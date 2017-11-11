無以酩狀》Dawa：《我要為你呼吸》因為妳也為我堅強

愛跟酒一樣都是實際上不能治癒病痛的藥，卻可以讓人獲得些許勇氣面對苦難。

縮梭

以編劇自身家庭經歷改編的電影《我要為你呼吸（Breathe）》，描述原本坐擁嬌妻與大好遠景的羅賓，因為在肯亞接洽生意時感染小兒麻痺病發，回轉英國療養。必須仰賴呼吸器存活，頸部以下全身癱瘓的他只想要尋死解脫，妻子黛安娜卻始終不離棄地陪伴與支持。

電影《我要為你呼吸》改編自編劇的父母經歷。（圖：Imaginarium Productions）

時至今日小兒麻痺靠施打疫苗幾乎絕跡，但是仍然有許多病症折磨著家庭幸福與病人心智。他們不見得擁有那樣的幸運與機緣，除了熱心又懂發明的朋友，還有堅強不輕言放棄的愛侶；只能任由沮喪與悲傷隨時間分秒消逝。

陽光下恣意散步變得遙不可及，再也看不到一片曠野或山林，病痛禁錮了身體也阻絕心靈自由的任何可能性。

在肯亞首都奈洛比一間著名提供桌邊現切烤肉服務的餐廳Carnivore（意即肉食動物），創始於1980年九月；即使肯亞早在1977年就全面禁獵，昔日百獸宴還是主打能夠吃到許多種野味，近來政府再頒新法嚴格聲明，店內僅供應養殖肉類。這間餐廳還有另一個著名招牌，即是迎賓調酒「達哇（Dawa）」；在店內穿戴傳統服飾的賽姆遜．凱文倫居（Samson Kivelenge） ，肩掛著擺滿調酒材料與用具的托盤，逐桌替客人調製「達哇」，如今30幾年過去，「達哇」已然成為肯亞代表調酒，Carnivore更是將「達哇」成功發揚的推手。

提供桌邊現切烤肉服務的餐廳Carnivore。（圖：Lonely Planet）

據說是從巴西輾轉傳入，以60毫升伏特加（Vodka ）與一整顆萊姆切丁，加上一匙砂糖，以沾滿蜂蜜的竹棍搗壓攪拌後再加入冰塊，便是這款「達哇」酒譜。類似用甘蔗酒（Cachaça） 調製的巴西國民飲品「卡琵莉亞（Caipirinha）」，改用伏特加替代甘蔗酒便是「卡比羅斯卡 （Caipiroska）」，而「卡比羅斯卡」加入蜂蜜就成了肯亞的「達哇」。

以Vodka、蜂蜜、檸檬、糖調製的Dawa。（圖：Yummy Magazine）

肯亞最著稱的農業，以咖啡、茶、蜂蜜為大宗，肯亞紅茶為世界第三大出口國，立頓紅茶大部份茶葉便是來自於此；電影中的羅賓，即是帶著妻子到肯亞去做茶葉買賣。賽姆遜更是因此被稱為「達哇博士（Dr. Dawa）」，依舊在餐廳裡為賓客服務。當初的伏特加選用的是發源於俄羅斯世界著名品牌「思美洛（Smirnoff）」，現下還有肯亞當地伏特加「肯亞甘蔗（Kenya Cane）」烈酒，以甘蔗為原料經過三次蒸餾後，純淨口感相較於蘭姆酒 （蘭姆酒以糖蜜或甘蔗汁為原料）更近似伏特加。

人稱Dr. Dawa的Samson Kivelenge。（圖：Eater）

專門用來沾蜂蜜的竹棍或木棒被稱為「達哇棒（Dawa Sticks）」；因為這款調酒盛行而出現刻有各式造型的達哇棒也因此變成肯亞特色紀念品。賽姆遜稱呼它為魔力棒，是「達哇」調酒的關鍵要素之一，可以用來當搗拌也是攪拌棒。不過基於個人衛生考量，Carnivore 餐廳內的達哇棒已經改為塑膠製。

各種造型Dawa Sticks。（圖：Ikumba Design Studios）

即使全奈洛比甚至整個肯亞都試著複製「達哇」這杯酒，賽姆遜堅持其他人絕對做不出跟自家餐廳一樣風味。在班圖語系裡的斯瓦希里語，「達哇」意指藥物；當初這樣取名是戲稱喝了這杯調酒就能治百病。羅賓在肯亞發病時跟黛安娜說他需要喝一杯，但是沒有任何療效（因為那時候還沒有達哇這杯酒，就算有也治不好小兒麻痺）。

當稚兒拿著相簿問羅賓與黛安娜，能不能也到肯亞去探險時，羅賓只能向落淚的妻子說抱歉；過去承諾的幸福一夜間變成拖累，連靠呼吸都無法憑己。這部電影不僅有讓人動容的感情，更點出長期照護對病人和家屬的辛酸痛楚；不是人人都能像《看見5％的奇蹟》、《你是我的勇氣》、《100公尺的人生》那麼激勵人心，更多的是像《愛慕》、《春日光景》那樣的無奈。

為別人活著是件辛苦的事，為愛著你的人活著雖然帶苦卻能回甘。

愛跟酒一樣都是實際上不能治癒病痛的藥，卻可以讓人獲得些許勇氣面對苦難。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）