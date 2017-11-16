兩岸與國際》評價川普亞洲行，見樹，更要見林

鬥爭是長期的，一次的旅行不可能處理所有的事；而評價川普務必要從美國自身利益出發，其次外溢出來而使盟友獲利者，是為附帶利益，如此看才是實際。有些作為，川普應是成功了。

顏建發／健行科技大學企管系教授

美國總統川普12天的亞洲行已於11月15日圓滿完成。這個國際性的大事在輿論界引起正負不同的評價。負面的評價不外：

（1）沒有公開談論中國的民主與人權問題，前倨後恭，過度屈從中國，是紙老虎； （2）言行不一，造成美國本身及其盟邦的困惑。

但本文的評價傾向正面，認為看問題不宜將戰略與戰術混為一談。對於川普的評價還需再看後效，畢竟，鬥爭是長期的，一次的旅行不可能處理所有的事；而評價川普務必要從美國自身利益出發，其次外溢出來而使盟友獲利者，是為附帶利益，如此看才是實際。

有些作為，川普應是成功了：

（1）印太（Indo-Pacific）概念的提出同時呼應與鼓舞了日本的「鑽石戰略」與印度的「東望政策」，不僅如此，近來英國與歐盟也摩拳擦掌，重啟其經略印太區域的雄心壯志；一時之間，在壓制中國的崛起上，美國多了很多得力的助手。 （2）中國因贏了面子而願意配合美國意志，中國固喝到湯，但終究是美國吃到肉，這種的雙贏的格局符合川普的需求； （3）不管亞洲諸地主國心裡感受如何，受到高規格接待，表示川普以及背後的美國，其權威仍在或者是策略有效。 （4）政治終歸是國內的，仰賴選舉。中國與美國簽下了2,534億美金的合同，川普不虛此行。

評價川普務必要從美國自身利益出發，其次外溢出來而使盟友獲利者，是為附帶利益，如此看才是實際。（AFP）

至於川普沒有公開談論中國的民主與人權問題，中國人自身更需負起責任。像劉曉波這種事情，在中國竟是「外熱內冷」；中國人只知追求物質生活，卻不願為自由與人權，流血流汗，不能全怪川普。

就謀略和手腕來說，川普是有其非凡之處的。前美國駐華大使雷德（Clark T. Randt Jr.）也稱讚說：「他明白到與中國領導人建立個人關係的重要性」。川普對習近平的掌握顯然也很透徹，手腕極為純熟。他說，「貿易不平衡不應責怪中國，而應責怪前朝」；「美中每年都存在著巨大的貿易逆差」；「我們得看看渠道，迫使技術轉變，解決竊取知識產權的問題」。川普固然示好於習近平，但並未因此放過貿易逆差的問題。無論如何，能賓主盡歡，且換得2,534億元貿易協議，不是很實際嗎？

從性格層面看，川普既是個精算務實的生意人，也是個種族中心的愛國主義者。他出生與養成於美國的盛世、自負又有白種人優越感。「臥榻之側，豈容他人鼾睡」，他應打從心底不願容忍中國挑戰美國。他是個精明的商人，曾以「我們的敵人」稱呼中國，但他的企業未曾停止跟中國做生意的腳步。川普眼中看的永遠是利益（國家利益與個人利益）；只有替美國爭取到最大利益，才能保住他的個人利益。

具有商人性格，他懂得討好顧客。他在推特上恭維中國，並將其推特帳號的背景照片換成他們夫婦與中國國家主席習近平伉儷的合照。8日下午接受習近平夫婦招待，參觀故宮，川普在推特發文說：「中國，謝謝你的盛大歡迎！我和梅蘭妮亞都不會忘記的！」但重視利益（經濟、軍事）的他，在當日的會談中，即使中方曾拐彎抹角地反對美國對台軍售，他卻也向習近平表示：美國不會停止軍售台灣，會持續提供台灣防禦性武器。中方也希望與美國建立更緊密的執法合作關係，但遭到拒絕：美方擔憂北京對流亡美國的異議人士進行非法活動。與中國接觸、關係很好的川普女婿庫許納這次被隔於對中關係的事項之外，中方為此感到錯愕。這應是川普刻意的安排。吃定了習近平，川普的霸氣不改。

從性格層面看，川普既是個精算務實的生意人，也是個種族中心的愛國主義者。他出生與養成於美國的盛世、自負又有白種人優越感。「臥榻之側，豈容他人鼾睡」，他應打從心底不願容忍中國挑戰美國。（REUTERS）

川普懂得順勢取利。當川普和安倍在日本一致同意中國應在朝鮮問題上扮演更大的角色時，中國外交部反擊說：

「幾年來中國努力不懈透過政治與外交手段於提升和平解決朝鮮半島的核武議題。」

對此，川普乃順勢讚賞中國在朝鮮議題上採取了一些步驟，不過，他希望中國做更多。

川普也懂得先聲奪人與創造談判籌碼。美國司法部在去（2016）年6月宣布扣押來自中國25個有捲入洗錢嫌疑的帳號的資產。其中，丹東銀行才占4個，其餘分布在中國建設銀行和中國工商銀行。美國財政部特別選在川普訪中之前，也就是11月2日將涉嫌為朝鮮洗錢的中國丹東銀行鎖在金融系統之外，而這只是下個針對另兩個銀行的大動作的開始。

川普讚美「習近平是有權勢的強人」；「是個好人」；「是中國的國王」，極盡諂媚之能。而讚美習近平，也讓習近平無法板起臉說「不」。川普「會死會活」（極度靈活），在這次的亞洲旅行嶄露無遺。

川普讚美「習近平是有權勢的強人」；「是個好人」；「是中國的國王」，極盡諂媚之能。而讚美習近平，也讓習近平無法板起臉說「不」。川普「會死會活」（極度靈活），在這次的亞洲旅行嶄露無遺。（EPA）

對川普而言，戰利品拿到了，就算讓習近平也獲得國內聲望，又有何不可？ 對於川普來說，尋求第二任應該是他現在心裡最關切者，但第二任要成功必須仰賴美國經濟的回春，在此情況下，對中國固然要硬，也要軟。很多事要雙方坐下來談。其實，不只對習近平如此，在亞洲只要地主國的領導人政策上願意配合，且願給予高規格接待，他都不會吝惜給予口頭褒獎。

無論如何，川普此行所開展出的印太之戰略布景與安倍的鑽石戰略很神似，而將印度拉進戰略架構來，可以讓中國的崛起得以有另股力量的制衡。從世界霸主的角度看，面對亞洲的治理，川普並無意扼殺中國的成長，只是中國的成長必須為其所用，但遏制。

準此，日、印、澳、歐、英等國家積極對於此區的投入，將有助於對中國崛起之挑戰的制衡，美國在亞洲的治理也會事半而功倍。從戰略的高度看，川普是這次的最大贏家。