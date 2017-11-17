自由開講》花錢買的幼兒福利，中看不中用？

◎蔡宜珊

台北市政府將補助就讀私立幼兒園3歲及4歲的小朋友，每學期1萬 3500元，2018年9/1實施，會設定排富條款、退場機制。

北市私幼3、4歲補助加碼每學期1萬3500元，2018年9/1實施。（報社資料照）

但是請問台北市政府，預防變相漲價的機制在哪裡呢？

以目前台北市私幼平均「每月」1萬6000元的收費，「每學期」 補助1萬3500元，等於每月補助2250元，對受薪階級來說， 不無小補；但是，如私幼也因此調高收費，政府發錢發到業者口袋， 這過去在許多縣市都有「政府補多少，業者就漲多少」的失敗經驗， 甚至家長請保母的托育補助也有「補貼即漲價」的狀況， 這次會重蹈覆轍嗎？

在美國，這樣強調資本主義的國家， 公共化幼兒園和私立幼兒園的比例是7比3，反觀台灣， 卻恰恰相反，台灣數十年放任學齡前幼兒教育商業化， 私立幼兒園的比例一直高達7成。

為什麼台北市政府不能夠腳踏實地， 增加公立幼兒園或非營利幼兒園的名額，根本解決社會的需求， 積極面對幼兒園的公立私立比例差異過大的問題， 並導正私幼以商業手法包裝課程來吸引家長、教保人員低薪化、 設備圖書午餐的品質良莠不齊等問題， 為什麼只願意消極地灑錢來處理問題呢？

另外，北市府說2023年公共化幼兒園的比例就可以拉高到7成， 因此補助就可以退場了，對此我非常不齒；因為，教育局在計算時， 沒有將私幼的幼兒「總人數」放在分母，而故意以「 在幼兒園的人數」為分母， 刻意忽略許多讀不起私幼而沒有進入幼兒園的小孩， 沒有將他們納入計算，大玩數字遊戲。

以近3年台北市增設公共化幼兒園的龜速腳步，民眾搶抽籤、 錄取率低至1%的真實狀況，妄想2023年可以達成公共化目標至 7成，真是畫大餅。而市府直指2023年才能達標， 巧妙計算至柯市長連任又卸任後以安全下莊， 也難免令人懷疑是騙選票。

（平價托育行動聯盟召集人）



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