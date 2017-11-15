自由開講》駁〈福佬沙豬林德福〉一文

◎陳禹瑄

昨日客家委員會主委李永得利用客家語報告事項時，被國民黨籍國會議員林德福要求部要說客家語，只能講華語，結果今天就有一位筆名叫大俠‧道卡斯的寫了一篇叫〈福佬沙豬 林德福〉的評論，針對此我做以下之批評和反駁。

昨日客家委員會主委李永得利用客家語報告事項時，被國民黨籍國會議員林德福要求部要說客家語，只能講華語。（資料照，記者黃耀徵攝）

試問林德福本人說的是請李永得主委說華語，而不是說台語，再怎麼說也應該是中華沙文主義和華語沙文主義，因為林德福的訴求是要李永得說華語，壓根與福佬完全無關。

作者提到「國民黨過去長期統治台灣所實施的語言政策，正是今日台灣客家話和原住民族語面臨傳續斷層的主因」意思是台語非受害者，台語族群還跟著國民黨一起消滅客家語和南島語嗎？還是中華民國在戒嚴時都講台語，客家語和南島語族出現危機之外，台語就沒有問題？至少就我一個歷史系畢業現在又在歷史研究所深造的人來講，中華民國政權似乎沒有用台語作為唯一的語言，而是獨尊華語。

再來作者舉史料論證「一九四六年行政長官公署設置的『台灣省國語推行委員會』是個起點，……；一九七二年教育部函令三家電視台『閩南語節目每天每台不得超過一小時』；一九七五年沒收羅馬字版的《台語聖經》；……」這裡所引用的資料按理裡面就有兩個是台語的，那不是跟他前面所說的矛盾嗎？客家語和南島語族受害嚴重，台語卻好像不存在一樣！這裡的邏輯和論證是我第三個疑問。

「台灣的福佬族群因人數優勢，因此母語傳承所受到的衝擊尚能忍受，但人口數居於劣勢的客家話與原民族語幾乎『亡族」……，李永得也不過是繼承客家運動的精神，……引來國民黨立委的非難，莫怪全台客家人反彈。』所以人數多就理當承受嗎？那依照台灣四大族群，客家人是第二大族群，2016年12月，客家委員會調查顯示，台灣客家人口超過453萬人，占全國人口約19.3%，四個人裡面就有一個是客家人，人數不少。何況左一句國民黨右一句國語政策，我實在看不出什麼福佬沙文主義，因為客家人過去稱之為福佬黨的政黨是民進黨。

所以請作者不要把福佬沙文一詞當成自助餐了。

（中研院助理）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com