工香精、糖、檸檬酸、水）大量快速的主打 產品罷了。當然，「Pat O'Brien's」也推出颶風預調汁及颶風預調粉讓觀光客能夠買回家輕鬆 調「颶風」；以「新加坡司令（Singapore Sling）」著稱的萊佛士酒店（Raffle’s Hotel）也不約而同地推出新加坡司令預調汁。

Pat O\'Brien\'s酒吧的Hurricane Premix & Powder。（圖： everythingbutwine.com）

隨著聲望而改變的美好事物實在太多，好好一杯「颶風」亦如是。

早在1927年出版的《Here’s How ! 》便收錄過一款「颶風」酒譜。

等量的蘇格蘭威士忌（ Scotch Whisky）、琴酒（Gin）、薄荷香甜酒（Crème de Menthe）、檸檬汁搖製後倒入雞尾酒杯內。 1947年維克商人（Trader Victor，本名Victor Bergeron）所著《Trader Vic's Bartender's Guide》收錄的「颶風潘趣（Hurricane Punch）」，則是改用波多黎各蘭姆酒（Puerto Rican Rum），並使用檸檬與萊姆汁混合。

美國調酒教父戴爾．達格洛夫（Dale DeGroff）2002年《The Craft of the Cocktail》著作內的 「颶風」則是使用各30毫升深色及淺色蘭姆酒、15毫升加利安諾藥草酒（Galliano）、22毫升萊姆汁、60毫升百香果果露或糖漿、各60毫升柳橙汁與鳯梨汁、30毫升糖水與少量安格仕苦 精；在酒精濃度比例下修後增加草本口感。

《閨蜜假期》也提到人們如何為了錢財或名聲，矯作粉飾或是委屈妥協；最後還是商機無限才換來的皆大歡喜。「颶風」從一開始銷庫存到變成紐奧良觀光指標調酒（官方指定調酒為 Sazerac）大概也是始料未及；現實人生不比喜劇電影，閨蜜情誼或許還比不過幾杯「颶風」 飲落下去。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）