神楽坂週記》我的小學短暫冒險家生涯與「謎樣探險隊」

謎樣探險隊的目的，是探勘社區四周走路可到範圍內的各種空屋、廢墟、河床或涵洞。所有我們的目的地都要標上「謎樣」兩字，以彰顯冒險犯難精神。現在想起來，那根本就是在Cosplay小叮噹大長篇《大雄大魔境》。

神楽坂雯麗

大約是小學三年級上學期，那時候還很少聽到安親班或補習班，或者該說有著「不該讓孩子輸在起跑點上」焦慮的家長，不太會出現在我們的生活圈中。於是，只要是上學以外的時間，都是我們這些成績中下小孩的自由。這個自由自在的小團體，可能在某天的靈光一閃中，形成一個必須舉辦活動來提升士氣的決定。

我們幾個好事的小男生，煞有介事地在秘密基地（某人家中的車庫）進行小組討論，認定我們可以組成一支探險隊，並且以非常好的效率決定了我們團體的名稱：「謎樣探險隊」。

謎樣探險隊的目的，是探勘社區四周走路可到範圍內的各種空屋、廢墟、河床或涵洞。所有我們的目的地都要標上「謎樣」兩字，以彰顯冒險犯難精神。現在想起來，那根本就是在Cosplay小叮噹大長篇《大雄大魔境》。

謎樣探險隊的主要目的，是發現外星人、幽靈、鬼魂、異世界人，在我們生活中存在的跡象。我們擁有的工具大致如下：腳架斷裂的天文望遠鏡、從外公桌上拿來的金屬手電筒、打火機和蠟燭，以及無知（且幼稚）的勇敢。要是有個小叮噹能拿出竹蜻蜓就更完美了。

那個時候的治安好像比較好？也可能是我們根本就不曾想過會發生什麼危險。總之，當我們從事這些自認為非常嚴肅的探險時，並沒有受到大人太多的關注或妨礙。位於城市邊緣的社區裡多得是尚未清理的火場、停工已久的工地、鐵路排水箱涵或閒置的公家宿舍供我們探勘。這些地點馬上就被稱之為「謎樣火場」、「謎樣工地」或「謎樣鬼屋」。

城市邊緣的社區裡多得是尚未清理的火場、停工已久的工地、鐵路排水箱涵或閒置的公家宿舍供具有勇氣（但很幼稚）的小朋友們探勘。（圖：作者提供）

除了一間廢棄的宿舍之外，其他的探險內容都已經被我遺忘了。這間平房式宿舍裡，留有原主人一夜之間離開，而留下的許多倉促搬離的痕跡。床上仍然有著床墊與棉被，打開著的書桌抽屜裡裝滿了嶄新的利百代原子筆。卡式錄音帶，紙鎮，還有更多的書籍、文件和紙張散落在地上。如果不是屋頂被颱風掀走，而讓陽光透過樹蔭灑在這一切事物上，這應該是一位退休公務員舒適的家，而不是成績普通的小鬼翻牆越窗四處亂翻的鬼屋。

如果是現在的都市父母，是否還會允許自己的小孩（即使是成群結隊）在沒有大人陪伴的情況下，在家附近的空屋、廢墟或涵洞這樣毫無目的地鑽來鑽去呢？看著各種社會新聞，我總覺得那是很令人懷疑的；再加上，以成年後的眼光來看，都市裡似乎也已經不再有什麼真正神秘的角落了，就算有廢墟存在，也早就被鐵皮重重封鎖，不過又是另一片等著重新開發的地皮；而每個轉角都有的監視攝影機，也不太可能放過這種小屁孩的身影。

某種程度上，這還真是個無趣的二十一世紀。

這種毫無生產性的探險活動，當然不會有什麼有意義的結果。不過現在回想起來，那根本就是「B級旅行團」的兒童版本。也許在我前往秋茂園、南天宮、百果山樂園……等地戲謔地拍照紀錄的二十數年前，我早已註定會這麼做了。

秋茂園既像廢墟又像墓園，總有說不出來的毛。（由 Kly wikimedia.org/w/）

「謎樣探險隊」的結局在三年級下學期來臨。從那學期開始，我必須每週幾次到親戚家新開的功文數學班報到。其他的「隊員」們，也紛紛被大人送進課後輔導班、才藝班、補習班。沒有正式的解散儀式，甚至來不及好好道別，我也因為父親北上工作，再度轉學離開了那間學校。

對我來說，從那時起，我那短暫的探險家生涯就劃上句點了。