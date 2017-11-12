這是假消息》【假知識】救命三寶？保存起來警急救命？照謠言做救命三法真的會害死你的！

「救命三宝」、「保存起來警急救命」這樣類似救命三法的謠言訊息，事實上完全是錯誤的！讀者要當心！

這是假消息

LINE 流傳了內容為「救命三宝」、「保存起來警急救命」這樣類似救命三法的謠言訊息，說你只要是噎到東西、落枕、腳抽筋、中風之類的問題，用這些方法就可以解決了，事實上完全是錯誤的！甚至可能延誤就醫，錯過急救的黃金時間，謠言真的害人不淺！

曲解救命三寶和救命三法的謠言



原始謠傳版本：

（sparkles）救命三宝（sparkles）

《保存起來警急救命》

千萬千萬要努力傳出去

1、噎到東西。

2、落枕。

3、腳抽筋。

4、腳麻了。

5、突然中風。

6、心臟猝發。

7、急性哮喘。

http://www.buzzhand.com/post_940910.html

《保存起來救命用！ 》



保存了救命用！ 這個請大家千萬告訴更多人！



1、噎到東西。2、落枕。3、腳抽筋。4、腳麻了。

這個請大家千萬千萬要努力傳哦，因是個知識，可以教人，也可以救人哦！



救命的方法分享：

1.噎到東西之處理方式----只要「把手舉起來」

美國紐澤西州大西洋城五歲男童史寶斯，機靈地救了祖母一命，他的方式很簡單，只要「把手舉來」！

五十六歲的雪兒丹恩史都華日前在家一邊看電視一邊吃果凍，當史都華轉過頭時，一塊果凍卡在喉嚨。她試著擠壓腹部自救，但沒有用，此時孫子史寶斯問：「奶奶，您噎到嗎？」史都華說不出話，「我猜您噎到了，奶奶，把手舉起來，把手舉起來。」史都華照做，結果真的把果凍吐出來。史寶斯當時很鎮靜，他說這是在學校學到的。

噎到東西之處理方式----只要「把手舉起來」！



２.落枕

您偶而早上起床會發現自己落枕了嗎？就是脖子疼痛。 一旦落枕您該怎麼辦？ 一旦落枕時，只要將你的腳抬起來！ 把大腳姆指給掰開來，慢慢的以順時或逆時的方向按摩旋轉。



3.腳抽筋

時左腳抽筋時高高的舉起右手，右腳抽筋時高高的舉起左手，馬上舒緩。



4.腳麻了

若左腳麻了，用力甩你的右手掌。若右腳麻了，則用力甩你的左手掌。



為咱爸咱媽一定記下來【救命三法】

一、半身不遂（不管腦出血還是栓塞）、口眼歪斜，馬上取縫衣針將患者雙耳垂最下點刺破，各擠出一滴血，病人馬上治癒，而且愈后不留任何後遺症。

二、心臟病猝死發生后，馬上脫掉患者襪子，用縫衣針分別刺破其十個腳趾尖，各擠出一滴血，不等擠完十個腳趾尖，病人即清醒過來。

三、不管哮喘還是急性喉炎等，發現病人出不來氣，憋得臉紅脖子粗，趕緊用縫衣針刺破其鼻尖，擠出兩滴黑血即愈。



以上三法均無任何危險，請放心操作，都在10秒內有效。 一份孝心，我分.享了！存在手機里， 情急之下不妨一試！



＊＊＊謠言破解說明＊＊＊



真的純屬謠言一則，裡面敘述的幾乎都是民間裡流傳過偏方，幾乎都沒有經過科學的證實。



正確闢謠解釋：



關於舉手的部分，新北市消防局第六大隊長蕭力愷表示：基本上不可能這樣子就排出哽噎物，呼籲民眾應該依照正常急救程序，撥打119求救後，即刻使用哈姆立克法對患者先行急救，千萬不要使用民間偏方，以免延誤搶救時機。



抽筋的部分，國泰綜合醫院物理治療師、中華民國物理治療學會理事長簡文仁表示：抽筋指的是人體肌肉在非自主下，突然緊縮的狀況。因此，想要短時間舒緩抽筋造成肌肉攣縮引起的疼痛不適，實際上並不容易。更何況是腳痛舉手，伸展非緊縮部位肌肉的方式，效果更是有限！



另外針對使用放血救中風的部分，振興醫院神經外科主治醫師李鴻福表示：大部分的腦中風與高血壓有關，大多數的腦中風又屬於血管梗塞性，有時症狀很輕微，病患自己都可能忽略，因而錯失發作三小時內的急救時間。民間流傳中風急救是刺破手指頭放血；事實上，不論中風原因是腦部梗塞或出血，腦部局部血壓升高，血液及氧氣減少，身體的保護機制是自動升高血壓，讓血流灌注腦部以挽救瀕死的腦細胞，如果冒然放血急救，血壓一下子降太低，反而加速腦細胞死亡。



三春中醫診所的江合春醫師表示：指尖放血的方法，西醫可能不認同，但這個急救方法，其實中醫已經使用很久了。如果突然中風的話，可以把針稍微烘烤之後，插在指尖做為緊急處理；不過，這個方法只是急救，還是得趕緊送醫。



書田診所家醫科主任醫師許滎鑠表示：常看到許多中風患者送到醫院時，家屬早已用水果刀、髮夾刺破患者的手指頭，以為這為可以急救，家屬該做的是抬高患者頭部，趕快送醫，不要拖延時間。一般人觀念總認為中風的症狀是意識不清、言語不流利、甚至說不出話來、流口水、一手一腳麻木或無力、小便失禁，但有些輕微中風可能只是頸部僵硬、頭痛、頭暈等，所以定時量血壓了解血壓變化是非常重要的。





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：華人健康網 - 腳抽筋，高舉對側手急救？伸、放、按3口訣緩解



資料來源：今日新聞 - 網路追追追／中風免慌張 指尖放血救命法？







本文經授權轉載自 這是假消息 :【假知識】救命三寶？保存起來警急救命？照謠言做救命三法真的會害死你的！