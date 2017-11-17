自由開講》警察領導者的首要工作 再回應「警界面臨迫切的危機」

◎官政哲

拜讀莊榮宏先生「警界面臨迫切的危機」一文，感佩作者長期觀察警界生態，痛切陳述當前警界弊病，不僅鞭辟入裡，客觀深入，發人深省。

長期以來，交際應酬，找靠山，抱大腿，引介政商，挾外自重，關說人事，搶卡官位，派系傾軋，人事不公，上行下效，輕視督察政風考核，行政倫理與風紀蕩然，已非一日之寒 !

警察首長身肩治安維護使命，除應有宏觀視野與前瞻思維，幹練經歷及洞察機先能力之外，面對威脅壓力，也要以不卑不亢態度，展現公義精神與道德勇氣，悍衛警察依法行政與行政中立之立場與尊嚴為職志 !

更必須以公正無私領導，整合團結內部，培育優秀人才，強化組織功能與專業能量，全力打擊犯罪，維護社會治安與警察尊嚴，建立公義廉能形象 !

如其品格低落，專業宏觀識見不足，器量狹隘，私心自用，顢頇鄉愿，缺乏悍衛警察尊嚴與法治道德勇氣。德不配位，不足以服眾結果，面對基層、面對議會或社會大眾，都將缺乏說服力與失格，更失去民眾與部屬的信賴與支持 !

Samuel Smiles在《品格的力量》一書言：｢品格高超的人，才有無懼的力量，因此，未來領導人的成敗，端視其品格之高下而定。｣警察首長應以此為圭臬。

現代警政創始者羅伯特·皮爾（Robert Peel）的警政原則更指出：「現代警察履行職責的能力，有賴於公眾對警察存在、行為以及如何獲得與保持公眾對警察能力的尊重與認可。判斷警察效率的標準是以減少消除犯罪騷亂，而不是看見警察採取那些手段與行動。」

警界面臨迫切的危機。（圖片來源：NPA署長室臉書專頁）

警察領導者面對多變的治安環境及多元的政治社會，尤其犯罪手法不斷翻新，警察首長必須以維護治安為首要任務，積極提升專業能量，才能獲得民眾與社會的信賴，而非汲汲營營於追逐權勢名位 !

現代社會對警察領導者角色已由「精明能幹的服務者」﹝prudent steward﹞轉變為「願景之塑造者」﹝visionary﹞，期待現代警政領導者能「發展並建立明確的組織願景與使命目標及策略」，建構共享核心價值體系，督率團隊全力以赴。

誠如鮑爾將軍所言：｢不是為了權力遊戲或是想整人，而去挑戰專家的專業領域，而是為了達成企業的任務----這是領袖的首要工作。｣

（退休警察）

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