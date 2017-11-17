一級嘴砲》次世代設施園藝示範園區

「次世代設施園藝示範園區」總造價在18億日圓左右（福井園區例外），年營業額為3到4億日圓，園區可以提供約25名就業機會。加上農作物的全年穩定產出，對國內市場也具有平抑物價的作用。今天若以每座20億日圓估算，全國11座加上福井一共262億日圓，折合新台幣約75億元。這筆錢到底值不值？

一級嘴砲技術士

「次世代設施園藝示範園區」的推動是安倍晉三上台後最大的農業政策轉變，安倍在2012年底就任，2013年著手農協的金融改革，2014年帶領了官員前往荷蘭，從農業外銷產值全球排名第二高的現場，試著為衰敗中的日本農業帶入新的元素。原先的計畫是包含北海道、宮城、琦玉、富山、靜岡、兵庫、高知、大分、宮崎，全國一共9座園區，後來因為成效顯著，其他像是愛知、德島和福井也陸續興建了大型的溫室群落。

靜岡次世代園區內的自動化育苗場。（作者提供）

「次世代設施園藝示範園區」有三個共同的特色：

一，啟用熱電聯產的機組，一邊發電一邊用廢棄的二氧化碳和熱能導入農業生產之用；或是使用生質能源，將地方的林業資源循環再利用。 二，皆為仿荷蘭式的改良型環控溫室，除了利用更好的設施與設備來維持農作物的品質和產能，更重要的是減輕人員的勞力負擔，尤其是在高齡化相當嚴重的日本社會。 三，生產、分級、儲運、包裝的整合，這些示範園區動輒4公頃，除了溫室、育苗場，包裝廠也都具備，從生產到出貨一條龍作業，降低運輸成本也提升了品管能力。

當中最新的一座是在阿波舞的發源地，四國德島縣的次世代型農業示範園區，由德島縣廳、德島大學和Takii種苗公司（タキイ種苗株式会社）聯手，利用德島農業大學的舊址校地建廠，2017年的11月6日正式商轉。園區內共有一棟960平方公尺的研究型溫室，三棟共10,500平方公尺（約一公頃）具有環控及二氧化碳施肥能力的環控型溫室，預估產能為每年每公頃350噸，生產桃太郎番茄供貨給關西地區的阪急OASIS超市。

番茄的種苗與栽培技術由Takii提供，Takii位於茨城的研究農場擁有3.8公頃的各型溫室，專門負責環控溫室的研究，找出設施和設備最佳操作參數，也負責挑選專門的番茄品種供環控型溫室使用。德島大學負責ICT（情報通信技術）的運用與開發，並研究特殊的栽培模式來提升番茄的營養價值。德島縣廳則是協助行政事務的處理，這在日本也是相當罕見的產、官、學合一開發計畫。

趕工中的人工光源型植物工廠。（來源：福井和鄉）

其次是福井縣高濱町的次世代型農業園區，位在京都市北方50公里處，鄰近日本海。園區在去年一月已經進入商轉，目前共有3.6公頃的仿荷蘭式環控溫室，年產300噸的鮮果番茄，還有一座具有蔬菜洗選、截切和乾燥功能的加工廠。另有一座大型的全人工光源型植物工廠，預定產能為每日2萬株萵苣，堪稱日本最大規模級的植物工廠，目前正在施工當中。全部的建廠費用為42億日圓，負責營運的「福井和鄉」自籌三成，其餘的七成則是由日本政府和福井縣、高濱町來補助。

「次世代設施園藝示範園區」是安倍首相上台後，當時為了TPP（The Trans-Pacific Partnership，跨太平洋經濟夥伴協議）的貿易自由化開放，日本政府推動了農業升級與外銷導向型的「攻擊型農業」方案，除了讓產官學結合籌畫大型的先端溫室群落，也由中央政府、地方縣廳、地方公所三個單位共同出資70％的建廠費用，業者（農法人）只要自籌30％的款項，並鬆綁相關法規讓民間企業的資金得以進入農業，這些措施一舉讓日本的農業向上跳升了一個世代。

福井縣的次世代設施園藝示範園區。（來源：福井和鄉）

這些農業升級方案裡，唯獨福井縣給的獎勵是全日本最多。不管是大分、靜岡還是宮城等地方，「國家資助七成，業者自籌三成」也僅限於建廠的經費補助，但福井縣不只園區建廠，就連「營運資金」也有近半數的補助方案，大幅度降低縣內業者升級的難度。福井縣雖然在京都府旁，但轄內平原地區狹小而不利發展，觀光資源又相當有限，真要說這裡有些什麼，大概就剩海邊的四座核電廠和一座核能研究所，因此，福井縣將核電的回饋金砸在農業上，將大型的次世代設施園藝示範園區視為產業亮點與增加就業的契機。

「次世代設施園藝示範園區」多半皆為3到4公頃具有環控功能的溫室，總造價在18億日圓左右（福井園區例外），年營業額為3到4億日圓，園區可以提供約25名就業機會。加上農作物的全年穩定產出，對國內市場也具有平抑物價的作用。今天若以每座20億日圓估算，全國11座加上福井一共262億日圓，折合新台幣約75億元。這筆錢到底值不值？

我想，你大概不知道台灣有個計劃叫做「農村再生計畫」，每一年要花費150億去做農村彩繪，而且已經連續了8年。也許咱們的農業官僚們在喊窮之前，先看看自己怎麼是花錢的。