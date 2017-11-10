一路向南》印度之旅：「台客」不應錯過的十件事

每一位去過印度的旅人都有滿滿的「不可不做」建議事項可以分享，如果你正準備起程到印度旅行，除了醫療衛生與人身安全外，這裡有十件事建議旅人不要錯過。

方天賜／清華大學通識中心副主任、董玉莉／印度尼赫魯大學教育博士候選人

隨著新南向政策的推動，台灣與印度的交流明顯增加。許多台灣朋友開始人生中第一趟印度之旅。近來便有準備要訪印的朋友，詢問筆者有關訪印時要注意的事項。除了醫療衛生及人身安全外，倒是想建議「台客」（台灣旅客）跨越隔閡感，多多體驗一些下印度特色的事物。若有合適機會，建議不要錯過以下十件事。

一、來杯印度奶茶

「厚奶茶」及「透明奶茶」在近日都曾引起熱烈討論，但若要談起國際上著名的奶茶風味，印度奶茶絕對可以列名其中。可能受到英國殖民的影響，很多印度人也有喝下午茶的習慣。印度街上很容易就可以看到奶茶小販，只要幾塊台幣，就可以享受到平民版的醇濃奶茶。如果擔心衛生問題，也可以到星級飯店內點杯馬薩拉（Masala，綜合香料之意）茶細細品嚐。

基本上，印度奶茶具有濃厚香甜的特色。因為傳統的印度奶茶是由以牛奶為基底，加上茶葉和香料烹煮後過濾而成的。而且，印度的奶茶習慣加上大量的糖來調味，所以印度奶茶的口味相當重。

奶茶的香氣主要來自於茶葉跟香料。除了薑之外，講究一點的奶茶還會加上小豆蔻（Cardamom）、聖羅勒（Tulsi）、甘草（Mulethi）、睡茄（Ashwagandha）等香料，兼具養身效果。如果不習慣香料口味，也可以嚐嚐印度的紅茶。大吉嶺、阿薩姆及錫蘭三地所產的紅茶並稱南亞三大茗茶，前兩者都在印度。印度人習慣喝熱奶茶，即使在四十多度的溽暑，也很少見冰奶茶或冰紅茶的販售，與台灣的茶飲文化大相逕庭。

印度奶茶的香氣主要來自於茶葉跟香料。除了薑之外，講究一點的奶茶還會加上小豆蔻、聖羅勒、甘草、睡茄等香料，兼具養身效果。（http://food.ndtv.com/）

二、品嚐咖哩料理

印度菜幾乎就是咖哩料理的代名詞，不論是肉類、蔬菜通通可以和咖哩醬汁一起烹煮。但印度咖哩的口味與台灣常見的日式咖哩相當不同，更為辛辣。但究竟咖哩是指什麼？據教育部國語辭典的說明：

咖哩是指「用胡椒、薑黃、番椒、茴香、陳皮等的粉末製成的調味品。為英語curry的音譯。色黃、味香而辣，以印度所產最為著名。

這個解釋其實有點誤差。傳統上，印度人會自行研磨香料調配咖哩醬汁，每家媽媽都有各自習慣的配方和比例，呈現的風味當然也就各家不同。醬汁中的黃色部分，主要是加了薑黃。《牛津字典》的定義也很有意思，它說咖哩是指「使用印度式重口味香料醬汁所烹煮的肉類或蔬菜等菜餚」。換言之，口味太溫和的咖哩還不算是真正的印度咖哩。

隨著時代的進步，印度商店也可以買到包裝好的香料粉，很適合遊客選購回家烹調。印度對香料搭配何種食物頗為講究，所以市面上販售的咖哩粉多會指名是搭配何種食物使用，如雞肉、羊肉、蔬菜、豆類、甚至雞蛋，都有不同的配方。如同印度文化，辛辣的口感之外，其實還有深厚底蘊值得探索。

