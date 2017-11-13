自由開講》世上有如此的「八百壯士」嗎？

郭靜



總統府國家年金改革委員會明（14日）將拍板軍人年金改革方案，反年金改革團體「八百壯士」今發起抗議，批年改會副召集人、政委林萬億毀約背信，反年改團體比喻自己是「八百壯士」，是否在侮辱真正的八百壯士？畢竟真正的八百壯士是死守四行倉庫，反年改團體則是死守「十八趴金庫」！

不滿年金改革未先溝通，八百壯士聚集行政院前抗議林萬億未實現承諾，先與退伍軍人團體、代表溝通，背信毀諾就先公布方案，有損軍人權益。（記者王藝菘攝）



許多公務員都是抱著「捧鐵飯碗，吃大鍋飯」的心態，也不知幹甚麼正經事，多半服務二十或二十五年就可以退休；退休後月領九成或十成薪，比一般上班族還多，很多人還有免稅優待。可見國民黨留下的爛攤子有多嚴重，小英要處理自然很困難；但若不處理的話，不久的將來，國家破產，全體完蛋。如果只是民進黨危言聳聽也罷，問題是國民黨執政時已經屢次發出警告，如軍保將最快完蛋，只因高級將領與高級軍官退休太優渥，基層官兵待遇卻杯水車薪。



近年來少子化日益嚴重，只因是民間企業的待遇低、福利差，又高房價，以致許多年輕人寧願出國當外勞或從事國際詐騙，留在國內的年輕人則有不少在玩投機性的金錢遊戲。許多國內外遊戲平台來台招收會員，以三個月或四個月可回本的廣告吸引年輕人。這些年輕人寧願玩這些遊戲，也不願意去上班被企業剝削，許多企業又設法逃漏稅，則國家生產力與稅收哪裡來？這就是為何軍保、公保與勞保等各項國家保險紛紛面臨危機的主因。



美國、德國、法國等許多歐美國家，公務員退休年齡已經延長到六十五歲，所得替代率只有四、五成而已，讓年輕上班族不至於負擔太重，國家年金制度才能永續發展；且年輕上班族的待遇高、福利好，社會住宅普遍，價格又很低廉，人人退休後都可以有基本養老金。即使是沒有上班的家庭主婦，六十五歲退休後也可以月領約七百塊美金當生活津貼。而我們六十五歲以上老人只能領三千元至六千元台幣不等的老人年金，怎麼生活？目前許多年輕人是窮忙一族，養活自己尚有困難，何況父母親？



反觀國民黨長期執政，只是不斷圖利軍公教族群，只因國民黨人多半是這些族群，以致連許多家財萬貫的高官，退休後也能享受十八趴，而且比別人多很多，不知良心在哪裡？其他一些退休軍公教人員，也只是關心自己退休金是否足夠每年出國旅遊或雇外勞照顧自己晚年生活，卻不在乎別人退休後連基本生活都成問題，這不令人生氣嗎？如目前公務員月退休金是勞工與民間上班族的三倍以上，試問，公平嗎？



在國民黨執政時代，馬政府已經多次表示，如果不趕緊進行年改，四大退撫基金中，軍人退撫金將最快破產，國民黨卻只敢說不敢做，且為了選票考量，甚至給十八趴法制化，可說是禍國殃民。幸好老天有眼，政黨再次輪替，讓小英政府完成馬英九想做卻不敢做的事，事實上這也是大多數國人的期望，怎麼能只怪小英一個人？如果年改後月領四萬者無法生活，那麼眾多勞工退休後月領不到兩萬又將如何？為何這些人無法將心比心？



軍人老是吹牛說自己對國家有多大「貢獻」，試問，別人就沒有嗎？說自己對國家有多大「貢獻」，可能連豬都會偷笑，畢竟當過兵的人都知道，許多長官是甚麼貨色？尤其是這些自稱「八百壯士」的退役職業軍人，捫心自問，你們真正奉獻多少心力？江國慶或洪仲丘事件又說明甚麼？當然有不少兢兢業業的軍人是例外，所以賞罰嚴明很重要，否則老是被那些孬種的軍人作為自己有多大「貢獻」的擋箭牌，試問，公平嗎？



軍人年改應以高階將官為主要對象，高階之所得替代率應較低，「叛國」者取消，其餘按照情節輕重減少，畢竟近年來一些將官的言行實在太荒謬了，如許某人與吳某人等，像話嗎？有軍人武德嗎？納稅人甘心納稅錢養這些「吃裡扒外」的小人嗎？試問，如果歐美國家的退伍將官有我們退將這樣荒謬的言行，還能享受月退嗎？如果軍人年金破產，政府好意思拿其他族群的年金來補貼嗎？



如今，在小英各項施政中，只有年金改革獲七成民眾支持，可見明理者居多。小英應從這一項改革去突破，以挽回逐漸失去的民心。所以小英的年金改革應盡快完成，同時無用的政府組織與人事也要大幅縮編，以免浪費公帑，這樣年輕人才有希望與未來，小英也才有連任的機會。



（教師）

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