藍色電影夢》順雲：水繪的人生煉獄

人生能否活出風格，往往和自己的內在氣質有關，絲毫勉強不來，電影亦然，王明台的《順雲》就是一部很有風格的電影。

◎藍祖蔚

刻意求工，未必能夠成就風格；緊貼核心，一以貫之，還能首尾呼應，風格自成。台灣導演王明台的《順雲》，視覺上有如一幅灰藍水彩畫，聽覺上則是相互折磨，慘如煉獄的人聲呻吟，既簡明又有力。

《順雲》開場戲就一刀切向要害：一對母女沿著陡峭又潮濕的石階梯緩步下移，母親八十歲，女兒六十歲，好長的一條路，好慢的腳步。長是必要的，這麼陡的階梯讓你看到人生的艱難；緩慢是必要的，讓你看到她們的老弱衰病；潮濕更是必要，因為她們的人生都已黏到要發霉了。

《順雲》的主角名叫韓順雲，名字有順，人生卻不順遂，處處有烏雲，灰藍色調的視覺風格，直接書寫了「Cloudy」（本片英文片名）的愁雲慘霧，也呼應了全片「時不我與」的主題。這一切就像她們居住的海港山城，曾經繁華極盛，如今石梯杳無人跡，港域一片空盪，只見引水人緩緩開著領港船迎向貨輪，黯淡稀微的引擎輪機聲，怎一箇淒涼了得？

韓家母女的生命時鐘明顯與時代脫節：例如她們住的社區即將都更，鄰居都已搬離，連送報生都不想每天大費周章跑一趟，只為她們送一份報；例如她們家的電視機旁擺著一長排ＶＨＳ錄影帶，而且全是京劇戲碼，這個年代誰還在看ＶＨＳ？誰還在看京劇？偏偏韓家媽媽就是昔日紅伶，念念難忘紅氍毹的昔日風華，即使劇院只剩她一人，台上伶人依舊認真搬演著「蓮步踩鬼路，水袖如劍舞」的絕美身段，那份美麗讓人驚豔，但是終究要失傳了......。

（順雲官方臉書）

這種難以宣洩的悲憤，因而轉化成老媽媽終日碎碎叨叨，唸個不停的聲響，每天就在女兒耳邊嗡嗡嗡地繞著轉著。人老了，病了，也慢了，那種使不上力的身心感傷，直接轉化成為口不擇言的宣洩，咒罵，代表她還存在，卻也只能，也只會折磨著唯一還肯照顧她的女兒，天天罵，時時哀的結果，家不再是家，而是人間煉獄了。

理應相親相愛的母女，何以成了相恨相罵的仇人？王明台選擇從食物上說了兩種心情。首先是麻花捲，那是母親外出時，難得為女兒挑揀的昔日美食，但是順雲嘀咕著她其實一點都不愛，直到母親過世後，才看到她一口一口吃著麻花捲，昔日嘴硬，如今嘴軟，思親念親，何其有力？其次則是魚頭火鍋，那是媽媽在少女時期最風光的演出獎賞，難得女兒記得，從頭罵人罵到尾的媽媽也只有此時才有了笑容。

（順雲官方臉書）

《順雲》用低調手法處理了沉重的老人議題，但是視聽風格簡潔有力，金馬獎忽略了這部作品，也凸顯了初審評審的品味盲點。

本文經授轉載自藍色電影夢：順雲：水繪的人生煉獄