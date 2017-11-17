紐約地途》當紐約客遇到名人

在紐約街頭遇到名人當然是要有點運氣，不過全年都有不少電影或影集在紐約拍攝，這是一個最容易看到明星的機會，只不過通常只能遠觀，而不是看到這些名人自然的一面。如果真正想在街頭和名人不期而遇，時間和地點是非常重要的。

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最近紐約市最夯的新聞之一是NBA克里夫蘭騎士隊到紐約作客迎戰尼克隊，賽前騎士隊的球員包括有「籃球大帝」之稱的詹姆斯（LeBron James）與今年又跟詹姆斯重當隊友的前邁阿密熱火隊球星魏德（Dwyane Wade）等多位球員不搭球隊巴士到麥迪遜花園球場（Madison Square Garden），而是突發奇想選擇搭紐約地鐵。可以想像一群身高兩百多，運動員身材的人「擠」到地鐵車廂裡一定馬上受人注意，更何況還有詹姆斯！

但這事件的重點卻不在這些NBA球星，而是當時坐在詹姆斯旁邊的一位紐約客James Michael Angelo在「籃球大帝」自拍影片鏡頭帶到他時，這位仁兄非常淡定地用手擋住詹姆斯手機，很酷地說：「Can you not（可以不要拍我嗎）？」

尋常紐約客James Michael Angelo日前在地鐵上很酷地阻止「籃球大帝」詹姆斯對他拍攝，意外成為媒體焦點。（圖：詹姆斯推特）

詹姆斯的影片傳到網路上後所有人都在問：「這位紐約淡定哥不知道坐在他旁邊的人是誰嗎？」，「這傢伙太白目了吧！」，也因此這位先生頓時成為紐約紅人，許多媒體爭相訪問他是不是真的不知道坐在他旁邊的人是誰？不過如果真的覺得這先生太白目，有眼不識泰山，其實是不夠了解紐約客。 只要在紐約生活上一段時間的話，一定都有在街頭，地鐵或餐廳看到名人，明星的經驗。這些經驗都可以成為朋友間聊天時炫耀的話題，筆者也有多次類似經驗。

幾年前電影「魔戒」正紅的時候，有一天下午在格林威治村逛街，突然下起陣雨來，於是就近走入Marc Jacobs服飾店，躲雨順便也逛逛。走進店裡之後看到旁邊一位高挑的女生正彎腰在整理她的嬰兒車，幫小孩安頓好。後來她轉身過來，突然讓我以為是走進魔戒電影遇到精靈了嗎？原來這位女生正是飾演「魔戒」電影裡精靈界公主的麗芙．泰勒（Liv Tyler）。

當時說心裡不激動是騙人的，但紐約客都知道，遇到名人時，一定要鎮定，不能失態去打擾人家，尤其還是帶著小朋友在旁。於是只能若無其事地邊逛邊偷喵這位「女神」，直到後來雨小了她離開店裡為止。

筆者曾經與電影「魔戒」影星麗芙．泰勒一起在格林威治村一家服飾店一起躲雨，即使沒有任何互動，依舊是難忘的經驗。（圖：Huffington Post）

還有一次是在去聽爵士歌手Melody Gardot演唱會時，因為表演場地也是一個用餐的空間，許多人都坐在長桌一邊聆聽音樂，一邊飲食。結果當時坐在旁邊的是紐約時報相當知名的飲食專欄作家Mark Bittman，當時他的文章是筆者必讀的紐時專欄之一，不過因為各自都是和另一半來聽演唱會，這樣的場合其實也很不適合去打擾對方，表達自己是忠實讀者。於是就這樣一直到演唱會結束，都沒有跟這位仰慕的美食作家有任何互動。

在紐約你永遠無法預測哪位名人可能就坐在你旁邊一起用餐。筆者右邊為知名紐時專欄作家Mark Bittman。（圖：作者提供）

紐約客地鐵上阻止NBA明星詹姆斯拍他和筆者自己經歷的兩個例子是要說，紐約客其實是很尊重別人並且保護自己的隱私的。不會因為是遇到名人馬上就變身成為「痴粉」狀態，要求合照或簽名等。許多人應該也有印象幾年前的新聞報導影星基努李維在紐約搭地鐵，車廂裡不論知不知道這位大明星在車上，沒有任何人去打擾他。因為有人認出他來，偷拍了照片才在媒體傳開來。在紐約遇到名人機會多，因此也必須知道，一但真的碰上了，要如何自處才像是一位真正紐約客。

其實大部分名人不是高高在上，表現遙不可及的態度，但首先必須先注意當下的狀況，才能決定是否是一個合適的機會跟他們打招呼。當他們是與家人在一起，尤其是與小孩時，絕對不要像是認親一樣去打招呼，即使是要說出許多恭維的話，這種場合多半會招致冷漠對待。如果是在餐廳用餐時看見，同樣也不要去打擾，因為那是很私人的時刻。另外，許多影視名人對於能夠在紐約街頭散步的悠閒時光是很珍惜的，如果三不五時就被路人攔下自然脾氣也不會太好。即使有互動，也要謹記「見好就收」的原則，避免變成死纏爛打，問一堆問題或是覺得自拍沒拍好而要求再來一張。有些人會想，既然不要去打擾，那照張像自己留念總可以吧？的確每個人在看到名人的情況下，藏在心中那個狗仔隊便會蠢蠢欲動。照相是可以，但最好能有不被發現的技術（尤其要記得關掉閃光燈）才比較不會失禮。不論是否遇到名人，「尊重」是最基本的態度。 紐約客遇到名人通常都是酷酷的，不會瞬間變成「痴粉」。

圖右為筆者非常喜歡的樂團LCD Soundsystem靈魂人物James Murphy在他經營的餐廳前工作。這並不是一個好時機上前表達膜拜之意。（圖：作者提供）

在紐約街頭遇到名人當然是要有點運氣，不過全年都有不少電影或影集在紐約拍攝，這是一個最容易看到明星的機會，只不過通常只能遠觀，而不是看到這些名人自然的一面。如果真正想在街頭和名人不期而遇，時間和地點是非常重要的。曼哈頓走路非常舒適的格林威治村，蘇活區，諾麗塔（Nolita）以及翠貝卡（TriBeCa）是最容易看到影視名人出沒的地方。布魯克林高地（Brooklyn Heights）則是紐約另一個不時可以看到明星遛小孩的社區。但是千萬別想在週末人擠人的時候看到他們，天氣好時的週間午後才是遇到名人的最佳時刻。或是吃個比較晚的午餐，或是趕在一般民眾下班時間前去做採買，畢竟這些名人也是要出門透透氣的。

紐約最容易見到影視名人的場合是影篇拍攝現場，不過多半只能遠觀。左圖為女星梅根．福克斯在紐約拍攝「忍者龜2」；右圖是班．史提勒和達斯丁．霍夫曼在布魯克林拍攝電影「The Meyerowitz Stories」的場景。（圖：作者提供）

平常紐約客在走路或搭地鐵時就不是很喜歡被人擋道或是問東問西的，所以遇到名人時也相對淡定，大概是因為同理心使然吧。如果是來紐約旅行碰到名人，記得要保持一點酷酷的，跩跩的態度，或許這樣的頻率調整，和名人會有更難忘的互動也說不定。