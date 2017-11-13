Lin bay 好油》蘋果的滋味（二）：從淘汰品一躍成為市場主流的樂淇蘋果

一個差點被淘汰但是有特色的品種，在消費者的需求改變下透過行銷回到主流市場的舞台，雖然是機運，但其成功背後還是有賴紐西蘭本身有一個由眾多農企業組成的完整的供應鏈，制度化的田間管理可讓農民安心依照準則生產，集合眾多的農民形成穩定的生產集團來供應有品質及數量的商品，國際水準的包裝處理廠再將產品依照品質分級，頂級的資材供應商供應相關儲運包材，搭配全冷鏈條件的良好運輸系統，因此能在全球供應品質良好的產品，進而行銷自己的特色產品。

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續上篇

2016年蘋果出口產值最高的國家是中國，達14.5億美金，紐西蘭蘋果的出口產值約4.94億美金，從數字上來看，紐西蘭為什麼會是目前蘋果產業外銷最強的國家呢？

中國的蘋果種植面積約為210萬公頃，紐西蘭為1萬公頃，但在每公頃的外銷平均產值上紐西蘭是4.94萬美金，中國則是690美金。根據世界蘋果報告（world apple review）紐西蘭在33個主要蘋果生產國中，多次蟬聯總體競爭力第一、智利跟美國分居是二、三。紐西蘭的蘋果產業為什麼這麼強？這是因為紐西蘭注重新品種及專有商業品種的研發，以不同的產品滿足不同國家消費者的需求，而專有商業品種又涉及國際上的品種專利與佈局，這點是台灣一直以來都缺乏的部分，我們有好的品種，卻沒有好的品種專業佈局，最後只能眼巴巴看其他國家用台灣的好品種賺錢。

中紐蘋果生產對照表。（作者製表）

樂淇蘋果（rockit apple）就是紐西蘭的專有的商業品種之一。

差點被淘汰的樂淇蘋果Rockit apple

蘋果是世界上最主要的水果之一，因此自然就有商業蘋果標準，在原本的蘋果標準中，成熟的蘋果直徑要超過5公分，可溶性固形物含量Brix 要超過11（俗稱糖度），但Rockit apple 因為過小，起初還不被承認是商用品種，直到2014年修正標準，新增迷你蘋果（miniature apple）這個類別，不再限制果形大小，但要求Brix要超過12，於是Rockit apple 就一躍成為第一個迷你商業蘋果。

Rockit apple是第一個迷你商業蘋果。（圖：取至樂淇蘋果官網）

Rockit apple是The Havelock North Fruit Company、Plant & Food Research與種植業者混育的品種，在80年代後期育株，90年代後期（late 1990s）以「Rockit™」註冊商標。註冊商標後，經過十多年的時間才在2010年6月以圓形透明塑膠筒內裝五顆Rockit蘋果正式上市。為什麼Rockit apple經過了這麼久才上市？因為Rockit apple 找不到自己的產品定位。

雖然Rockit apple 又甜又脆，且帶有獨特風味的香氣，但它真的太小了，與一般民眾認知的蘋果大小不同，會被市場認為是打掉的次級品，也因此這個品種差點被淘汰。但隨著消費者的需求漸漸改變，小份量反而變成一種優勢，不但適合老人及小孩的食用，又方便攜帶可隨時食用，過去的劣勢隨著消費者需求的改變反而成為「優勢」。

隨著飲食觀念的改變，午餐吃高纖維的水果反而成為一種流行，而Rockit火箭型的包裝，方便攜帶及食用，推出後就受到歡迎，小而巧反而是其他大蘋果做不到的特色。Rockit apple 的脆度很高，很適合台灣人的口感，而果核的比例小，可以吃的部位多，不需要削皮可直接食用，糖度風味都具有獨特性，又是早熟品種，可以比其他品種的蘋果更早上市，再加上蘋果耐貯運，可以穩定拉長供應期，不容易造成斷貨，因此在日本、韓國、中國、台灣等地都非常受到歡迎。

一個差點被淘汰但是有特色的品種，在消費者的需求改變下透過行銷回到主流市場的舞台，雖然是機運，但其成功背後還是有賴紐西蘭本身有一個由眾多農企業組成的完整的供應鏈，制度化的田間管理可讓農民安心依照準則生產，集合眾多的農民形成穩定的生產集團來供應有品質及數量的商品，國際水準的包裝處理廠再將產品依照品質分級，頂級的資材供應商供應相關儲運包材，搭配全冷鏈條件的良好運輸系統，因此能在全球供應品質良好的產品，進而行銷自己的特色產品。

Rockit火箭型的包裝，方便攜帶及食用，推出後就受到歡迎。（oneappsrl.net）

畫虎不成反類犬的台灣鮮果外銷政策

從這一系列評論中，我們可以很清楚知道，一個強力的行銷公司要行銷蔬果品牌時，前端就必須有一個專業的生產集團，當生產集團能穩定供應雙Q（品質quality、數量Quantity）1C時（價格競爭性competitive），才有辦法進行具有一定規模的專業行銷。例如，知名的Zespri奇異果背後是2000多名果農組合起來的生產集團，而envy的背後是T and G global company這個佈局全球的專業種植集團，Rockit 的規模還不夠大，行銷則以公司內部的規劃為主。

那台灣呢？

台灣根本沒有一個專業的生產者集團，自然也不需要專業的國際級行銷公司，所以就算請來了國際大師也沒有用，因為根本沒有東西賣。

台灣的商業結構是出口貿易商的規模，外國市場需要什麼，我們供應給他們產品，既沒有品牌也沒有行銷，因為我們沒有一個可以維持「雙Q1C」的生產者集團，也無法自然形成專門的行銷公司，民進黨政府缺少對於本土產業的現況觀察，硬去成立一家國家級的行銷公司，但從這段時間的表現我們看不到專業，倒是比較像一場鬧劇。

台灣這些年來鮮果外銷的主力是鳳梨及鳳梨釋迦，在外銷的帶動上，小規模的生產者集團也漸漸成型，雖然面積都只有百來公頃，但至少可以穩定起鮮果包裝廠的運作，但這些鮮果包裝廠在專業設備上都還需要加強。就以鳳梨和鳳梨釋迦為例，目前國內主要的外銷包裝廠都沒有預冷設備，而採後處理中的預冷是相當重要的環節，缺乏預冷設備來對蔬果快速降溫，自然影響外銷後的保存期。

筆者也曾看過一個年出貨超過300櫃的包裝廠，卻連貨櫃碼頭都沒有，所有的貨都是由叉車運上貨櫃後，再用人力叉車把棧板推進去，這樣的設備自然沒有封閉式的冷鏈運輸，外銷包裝廠沒有貨櫃碼頭是常態。但我們該檢討的是為什麼外銷包裝廠設備會落後？是法規上的限制？還是專業知識上的不足？抑或是資金的缺乏？政府又該如何引導及協助？ 絕對不該是因為台灣業者設備都很落後，所以政府以資金扶植一間專業的農業公司並提供土地蓋廠房，買最先進的設備，因為這將造成不合理的競爭。

在連基礎設備都嚴重缺乏的情況下，高喊國際行銷，要將台灣優質的水果外銷，這不是一件很弔詭的事嗎？

台灣水果的確很優質，這點大家都很清楚，但台灣在採收完的後處理及設備完全跟不上時代需求，這點大家就不甚了解了。