自由開講》為選舉操作慶富案？市民如何投下信任票？

陳可嵐

近日慶富獵雷案持續延燒，有心人士提供錄音檔爆料，指出高雄市海洋局長王端仁與慶富副董陳偉志會面，討論如何取得興達港造船廠用地，引起輿論撻伐。地方政府是基於信任中央政府國艦國造廠商，為活化漁港而積極招商，卻因為廠商本身的問題，被抹黑涉嫌圖利圍標。此舉不僅打擊基層公務員的士氣，更是將高雄市長民進黨內初選派系內鬥端上檯面，並非市民所樂見。

在慶富獵雷案爆發以後，有心人士才拿出陳偉志與王端仁局長會面的片段錄音檔，當時國防部公開招標已截止，卻惡意將高雄市政府與慶富獵雷案扯上關連。倘若慶富是有問題的廠商，是地方政府需要負責，還是通過這個計畫案的馬英九政府需要負責？

有心人士提供錄音檔爆料，指出高雄市海洋局長王端仁與慶富副董陳偉志會面，討論如何取得興達港造船廠用地，引起輿論撻伐。（資料照，記者王榮祥攝）

在慶富獵雷案仍尚未查清真相之際，將問題指向高雄市政府，是混淆問題的核心以及中央與地方的職責。然而，將媒體聚焦在高雄市政府身上對誰有利？除了最應該為此案負責的馬英九政府，恐怕是有心人士見「獵」心喜，有意將努力為地方奔走的海洋局長，打成圖利廠商的貪官。

從南北資源不均引發的財政問題，到前朝馬英九政府時期的弊案，近日媒體上隨處可見對高雄市政府的負面評論，越來越多的「有心人士」爆料，這些負面評論甚至不是出自政敵國民黨之手，而是綠營內部不同派系所射出的暗箭。 原本人人敬重的「南霸天」陳菊市長，努力翻轉高雄的命運，用心耕耘多年備受肯定；進入高雄市長民進黨內初選白熱化的階段，不同派系透過媒體，手法粗糙地惡意操作「菊系人馬」拖垮高雄財政、涉嫌官商勾結等議題。為了黨內初選，不惜將勤跑基層且盡力為漁民解決問題的海洋局長弄下台，非市民之福。

高雄市民期待的並非看見候選人為了角逐市長，不同派系之間相互廝殺、內鬥，甚至對自己人落井下石。只為維護派系利益，而非以市政為首要考量，此舉如何讓市民對民進黨再投下信任的一票？投入高雄市長選舉的候選人，應致力於高雄市未來的發展，而非打擊市民對高雄市政府的信心，請候選人三思！

（高雄市民）

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