醫療新知與日常保健》惱人的病毒疣不要來！

病毒疣是人類乳突病毒接觸到人體的皮膚或黏膜後，感染其上皮細胞，造成上皮異常增生的小團塊，從臉部、手部、足底、手指、腳趾、四肢、生殖器黏膜，幾乎都可見到。病毒疣輕則只是造成感染擴散的困擾，重則某些感染部位、某些病毒形式還可能跟將來產生鱗狀上皮細胞癌有關，不可不慎，盡可能按步就班接受治療。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

病毒疣是人類乳突病毒接觸到人體的皮膚或黏膜後，感染其上皮細胞，造成上皮異常增生的小團塊，感染常見可遍及臉部、手部、足底、手指、腳趾、四肢、生殖器黏膜，其他少數可感染軀幹或口腔黏膜，具有一定程度傳染力。

病毒疣依發病部位的不同，型態也會有些差異，臨床上可以分成：

1. 扁平疣：好發在臉部，微微凸起的平頂小丘，常被誤認為肉芽或老人斑，可以是膚色、鮭魚肉色或是微棕色，因為有傳染力，常見搔抓引起的線狀排列、一個個緊挨的扁平疣。 2. 尋常疣：常見於手部跟四肢，偶爾在臉上，凸起的丘疹上，有粗糙不平整的表面，過度增厚的角質，表面有時可見黑點點。 3. 足底疣：好發在足底，又深又硬，常被誤認為雞眼。 4. 生殖器疣：發生在生殖器、肛門黏膜上的丘疹，少數發生在口腔黏膜上，因外觀類似菜花，因此又俗稱『菜花』，為性傳染病的一種。

疣通常都是經由接觸傳染，例如，直接接觸到患者的患部、患者接觸過的器具、或多人踩踏接觸的公共場所物品、地面等等。治療上以直接破壞為主流，另外，局部增強免疫力的療法也是可行治療方法之一。

病毒疣是人類乳突病毒接觸到人體的皮膚或黏膜後，感染其上皮細胞，造成上皮異常增生的小團塊。（圖：網路）

治療方式詳列如下：

1. 冷凍治療：透過接近零下兩百度的液態氮，凍死病毒疣，凍死的組織約在一週內脫落，通常沒有傷口，返家後居家照顧一如往常，少數起水泡的患者，則依照傷口照顧原則，抹傷口藥高，確保水泡傷口的無菌。一週進行一次治療，反覆數次，直到痊癒為止。 2. 電燒：直接將病毒疣燒除，但會有開放性傷口，目前多用來嚴重頑固的指甲內病毒疣。 3. 雷射：用二氧化碳雷射燒除病灶，同樣多留在較嚴重的患者。而染料雷射、血管雷射，也常用來輔助病毒疣治療。 4. 治疣液：透過高濃度水楊酸腐蝕性藥水，將病灶腐蝕。 5. 手術：直接將病灶切除後縫合。 6. 免疫療法：塗抹Aldara藥膏增強局部免疫力，達到人體免疫力自然排斥掉病毒感染，多使用在生殖器、肛門黏膜病灶。更甚者，也有局部注射干擾素，來增強免疫力，殺除病毒。

病毒疣輕則只是造成感染擴散的困擾，重則某些感染部位、某些病毒形式還可能跟將來產生鱗狀上皮細胞癌有關，不可不慎，盡可能按步就班接受治療。