印度菜幾乎就是咖哩料理的代名詞，不論是肉類、蔬菜通通可以和咖哩醬汁一起烹煮。（www.thesun.co.uk/）

三、看寶萊塢電影

電影應該算是印度人最喜歡的娛樂活動之一。印度電影工業的年產量超過美國好萊塢，一年估計有1600部電影，相當驚人。大量歌舞、俊男美女演員、華麗場景是印度電影常見的特色。印度影片的時間長度也很可觀，通常在兩個小時以上。因此，印度戲院放映到一半時，常會有「中場休息」時間，讓觀眾可以去上個洗手間或喝點飲料。大商場中的印度電影院設備都非常好，與台灣差不多，但印度觀眾觀影時的熱情反應，更增添進戲院的樂趣。 近年來印度電影在台灣及國際上的能見度愈來愈高。《三個傻瓜》、《我和我的冠軍女兒》（Dangal）在台灣都有不錯的票房，顯示印度日益成長的軟實力。

印度駐台代表日前便建議，台灣應考慮邀請印度電影製片團隊來台拍攝，將是刺激觀光產業與文化交流的極佳途徑。

印度電影工業的年產量超過美國好萊塢，一年估計有1600部電影，相當驚人。大量歌舞、俊男美女演員、華麗場景是印度電影常見的特色。（圖：網路）

四、搭電動三輪車

印度市區常見的交通工具是暱稱Auto的電動三輪車，通常後座可以容納2－3位乘客。除了速度較慢及「天然空調」等缺點外，其實相當便利。因為它是使用天然氣作為燃料，所以也相對環保。比較讓人覺得麻煩的是，電動三輪車通常不依規定跳表，而是用講價方式。所以事先跟當地人打探旅程所需價格，比較不會當冤大頭。

隨著地下鐵網絡延伸及Uber、Ola等計程車叫車服務系統愈來愈普遍，印度電動三輪車在都會中的角色可能日漸走向夕陽。把握時間嚐試一下，比坐在冷氣遊覽車內更能領略印度的在地特色。

印度市區常見的交通工具是暱稱Auto的電動三輪車，通常後座可以容納2－3位乘客。除了速度較慢及「天然空調」等缺點外，其實相當便利。（thehindu.com）

五、遊泰姬瑪哈陵

印度擁有32個聯合國教科文組織認可的世界遺產，當中最有名的當屬世界七大奇景之一的泰姬瑪哈陵，其背後是蒙兀兒皇帝沙賈汗與愛妃阿珠曼德的愛情故事。沙賈汗為了紀念逝世的妻子阿珠曼德，花費22年時光，以白色大理石和各式寶石替她建造一座華麗的陵墓。但也因此荒廢政事，遭到自己的兒子奧朗則布兵變奪權。沙賈汗晚年被軟禁在阿格拉堡，只能遙望泰姬瑪哈陵思念愛妻。泰姬瑪哈陵因而被印度文豪泰戈爾形容為「時間臉頰上的一顆淚珠」。

泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一。（By Suraj rajivwikimedia.org）

六、觀看板球比賽

板球是印度的國球，打法有點類似棒球。在傳統的板球比賽，每局需有十人出局才會結束，但因為打者不容易出局，所以比分都很高，一場比賽也可以打上好幾天。現在則有所謂「Twenty 20」賽制，各方只有一局，且以20輪（120球）為限，因此可以在四小時內結束。

既然來到印度，建議感染一下印度的板球瘋。若要有臨場感，可以選擇觀看2008年成立迄今的印度板球超級聯賽（IPL），目前有八支隊伍。印度板球職業球員的收入也很驚人，在職業運動中僅次於美國職籃NBA。以2016年的統計為例，皇家班加羅爾挑戰者隊的球員平均年薪是470萬美元。

印度板球球季通常是3－6月之間。如果錯過賽季也沒關係，電視上常有相關比賽轉播。假日的公園或空地上，幾乎都可以看到小朋友或青年人的業餘演出，或許其中就有未來的大球星。

