自由開講》宋可知越南為何有今天的風光？

◎展昭

宋楚瑜認為，此次中國對台灣釋出善意， 無論是政委鄧振中還是女兒宋鎮邁都順利出席APEC。他強調， 兩岸有各自的堅持，但要相互尊重，把基本的問題處理好， 並稱讚中國有「大國的樣子」。

APEC領袖代表宋楚瑜出席企業領袖代表對話會議，與中國國家主席習近平（後排右一）在公開階段無互動。（中華台北代表團提供）



日前我衛生署長李應元率團到德國參加聯合國氣候變化綱要公約（ UNFCCC）第23次締約方會議（COP23）， 會議主題是巴黎氣候協定的落實，共有2萬5,000人出席。 氣候變遷攸關全人類的生存，我國代表團卻過門而不入， 中國這叫做有「大國的樣子」嗎？



宋也提到，各國都表達對中國經濟的期待，很多人都談到一帶一路， 表達想參加的意願，未來台灣不能用排他性來與對岸發展關係， 要以和平、繁榮和夥伴關係為原則。真是這樣嗎？日本、印度、 越南、新加坡與菲律賓會同意嗎？



當年他擔任新聞局長時曾說：「中共非中國，中國非中共」， 自己可還記得？如果是如此，是否只有國民黨或阿歐西才代表中國？ 阿歐西已經被中國推翻在前，又在聯合國被中共取代在後， 中共如果無法代表中國，誰才有資格？



此次APEC會議，宋楚瑜看到越南總統與美國總統坐在一起， 南韓與日本坐在一起，因此感慨萬千， 然而宋可知當年如果沒有越南國父胡志明設法將國府駐軍逐出越南， 越南今天的命運不是也與台灣一樣嗎？哪有可能這麼風光？

越南國父胡志明先生。（維基共享）



1945年，蔣介石接受盟軍麥帥委託，派「雲南王」 盧漢帶領二十萬軍隊進入北越接受日本駐軍投降， 盧漢部對也跟陳儀的軍隊入台一樣，都存有征服者心態， 軍紀非常差，如吃霸王餐、坐霸王車、打人、搶劫、 強姦等層出不窮，其中搶糧甚至造成越南大飢荒，餓死者數十萬人。



當時胡志明深知蔣介石打的主意是駐軍後就不撤出了， 因為胡志明也曾備受蔣介石迫害，也被罵是「買國賊」， 所以胡志明曾說：「寧願聞5年法國人的屎， 也不願後半輩子吃中國人的屎」。



越南與台灣曾經同樣是國際法上的暫時託管， 但是兩國不同的民族性締造了雙方不同的命運。如果沒有胡志明， 越南也會成為蔣介石的「反共基地」，國民黨也會宣傳「 越南是中國固有領土」是「中國神聖不可分割的一部分」。