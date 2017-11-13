自由開講》罷免黃國昌根本是一場詐欺

潘寬

隨著12/16黃國昌委員的罷免案投票日逼近，反方陣營的動作越來越多；但也更讓人看破手腳。日前在政論節目上，「安定力量」主席等人提出關於同婚的不實指控，一一遭到民進黨立委王定宇打臉，但發起罷免的「安定力量」仍然不改其造謠、汙名與抹黑的手段。

日前有網友在臉書分享「安定力量」的罷免宣傳單，上面主打反對同性婚姻，直言「是要怎麼有囝仔啦」，並瞎扯「同性結婚，強行收養小孩」。

安定力量的罷免宣傳單（作者提供）

但這種荒謬絕倫的說詞，根本完全經不起檢驗，一般不孕症的夫妻是可以經由生殖醫學等方式擁有小孩，同志配偶在國外也已有許多成功的案例，隨著醫學日益發展，絕對沒有「哪來後代」的問題。更何況根據統計同志佔人口比例最多10%，其餘90%的異性戀難道就不生小孩了嗎？（若真的不敢生，那也是經濟因素以及育幼等等問題，應著手解決，不應怪罪於同婚）。

再來第二點，「安定力量」的抹黑手段讓人不敢恭維，什麼叫做「同性結婚，強行收養小孩」？這無非是要操弄民眾的恐懼而已。大法官釋憲748號釋憲案明確表示「同性者也有婚姻自由權」，且根據尤美女委員等人提出的跨黨派婚姻平權民法修正案，完全沒有「強行收養」這種荒謬而情緒性的字眼，「安定力量」這樣的指控，若不是造謠詐欺，什麼才是？

台灣的民主自由得來不易，許多偉大的前輩們流血流汗才有今日的成果，實在應好好珍惜，謹慎使用。「安定力量」使用這種基於謊言和炒作恐慌的宣傳方式，絕非一個成熟民主社會應有的樣子。上一個世紀的選舉路數，早已不合時宜。希望新北該選區的選民們能秉持理智和事實，針對黃國昌委員的問政、績效等來判斷，而非隨著這些不實的炒作手段起舞。

（讀者）

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