印度板球超級聯賽，目前有八支隊伍。印度板球職業球員的收入也很驚人，在職業運動中僅次於美國職籃NBA。（Cricket India）

七、參訪印度神廟

印度是印度教、佛教、錫克教、耆那教的發源地。有近八成的印度人信奉印度教，是印度最具影響力的宗教。印度教屬於多神論，一說印度教有三億多個神衹。印度神衹都相當人性化，擁有家庭妻兒、喜怒情緒等。印度教神祇多持有武器或法器，並有自己的坐騎。有些神祇擁有多頭或多臂，甚至不同的化身。

三大主神為：梵天（Brahama，創造神）、毗濕奴（Vishnu，保護神），濕婆神（Shiva，破壞神）各司其職。象頭神甘尼夏（Ganesha）、猴神哈魯曼（Hanuman）在印度也很受歡迎。印度的許多假日都跟宗教有關。

多數印度教神廟不會限制外籍旅客進入，但入廟通常都要脫鞋。入廟前通常要搖一下懸掛的鈴鐺，有告知神明之意。廟裡的人員通常會幫信徒在額頭上點上紅色的吉祥痣（Bindi）。可以入境隨俗體驗一下印度教的氛圍。若沒有時間走訪神廟，那就留意下路邊大樹或者巨石，通常也有許多人擺上神像就地膜拜，顯示印度人重視宗教的一面。

多數印度教神廟不會限制外籍旅客進入，但入廟通常都要脫鞋。入廟前通常要搖一下懸掛的鈴鐺，有告知神明之意。（Zee News）

八、參觀印度國家博物館

印度歷史非常悠久，是文明古國之一。若要選一個地方來呈現印度的悠久歷史，印度國家博物館應該是其中之一。其地點就位在新德里的市中心，比較意外的是，當地的遊客並不多。

該館基本就是陳列印度不同地區和時期的各種珍貴歷史文物，所以像是印度文明的濃縮。諸如印度河文明時期的印章、佛陀舍利子、濕婆神銅像、蒙兀兒細密畫等文物都頗值得一看。

印度國家博物館位在新德里的市中心，當地的遊客並不多。（alchetron.com）

九、購買紀念品

離開印度前，不免要帶點紀念品。印度的羊毛圍巾、香皂都曾出現在台灣的購物台，在台灣市場具有一定的吸引力。印度香料、茶葉、手工藝品也都有喜好者。

在印度的眾多傳統服裝方面，婦女所穿的紗麗也頗吸引人。紗麗最特別之處在於其穿法，利用一條長布就可以變成風情萬種的服裝。不需要釦子或拉鍊。多數的台灣人可能不太敢在公開場合穿紗麗。但即便如此，買一條紗麗作為紀念品或觀賞，亦有一番樂趣。

紗麗最特別之處在於其穿法，利用一條長布就可以變成風情萬種的服裝。不需要釦子或拉鍊。圖為寶來塢知名女星Deepika Padukone身著紗麗出席公開場合。（indiatoday.intoday.in）

十、聽印度英文

訪印最後一件不可錯過之事，就是找個懂英文的印度人哈啦一下，領略一下何謂印度式英文。事實上，印度人是很善談的民族。印度籍的諾貝爾經濟獎得主Amartya Sen曾出版一本《好思辯的印度人》（Argumentative Indian）。他開卷便寫到：

「長篇大論對我們印度人而言並非難事，我們總是能侃侃而談。」

蔡英文總統日前回憶她當年訪印時，就曾和書報攤的老闆聊最新近的文學。若能在旅程遇到一個談得來的印度人，更有助我們了解這個國家。

當然，這不是一份完整的名單。瑜珈、恆河禮拜、喀什米爾（Kashmir）船屋、果阿（Goa）海灘、印度婚禮、印巴邊界的降旗典禮等等也都值得體驗。每一位去過印度的旅人都有滿滿的「不可不做」建議事項可以分享。

那就準備收拾行囊，實地去體驗一下印度的風土民情吧。