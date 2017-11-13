博硯「說」法》以口就碗的修法方式，將留下更大的後遺症

台灣人最常違反的法律規定大概是交通規則，特別是不遵守號誌通行，但我們不會因此把紅燈給廢掉，因為廢掉之後，將造成交通上更大的危害。而因為雇主不配合法律修正，政府就把法律給修掉的做法，說到底，就有如以口就碗的吃飯方式，能不能吃飽，本身就是個難題。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

近期行政院公布《勞動基準法修正條文草案》，這個法律已連續三年的修正了。事實上，去年《勞基法》的修正尚有條文未實施，而一例一休的條文名義上雖然已實施11個月，但是目前都還在所謂的「輔導期間」，依據勞動部答覆立法委員洪慈庸質詢的內容，目前僅有35件開罰的記錄。這個法律的成效為何尚不可得知，行政院就急著想要修法，那麼明年還會不會再修一次？

上次修法的重點在於刪除七天假，並且落實所謂的一例一休制度。而這次「四彈性四不變」的修法措施，首先面對的爭議就是七天休一天的規定將被打破。事實上，「勞工每七日中至少應有一日之休息，作為例假。」這個規定並不是這幾年新修正的規範，而是民國七十三年《勞動基準法》立法時就已出現的規定，只是，出現之後資方認為這樣不夠彈性，所以當初的勞委會以函示的方式處理，造成勞工可以連續上班12天的事實。而這個函示在去年修法期間，因為媒體對於超商店員連續上班的報導，引發議論，勞動部便順勢取消。如今，再修法的作為，豈不是一種出爾反爾嗎？

上次勞基法修法重點在於刪除七天假，並且落實所謂的一例一休制度。而這次「四彈性四不變」的修法措施，首先面對的爭議就是七天休一天的規定將被打破。（記者陳志曲攝）

如同去年修法之時，勞動部宣稱的一例一休比起二例來得有彈性，且真正受影響的人不多。如此一來，到底有多少工作是可能必須連續上班七天？或者，有沒有任何工作可能常態性的連續上班超過七天？如果都沒有，我們為這例外修什麼法律規定呢？而如果有的話，為何不讓這例外的行業被標示出來，並且訂下最低的休息規定？

其實，很多人都誤以為現行的條文是沒有彈性的，這是錯誤的。例如，在有關每週工時的規定上，不是沒有辦法挪移，《勞動基準法》第三十六條第二至第三項針對主管機關核定的行業，做了以下規定：

「前項正常工作時間，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將其二週內二日之正常工作時數，分配於其他工作日。其分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時。但每週工作總時數不得超過四十八小時。第一項正常工作時間，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將八週內之正常工作時數加以分配。但每日正常工作時間不得超過八小時，每週工作總時數不得超過四十八小時。」

這樣的作法僅限於主管機關同意的例外行業，並且也有每週最低的規範出現。 事實上，這次的修法，有很大的原因出自於，雇主願意為休息日的加班費多出錢，而當初這樣的規定係為了以價制量，希望可以讓員工多休息，而在不足的人力的部分，雇主也可以多僱用員工。然而，雇主不願意，而政府也未落實該法律規定。

台灣人最常違反的法律規定大概是交通規則，特別是不遵守號誌通行，但我們不會因此把紅燈給廢掉，因為廢掉之後，將造成交通上更大的危害。而因為雇主不配合法律修正，政府就把法律給修掉的做法，說到底，就有如以口就碗的吃飯方式，能不能吃飽，本身就是個難題。而如果採取這樣的思維來解決問題，到底讓我們的勞動條件不變了什麼？

我們就拭目以待。