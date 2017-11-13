自由開講》農地農用，葛瑪蘭的黃梁一夢

于閔如

宜蘭價值的光榮驕傲在「雪山隧道」開通後，卻一切變了調，大量的農舍興建讓宜蘭「景物已不依舊，人事更已全非」，宜蘭在農舍議題上從前是走在改革前端，無論課稅抑或是限縮建造原則，都能看出在維護宜蘭地景與農地農用的補就方案，如今卻背道而馳，在宜蘭鄉親心中，宜蘭願景與美好環境如夢碎般被執政者次次揉擰！

曾幾何時，民主聖地的金字招牌成為特定政客玩弄政治的「紙牌屋」，短短十個月便換了三位縣長，替換過程中暗潮洶湧，代理縣長替換背後牽涉各種政治考量，實乃民主政治的悲哀，更讓民主聖地蒙羞。肇因於林聰賢縣長的農舍問題陷入泥濘，低迷的民調只好趕緊換人做做看；做了八個月的吳澤成代理縣長無法拉抬聲勢更不是合適母雞只好再度更迭；這次換成「最熟悉的陌生人」中油前董事長陳金德。歸根究柢，宜蘭這塊「民主聖地」招牌對於民進黨乃至於台灣民主化進程具有指標性意義，尤其陳定南縣長任內對抗六輕的青天魄力仍然歷歷在目，讓宜蘭這塊在地理上具有得天獨厚的環境孕育出屬於宜蘭人的光榮驕傲。

曾幾何時，民主聖地的金字招牌成為特定政客玩弄政治的「紙牌屋」，短短十個月便換了三位縣長，替換過程中暗潮洶湧，代理縣長替換背後牽涉各種政治考量，實乃民主政治的悲哀，更讓民主聖地蒙羞。林聰賢（左）、吳澤成（中）及陳金德（右）（報社合成照）

正因如此，林聰賢縣長於105年制定違規農舍加收房屋稅，說到底，這是針對錯誤政策進行亡羊補牢的手段，但密度極高的農舍在宜蘭早已回不去了，這作法更引起一些既得利益者之怨言；吳澤成代理縣長上任後解除了這項規定，面對即將到來的選舉或許是無奈之舉，但為了選舉考量換上陳金德救援竟變本加厲要將加收的房屋稅退還外還加予利息；更有甚者，還將推動「農業用地公告地價大幅下降」與「農舍興建將不限於鄰路、鄰測」這兩項措施將為農舍興建大開方便之門，如讓農舍「旁邊蓋；中央蓋，想怎麼蓋就這麼蓋」，筆者認為這才是壓垮當前執政黨的最後一根稻草。

所謂宜蘭價值乃是強調宜蘭的土地認同，這是民主前輩的成果，以環保、文化立縣作為核心價值，這份價值對於土地的永續經營與人文社會的文化陶冶形塑成宜蘭驕傲但現在這些宜蘭的上位者你們是否對得起前輩的努力？宜蘭人對於民進黨的認同乃是民主先輩的濫觴，但這些民主紅利也有揮霍用盡的一天。

不過國民黨也不用偷笑，不願也不敢對農舍問題表態，不會比較多票，宜蘭人也不該只有兩顆爛蘋果選一顆的道理，如何堅持宜蘭價值或許才不負「民主聖地」的金字招牌。

（台大前研協會長/在地宜蘭人）

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